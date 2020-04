Comment éduquer nos enfants pour un monde plus écologique ?

Lorsqu’on parle d’éducation, on ne peut pas exclure l’environnement, surtout lorsqu’on se rend compte que les ressources naturelles s’épuisent à vue d’œil, sans parler du réchauffement climatique. Nos enfants doivent être sensibilisés dès le plus jeune âge au monde écologique, afin de préserver leur avenir. Nous devons leur apprendre à respecter l’environnement. Cela peut passer par un discours à répéter régulièrement au quotidien ou par des actes quotidiens qui appuieront votre conviction. Dans cet article, découvrez des astuces pour éduquer vos enfants pour un monde plus écologique. Zoom sur les réglementations en vigueur, les nouvelles lois, à l’instar de celle qui interdit les pailles en plastique à usage unique, ou encore sur des événements écolos prévus en 2020 !

Adopter un mode de vie respectueux de l’environnement

Pour éduquer vos enfants pour un monde écologique, il est important que vous adoptiez un mode de vie écologique. Vous souhaitez rendre les choses encore plus concrètes ? Amenez vos enfants sur des événements écologiques ! On pense notamment au Green Festival de Lyon, qui aura lieu les 3 et 4 octobre 2020. Une sortie ludique, qui apprend aux enfants le sens des responsabilités, à trier les déchets, ou encore à consommer de manière plus responsable.

Adopter les bonnes habitudes

La consommation excessive est une habitude qui se transmet d’un parent à un enfant. Même si les parents ne le font pas express, les enfants parviennent toujours à les copier.

Ici, l’astuce est d’adopter des rituels qui, sur le moyen et le long terme, deviendront de bonnes habitudes. En voici quelques exemples :

couper l’eau du robinet lorsqu’on ne s’en sert pas (lors du brossage des dents notamment) ;

éteindre la lumière lorsqu’on quitte une pièce.

Ce sont des gestes anodins, certes, mais ils contribuent à la préservation de l’environnement.

Autre astuce : quand vous avez de la nourriture en trop, partagez-la au lieu de la jeter à la poubelle. Ainsi, vous apprendrez à votre enfant à limiter le gaspillage alimentaire. Pour réduire la pollution, vous pouvez aussi habituer votre enfant à marcher à pied de temps en temps au lieu de prendre tous les jours la voiture.

Ce sont de petits réflexes qui deviendront naturels pour les enfants de la nouvelle génération.

Utiliser des objets écologiques tels que les pailles biodégradables

Vous tenez à ce que votre enfant apprenne la valeur de la nature ? Privilégiez les objets écologiques et biodégradables dans votre maison. Il les utilisera au quotidien, et en lui expliquant leur utilité, vous rendrez ces petits gestes normaux et naturels. Vous trouverez par exemple des pailles 100% biodégradables sur ce site, pour apprendre à votre enfant à respecter la nature dans ses plus petits gestes du quotidien.

En effet, l’idée est d’expliquer à votre enfant qu’à travers le choix des matériaux que nous utilisons au quotidien, on peut contribuer activement à la protection de l’environnement, et donc de la nature. Notez qu’une nouvelle loi, entrée en vigueur en début d’année 2020, interdit les pailles en plastique à usage unique, qui peuvent être remplacées par des modèles plus écologiques, et notamment biodégradables.

Vous pourrez d’ailleurs également trouver d’autres accessoires pour remplacer tout ce matériel jetable, à l’instar des couverts et autres gobelets biodégradables.

Apporter un nouveau regard sur la nourriture

Dès son jeune âge, votre enfant doit comprendre pourquoi il est important de manger des fruits et des légumes. Pour l’inciter davantage à privilégier les produits locaux, vous préférerez les légumes ainsi que les fruits de saison.

