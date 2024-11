Le Double – Voyage dans le monde miroir, de Naomi Klein – Essai traduit de l’anglais (Canada) par Cédric Weis – Éditions Actes sud, 2 octobre 2024 – 448 pages

Imaginez : vous vous réveillez un matin et vous vous découvrez un second moi, un double qui vous ressemble un peu et pas du tout ; un double qui a partagé nombre de vos préoccupations, mais qui sert à présent les causes que vous avez toujours combattues.

Cette découverte, Naomi Klein l’a faite à ses dépens : sur les médias sociaux, on la confond avec une certaine Naomi Wolf, ancienne star du féminisme et consultante d’Al Gore, devenue, pendant la pandémie de covid-19, une figure de la droite complotiste.

La confusion s’amplifiant, Naomi Klein se met à filer son double sur Internet et à enquêter.

Elle nous entraîne dans une réflexion fascinante et urgente sur la montée de la désinformation et le phénomène des « doubles » idéologiques qui pullulent dans le paysage médiatique moderne. Cet ouvrage se présente comme un voyage au cœur des illusions contemporaines, une traversée engagée des reflets trompeurs qui saturent l’espace public et brouillent notre compréhension du réel.

Le point de départ du livre est inattendu et personnel : la confusion régulière de l’auteure avec une autre Naomi célèbre dans le monde intellectuel, Naomi Wolf, dont les positions sont devenues de plus en plus radicales et controversées. En prenant cet exemple frappant de son propre « double », Klein s’intéresse à un phénomène bien plus vaste : la manipulation des idées et l’infiltration de croyances alternatives qui mènent souvent vers des abîmes complotistes. Elle pose ainsi un regard lucide et sans concession sur cette époque où les fausses informations rivalisent avec la vérité et influencent les choix et les émotions de millions de personnes.

Le livre est construit comme une enquête, passant en revue les terrains politiques et sociétaux où la confusion se déploie : de la montée des extrêmes aux théories de conspiration, en passant par les mouvements sociaux capturés par des figures qui, parfois, s’approprient des discours détournés de leurs intentions d’origine. Klein analyse avec précision la manière dont ces « doubles » — d’idées, de valeurs et de personnalités — s’immiscent dans le débat public, faussent les intentions et manipulent les masses.

Klein utilise son talent d’essayiste pour exposer les mécanismes sophistiqués de propagande numérique qui cultivent cette confusion. Elle décortique également les questions d’identité et de perception : qui sommes-nous dans ce monde où nos doubles — réels et virtuels — nous échappent et où le miroir numérique altère nos identités ? L’ouvrage ne se limite pas à une analyse sociopolitique, il aborde aussi l’impact de ces manipulations sur la vie personnelle et intérieure, révélant comment les jeux de miroir affectent notre propre rapport à la réalité et à l’authenticité.

“Ce qui m’est arrivé avec l’autre Naomi, dit-elle, est arrivé plus largement à la gauche ; dans maints domaines, les causes que nous défendions sont désormais dormantes et ont été usurpées, remplacées par des doubles distordus dans le Monde miroir.” Les nations, les cultures, les partis ont aussi leurs doubles, sombres et vertigineux. »

Ce livre est un voyage dans les bas-fonds politiques de l’Amérique du Nord, et plus largement de l’Occident. Il dessine une cartographie

inédite, éclairant l’étrangeté de notre moment politique. Mi-fil d’Ariane, mi-cheval de Troie, Le Double nous plonge dans le labyrinthe des miroirs d’une certaine droite contemporaine. Il nous engage à déjouer les pièges d’un monde hallucinatoire et à bâtir de nouvelles solidarités.

L’ouvrage est, au-delà de l’essai, une invitation à scruter les reflets déformés de notre époque et à réapprendre à discerner le vrai du faux, notamment quand cela concerne le moi numérique que nous créons sur les réseaux, notre transformation en marques virtuelles, l’IA qui brouille les frontières entre l’humain et la machine, les réécritures de l’Histoire, l’extension de l’État de surveillance, la prolifération des deepfakes, les projections ethno-raciales… Tout un monde souterrain de désinformation et de conspirations qui imitent et circonviennent les croyances et les préoccupations des progressistes, un “Monde miroir” qui se nourrit de leurs silences et de leurs échecs.

Naomi Klein appelle à la vigilance intellectuelle et propose des pistes pour renforcer la résilience face aux doubles et aux illusions de notre ère, tout en soulignant l’importance de retrouver un espace de pensée où l’intégrité des idées pourrait à nouveau être honorée. Une lecture essentielle pour comprendre les enjeux de notre monde connecté et fracturé, et pour explorer les voies d’une réconciliation entre la vérité et l’illusion. Un essai insolite et inspirant, et un témoignage plus personnel que jamais.

Journaliste d’investigation, essayiste engagée, critique percutante du système néolibéral, Naomi Klein est l’autrice de best-sellers internationaux comme No Logo, La Stratégie du choc, Tout peut changer ou Dire non ne suffit plus. Elle écrit régulièrement pour The Intercept, Rolling Stone, The Guardian et The Nation. Elle a créé et dirige le Centre de justice climatique de l’université de la Colombie-Britannique.

Professeure associée dans le département de géographie de l’université de la Colombie-Britannique, elle y a cofondé et dirige le Centre de justice climatique ; professeure honoraire à l’université Rutgers (New Jersey), elle y a pour module d’enseignement “médias et climat”.

Naomi Klein a cofondé The Leap, une organisation qui lutte en faveur de la justice climatique.

A l’occasion de la sortie du livre, Naomi KLEIN sera à la Gaîté Lyrique le mardi 12 novembre à 19 h 30 pour une conversation avec Sylvain BOURMEAU, directeur d’AOC et producteur de « La Suite dans les idées » sur France culture.

Entrée libre, réservation obligatoire ICI

La Gaîté lyrique, 3 bis rue Papin, Paris 3ᵉ