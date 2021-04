Ensemble pour mieux se nourrir – Enquête sur les projets solidaires et durables pour sortir de la précarité alimentaire, de Frédéric Denhez et Alexis Jenni – Préface de Véronique Fayet, présidente du Secours catholique, sous la direction de Boris Tavernier – Editions Actes Sud / Collection Domaine du possible, 7 avril 2021 – 208 pages

C’est bien connu, les pauvres mangent mal et ne savent pas cuisiner. Dans un pays comme le nôtre où la nourriture est tout un symbole, voire une véritable institution, mal manger est une déchéance sans nom …

L’obésité est fille de la malbouffe en un cercle vicieux infernal. « La pauvreté et une prison dont les murs sont troués du regard des autres ». Or il y a de plus en plus de pauvres en France (et dans l’ensemble du monde occidental) et leur augmentation est exponentielle avec les crises financières et sanitaires qui se succèdent et se télescopent. Les pauvres sont de plus en plus nombreux à avoir de moins en moins, comptant chaque sou sans avoir de quoi se nourrir convenablement, contraints et forcés de s’humilier et d’aller quémander une aide alimentaire. La pauvreté, caractérisée par cette malbouffe, semble un piège sans fond.

Pour décortiquer les ressorts de l’aide alimentaire, pour découvrir celles et ceux qui, ne s’avouant pas vaincus, se retroussent les manches et s’aident en aidant les autres, les deux auteurs ont réalisé un tour de France, un voyage au coeur de notre pays qui nous semble, dès lors et pour la plupart, inconnu, bien qu’étrangement proche. Ils ont enquêté à la recherche des énergies locales qui témoignent de l’inventivité et de la générosité des femmes et des hommes au plus près de la réalité du terrain.

Cet ouvrage propose un tour de France des acteurs de l’aide alimentaire, où l’on peut découvrir les ressorts d’une solidarité à toute épreuve, mais aussi d’un véritable business pour certains. Ces rencontres sont relatées avec une profonde humanité sous la plume d’Alexis Jenni et elles sont étroitement mêlées aux analyses percutantes et très documentées de Frédéric Denhez. Bienvenue dans les coulisses, parfois sordides, souvent lumineuses, de l’aide alimentaire en France.

Bienvenue dans une France où l’on s’auto-organise pour être moins dépendant de l’aide alimentaire, avec cette envie profonde de se réapproprier son alimentation.

Né en 1970, titulaire d’un DESS (Master II) d’ingénieur de l’environnement, Frédéric Denhez est auteur, journaliste, conférencier et consultant dans le domaine de l’environnement.Il passe régulièrement à la radio et à la télévision et donne de très nombreuses conférences. Homme de médias, à l’aise en toutes circonstances, sa devise est : « Parce que l’écologie est une science sociale. » C’est pourquoi le problème de la malnutrition et de l’aide alimentaire lui importe tout autant que la dégradation biologique des sols, les pollutions, le climat, la surpêche, etc.Il est l’auteur de nombreux livres, et notamment de Une brève histoire du climat (éditions Jean-Claude Béhar, 2008), Quelle France en 2030 ? (Armand Colin, 2009), Atlas du changement climatique (Autrement, 2009, 3e édition), La Fabrique de nos peurs (François Bourin éditeur, 2010), La Biodiversité, c’est la vie ! (Hoëbeke, 2010 ; avec Denis Cheissoux), La Dictature du carbone (Fayard, 2011), Les Nouvelles Pollutions invisibles (Delachaux et Niestlé, 2011), OGM : le vrai du faux (Delachaux et Niestlé, 2013).Chez Actes Sud a paru son essai La Fin du « tout voiture » en 2013.

Professeur agrégé de sciences naturelles, Alexis Jenni entame une carrière de romancier de manière tonitruante en publiant en 2011 un premier roman qui rafle le prix Goncourt, L’Art français de la guerre (Gallimard). Depuis, il publie régulièrement des romans et des essais.