Comme dans plusieurs écoles qui s’inscrivent dans une démarche écologique, vous pouvez créer un petit potager dans votre jardin. L’idée est de montrer à votre enfant qu’il est important de manger des produits frais. Ainsi, dès l’âge de 4 ans, il peut découvrir les différentes manières de planter, puis au fur et à mesure reconnaître chaque plante qui y pousse.

Hormis l’aspect éducatif, vous pouvez également profiter de chaque moment pour passer des instants agréables et ludiques avec votre enfant.

Entrer en contact avec la nature

Pour qu’un enfant soit conscient de l’importance de l’environnement, il faut l’inciter à aimer la nature. Il ne suffit pas de dire que la nature est importante. Vous devez montrer l’exemple et l’amener à apprécier les éléments naturels, tout en faisant en sorte que les petits gestes écologiques deviennent automatiques.

Lire des histoires en rapport avec la nature

Vous avez un rituel de lecture le soir ? Au lieu de lire des contes de fées, de princesses et de magie, choisissez des histoires sur la nature, les saisons ou encore l’environnement.

Ainsi, vous donnez à votre enfant l’occasion d’en savoir plus sur les arbres, les plantes, les fruits et les légumes. Plus concrètement, il s’agit d’une façon ludique de lui faire découvrir petit à petit ce qui l’entoure.

Il existe aujourd’hui de nombreux livres sur l’écologie, l’effet de serre, la gestion des déchets et la biodiversité, tout à fait adaptés aux plus jeunes. Il ne vous reste qu’à choisir celui qui s’adapte le mieux à l’âge de votre enfant. Vous serez étonné de voir à quel point les auteurs de ces ouvrages peuvent faire preuve d’une grande imagination !

Pourquoi par exemple ne pas opter pour le livre S.O.S Terre, écrit par Patrick George et publié en mars 2020 ? Un superbe ouvrage qui les aidera à comprendre facilement comment sauver la planète !

Observer la nature

Force est d’admettre qu’un enfant habitué à vivre en zone urbaine a du mal à apprécier les randonnées ou encore les campings. Il peinera à s’adapter à une vie dans la nature. Pour y remédier, faites-lui découvrir de temps en temps le milieu naturel. Une fois par semaine, par exemple, vous pouvez programmer des pique-niques dans un parc situé hors de la ville.

L’objectif ? Lui apprendre à respecter les insectes, à ne pas les tuer ou à les écraser. Il s’agit d’un exemple parmi tant d’autres. Ce sera aussi l’occasion de lui enseigner comment distinguer les insectes nuisibles de ceux qui ne le sont pas. Votre enfant pourra même apprendre de nouveaux noms de plantes.

Apprendre à vos enfants comment gérer les déchets

La gestion des déchets figure incontestablement parmi les plus grands enjeux de l’écologie. La preuve, de nombreux analystes et spécialistes en la matière s’accordent à dire que notre planète se porterait mieux si nous étions capables de les gérer comme il faut et de diminuer de manière considérable nos déchets.

Parce que l’apprentissage et les bonnes habitudes s’acquièrent dès le plus jeune âge, vous pouvez apprendre à votre enfant comment différencier les poubelles. Montrez-lui où jeter les papiers, les plastiques ainsi que les restes de nourriture. Pour une assimilation rapide, vous pouvez, par exemple, instaurer des codes couleur.

Parmi les bonnes habitudes à adopter, on cite aussi le recyclage. Eh oui ! À partir d’un certain âge, vous pouvez initier votre enfant en lui expliquant le principe du recyclage des déchets.

Lorsqu’il aura atteint 6 ou 7 ans, apprenez-lui à créer de petits accessoires à partir d’objets recyclés. Ainsi, il comprendra facilement l’utilité et l’importance de cette démarche.

Dans tous les cas, vous devez garder une chose en tête : l’éducation à l’environnement et au développement durable passe avant tout par l’action. Nul besoin de paroles moralisatrices que les enfants peuvent oublier au bout de quelques jours ou de quelques heures.