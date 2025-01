Champs de bataille : l’histoire enfouie du remembrement, de Inès Léraud et Pierre van Hove – Edition La Revue Dessinée – Delcourt, 20 novembre 2024 – 192 pages

Le livre explore avec une acuité remarquable les transformations profondes de la ruralité française, mettant en lumière une histoire méconnue mais capitale : celle du remembrement agricole. À travers ce récit passionnant, les auteurs, Inès Léraud, journaliste d’investigation, et Pierre Van Hove, dessinateur de talent, décryptent les bouleversements économiques, écologiques et sociaux provoqués par cette politique d’aménagement des terres, mise en œuvre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Une enquête au cœur des paysages et des mémoires

Le remembrement, souvent présenté comme un progrès technique et économique, visait à réorganiser les parcelles agricoles pour favoriser une agriculture intensive et mécanisée. Mais derrière cette rationalisation apparente, se cache une autre réalité : l’effacement progressif de bocages, de haies et de terres ancestrales, entraînant des bouleversements irréversibles pour les écosystèmes et les communautés rurales. À travers une enquête rigoureuse et illustrée avec finesse, les auteurs donnent la parole aux agriculteurs, militants écologistes, et habitants des campagnes, dont les vies ont été bouleversées par ces changements.

Un récit graphique immersif

Pierre Van Hove enrichit le propos d’Inès Léraud grâce à son style graphique précis et évocateur, offrant une plongée visuelle dans ces territoires marqués par les conflits. Les dessins, parfois mélancoliques, parfois saisissants, traduisent à la fois la beauté des paysages et la violence des transformations subies. Les témoignages des protagonistes s’entrelacent aux planches, rendant palpable la douleur des pertes, mais aussi la résilience de ceux qui résistent pour préserver leur patrimoine naturel et culturel.

Une réflexion politique et écologique

Ce livre dépasse le simple constat historique. Il interroge les choix politiques et économiques d’une France en quête de modernité à tout prix. À l’heure où la crise écologique impose de repenser nos modes de production, Champs de bataille agit comme un miroir critique, rappelant que chaque acte d’aménagement du territoire s’inscrit dans une histoire et produit des conséquences à long terme.

Un appel à préserver les mémoires rurales

En croisant les regards d’un journaliste et d’un artiste, Inès Léraud et Pierre Van Hove créent une œuvre à la fois documentaire et sensible, qui redonne vie aux luttes oubliées des campagnes françaises. Champs de bataille est un hommage vibrant à ceux qui se battent pour sauvegarder des terres et des pratiques menacées, et une invitation à reconsidérer notre rapport au territoire et à l’environnement.

Ce livre, puissant et essentiel, nous rappelle que les champs de bataille d’hier peuvent être les leçons d’aujourd’hui, si nous savons les écouter.

Lire un extrait

Inès Léraud a grandi dans le Maine-et-Loire. Documentariste, elle se forme à l’enquête au sein de l’équipe de Là-bas si j’y suis, sur France Inter, puis collabore à l’émission Les Pieds sur terre, sur France Culture, où elle réalise notamment le podcast « Journal breton. La fabrique du silence ». En 2019, elle publie avec Pierre Van Hove aux éditions La Revue Dessinée – Delcourt, Algues vertes, l’histoire interdite, traduit en quatre langues et porté au cinéma par Pierre Jolivet. Elle a cofondé le média d’investigation breton Splann ! .

Pierre van Hove se consacre depuis quelques années à l’activité de dessinateur pour la presse, l’édition jeunesse et la bande dessinée. Intéressé par une approche collaborative, critique et humoristique avec des auteurs venant ou non du champ du dessin, il a publié avec Alessandro Tota Le Voleur de livres aux éditions Futuropolis en 2015 et L’Obsession du pouvoir avec Gérard Davet et Fabrice Lhomme aux éditions Delcourt en 2022. Il vit et travaille à Paris.