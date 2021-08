Combien ma mère m’a vendue, de Cédric Gaucherel – Editions Baudelaire, 2021 – 118 Pages – Roman

Comment, quand et par qui les premiers nombres ont-ils été imaginés ? Ce livre raconte, dans un style léger, anachronique et humoristique, l’histoire des premiers hommes de la préhistoire à avoir manipulé ces concepts décisifs. Aux premiers temps d’Homo sapiens, ces hommes étaient des femmes ; des femmes découvrant et acceptant toute la sensualité de leurs corps.

Par un renversement des hiérarchies, ce récit plonge intentionnellement le lecteur aux temps préhistoriques dans une société matriarcale et, ce faisant, redonne sa place aux femmes qui nous ont construits, aux femmes qui feront les mathématiques de demain.

Subrepticement, le récit est parsemé de notions philosophiques centrales telles que le langage, l’échange, l’amour, le mythe, l’esclavage, et insiste sur les prémices de la démarche scientifique. En particulier, il tente de faire sentir ce que peut constituer le frisson d’une découverte intellectuelle.

« Alors, avec une lenteur infinie, elle trempe le doigt dans ce sang qui ne coagule pas, puis tend l’auriculaire devant elle et l’approche du sable clair. Elle sent la chaleur qui l’attire et elle trace horizontalement : – C’est fait. Au a pris vie. Personne n’a souffert. Il existe, elle peut le toucher, tandis qu’avant, il n’existait que dans ses pensées. »

Tout en finesse, l’auteur nous transporte aux temps que les moins de 20 000 ans ne peuvent pas connaître. On y rencontre deux jeunes filles fascinantes, que l’on suit jusqu’à leur maturité, à travers les rites et coutumes de la préhistoire.

Ce roman, parsemé d’anachronismes, palpitant et drôle à la fois, montre la transmutation des objets en symboles par l’alchimie du corps et de l’esprit de sœurs jumelles en avance sur leur ère. Une belle initiation aux mathématiques.

Au fil des pages …

— Quelles sont ces étoiles si nombreuses ? demande Aïda.

Le ciel, d’un noir profond ce soir-là, est constellé d’étoiles de toutes les tailles et de tous les éclats, mais elles ne semblent pas du tout distribuées au hasard. […]

— Aucune idée, répond Aïcha. C’est un spectacle à la fois grisant et extrêmement frustrant.

— Peut-être que chacun de ces points pâles est autant de lunes comme la nôtre, mais plus petites ?

— Oui, accepte Aïcha. Peut-être que, comme la lune contrôle nos lunes, celles-ci contrôlent d’autres moments de notre vie.

— Je ne vois pas pourquoi elles devraient. Non. Je pense plutôt que ces points sont des savanes lunaires très éloignées, qui abritent d’autres pré-humaines. Celles-ci doivent déjà faire de la trigonométrie et de l’algèbre au petit-déjeuner. Je te parie qu’elles rigoleraient de nos essais.

— C’est splendide, répète Aïcha, ignorant le commentaire ironique de sa soeur. […] On pourra dire que l’on a connu cette région où les étoiles ne scintillent pas.

— Regarde, on dirait qu’elles dessinent des choses. Ici, je vois mon esprit, la corneille, dit-elle en montrant un paquet d’astres hauts sur l’horizon. Ces autres, proches de l’horizon, tracent les chiffres au et ane alignés. […]

— Je ne comprends pas la régularité de leurs mouvements, s’interroge Aïcha. […] Comment font-elles pour se déplacer ?

— Laisse. Il y a trop de questions dans ce monde. Ça me fatigue parfois.

Et elles s’endorment encore cette nuit, ensemble, sécurisées par leur proximité face à l’immensité de ce monde. Sans avoir à en compter les énigmes.

Cédric Gaucherel est un écologue théoricien, chercheur sénior à INRAE (Institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement).