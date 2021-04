Showroomprivé soutient le projet Plastic Odyssey dans son expédition autour du monde. Leader en Europe, le site d’e-commerce Showroomprivé a toujours su s’adapter aux évolutions de notre société en proposant des initiatives novatrices. Avec le lancement de son programme Move Forward, lancé en 2020 avec l’ambition d’intégrer ses engagements au cœur de sa stratégie, l’entreprise a fait le choix de soutenir l’association Plastic Odyssey.

Plastic Odyssey, qu’est-ce que c’est ?

Face à la pollution plastique des océans de plus en plus importante, l’association Plastic Odyssey œuvre dans la lutte contre la pollution plastique et l’expérimentation de nouvelles solutions et initiatives locales visant à réduire la pollution plastique et favoriser le recyclage.

Nettoyer les erreurs du passé pour mieux construire l’avenir

L’association Plastic Odyssey ambitionne de ramasser et recycler le plastique avant qu’il se perde en mer. En effet, une fois au large, ce sont 99 % des déchets qui coulent ou se décomposent en microparticules détruisant la faune et la flore maritimes. De plus, cette pollution plastique proviendrait à 80 % des pays les plus pauvres. Il est donc temps d’agir ! L’association s’apprête dorénavant à parcourir le monde à l’occasion d’une expédition de trois ans, avec pour ambition de valoriser les initiatives locales existantes pour recycler le plastique qui a été produit puis jeté dans la nature, tout en proposant des alternatives à son utilisation.

Le principal objectif de l’expédition Plastic Odyssey est donc d’accompagner, d’encourager et de développer des initiatives locales pour lutter contre la pollution plastique dans les pays les plus démunis. À plus long terme, le déploiement d’un réseau d’initiatives locales mondial est attendu, dans le but de créer des emplois grâce à de nouveaux modèles économiques.

À travers sa devise « Clean Up the Past, Build the Future », Plastic Odyssey démontre une volonté de changement, représentée par une consommation plus responsable pour le futur, en proposant des solutions concrètes et accessibles à tous. C’est donc pour permettre au plus grand nombre de prendre part à ce projet que l’association propose une plateforme collaborative présentant des plans et autres recherches sur les machines de demain, pour le recyclage des déchets plastiques.

Adopter une consommation responsable en naviguant

Pour naviguer autour du monde et aller à la rencontre des pays les plus touchés par la pollution plastique, l’expédition Plastic Odyssey s’effectuera à bord d’un navire unique en son genre. Longue de 39 mètres, cette embarcation a été conçue pour naviguer grâce au recyclage des déchets. Transformés en carburant par une machine de pyrolyse, les plastiques peuvent alors produire jusqu’à 40 litres de carburant par heure.

Se décomposant en deux parties principales, ce navire totalement inédit prend en compte le passé en pensant aux usages futurs. L’avant est consacré aux salles d’expérimentations et de tests sur des alternatives au plastique, alors que la partie arrière du bateau est surtout réservée à l’étude, l’analyse et le recyclage des déchets. Pensé pour être le moins polluant possible, ce navire dispose également de salles zéro plastique ou encore d’une passerelle de navigation pour optimiser l’utilisation du carburant en fonction des conditions météorologiques.

Quel est le programme de Plastic Odyssey ?

Bien que la grande expédition soit prévue entre juin et août 2021, le projet Plastic Odyssey a vu le jour en 2018. Idées et concepts se sont ainsi enchainés pour faire de ce projet une véritable traversée mondiale.

2021 : lancement officiel de l’expédition

Dans les mois à venir, le navire Plastic Odyssey prendra le large le long des côtes françaises. Ce tour de France composé de 5 à 6 escales marquera alors le lancement officiel de cette grande expédition. À son bord, personnel navigant, technique et scientifique, équipe média et invités extérieurs auront pour mission de proposer des solutions concrètes pour changer notre utilisation du plastique afin d’encourager une consommation plus responsable.

Des machines conçues par les ingénieurs de Plastic Odyssey participeront à cette grande épopée. Extrudeuses, compacteur, broyeur… ces engins désormais prêts à embarquer doivent accompagner une conduite écoresponsable tout au long de la traversée en expérimentant de nouvelles méthodes de recyclage du plastique.

2021-2024 : une expédition mondiale à travers 3 continents

Après ce tour de France du nord au sud du pays, le bateau atteindra la méditerranée fin 2021. En 2022, l’expédition mondiale débutera alors avec deux premières étapes en Afrique de l’ouest et en Amérique latine. Un an après, direction l’Asie pacifique et l’Afrique de l’est pour le navire Plastic Odyssey, avant d’entreprendre un retour en France pour 2024.

D’une durée de 3 ans, cette grande traversée mondiale sera complétée par plus de 30 escales de 7 jours à 3 semaines, sur 3 continents. Accompagnée de conférences de presse et d’études de terrain, chaque étape a pour objectif de trouver et encourager des initiatives écoresponsables dans les pays les plus touchés par la pollution plastique.

Showroomprivé : son engagement via le programme Move Forward

En soutenant l’association Plastic Odyssey, Showroomprivé matérialise son engagement sur l’un des trois piliers majeurs de son programme Move Forward, à savoir l’environnement. Lancé en 2020, le programme vise en effet à renforcer l’engagement existant de l’entreprise sur trois piliers à savoir l’environnement, l’égalité Femmes-Hommes et l’inclusion. A cette occasion, Showroomprivé a notamment créé un espace dédié à la consommation et l’innovation responsable, l’onglet Move Forward. Produits éco-labélisés ou reconditionnés, présentation de startups innovantes, ou encore tutoriels pour créer ses propres décorations faites maisons, l’onglet ambitionne de répondre aux attentes des consommateurs actuels et à les accompagner dans leur démarche de consommation responsable.

Showroomprivé souhaite augmenter dans un avenir proche sa sélection de marques engagées, tous domaines confondus, de la mode à la beauté, en passant par l’ameublement ou la décoration.

Showroomprivé semble ainsi vouloir s’inscrire dans un futur plus responsable. Le projet Move Foward et la consommation responsable semblent en effet s’inscrire tout naturellement dans la continuité historique de Showroomprivé : « Les valeurs et l’ADN de notre Groupe nous ont toujours conduits, depuis sa création, à mener des actions responsables et à nouer des partenariats solidaires » expliquent Thierry Petit et David Dayan, cofondateurs et codirigeants de Showroomprivé.

