Le Héron blanc, de Sarah Orne Jewett – Illustrations : Arthur Junier – Préface et traduction inédite : Cécile Roudeau – Reliefs Editions / Collection Bibliothèque illustrée, octobre 2023

La « Bibliothèque illustrée » est une nouvelle collection littéraire réunissant des textes chers à Reliefs, dont certains sous une traduction inédite. Tous sont accompagnés d’un appareil critique et enrichis d’illustrations réalisées par des artistes familiers de l’univers de Reliefs.

Publié en 1886, Le Héron blanc de Sarah Orne Jewett retrace les aventures de la jeune Sylvia, venue vivre avec sa grand-mère à la campagne dans l’État du Maine, sur la côte nord-est des États-Unis. Un soir, elle rencontre dans la forêt un jeune chasseur ornithologue lancé à la recherche d’un oiseau rare : le héron blanc.

Le Héron blanc est considéré comme un texte pionnier de la littérature écologique et féministe aux États-Unis. L’autrice y explore des thèmes alors novateurs qui ont toute leur actualité aujourd’hui : le retour à la nature, l’émancipation de l’industrialisme, la socialisation de genre, les rapports de pouvoir entre les sexes, la remise en question de la figure traditionnelle du prince charmant et du héros masculin.

Sarah Orne Jewett est une romancière américaine née le 3 septembre 1849 à South Berwick dans le Maine et morte dans la même ville le 24 juin 1909. Elle s’est rendue célèbre pour ses récits régionalistes qui ont en général le Maine pour décor. Les plus connus sont Le Pays des sapins pointus (1896) et Le Héron blanc (1886).

Cécile Roudeau, ancienne élève de l’école normale supérieure, où elle a enseigné de 1998 à 2008, est professeure de littérature américaine à l’université Paris-Diderot. Sa recherche porte sur le XIXe siècle américain, sous l’angle notamment de l’articulation entre littérature et politique. Autrice de La Nouvelle-Angleterre : politique d’une écriture. Récits, genre, lieu (PUPS, 2012), elle a travaillé sur Sarah Orne Jewett, dont elle a traduit The Country of Pointed Firs (Le Pays des sapins pointus, Rue d’Ulm 2022).

Arthur Junier, diplômé de l’École supérieure d’art de Lorraine, est à la fois illustrateur de presse (Alternatives économiques, Astrapi, Kiblind), de livres documentaires et scientifiques (L’Essentiel du XXe siècle, 2021, Les Grands singes, 2022) et dessinateur de bande dessinée. Installé à Paris, il a cofondé Chahut Éditions, petite maison d’édition indépendante qui publie la revue Viscéral. ll a illustré le poème du numéro 16 (Îles) de Reliefs