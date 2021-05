Urbanisme et Handicap : pour une ville de demain accessible à tous

Les chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé, O.M.S., sont implacables : en 2021, le nombre de personnes atteintes d’un handicap dans le monde est en perpétuelle augmentation. Vieillissement de la population et accroissement des pathologies chroniques vont impacter durablement cette tendance. Si elle ne peut pas faire l’impasse sur la question du climat, la ville de demain ne pourra pas passer à côté de la question de l’accessibilité. Urbanisme et handicap : l’enjeu reste de taille.

Urbanisme et handicap: est-ce vraiment si contraignant ?

Si beaucoup de progrès ont été faits en termes de handicap et d’accessibilité, il faut admettre que la ville accessible à tous est encore loin. Les arguments sont nombreux pour ne pas avancer : trop cher, pas assez esthétique, incompatible avec le patrimoine, trop compliqué… Pourtant, il existe beaucoup de solutions simples et peu coûteuses pour intégrer facilement l’accessibilité dans l’espace urbain. Par exemple, équiper les escaliers d’accès à une mairie avec des nez de marche en renforce la sécurité en évitant les chutes et en en matérialisant l’aspect visuel. Certains de ces équipements en aluminium s’associent très bien avec la pierre sans la dénaturer.

Lorsqu’il est question d’aménagement handicapé, on imagine souvent des travaux compliqués avec des installations d’ascenseurs ou des interventions sur le bâti. Or, une grande partie de la problématique peut déjà être résolue en structurant l’espace urbain. Il s’agit alors de jouer sur les textures du sol, sur les différentes épaisseurs, sur la rugosité des revêtements. Il est aussi possible de se servir du mobilier urbain pour faciliter l’inclusion du handicap dans une ville accessible. Formes, couleurs, contrastes : autant de repères visuels qui vont aussi bien répondre aux besoins des mal-voyants qu’aux handicaps cognitifs.

Une ville handicap et verte, c’est possible !

Non seulement la ville de demain peut à la fois répondre aux problématiques du réchauffement climatique et de l’accessibilité handicapé, mais c’est même parfois profondément lié. Ainsi, la question des transports et des déplacements est centrale dans les deux problématiques. Penser la ville verte, c’est favoriser les déplacements doux comme la marche ou le vélo. Cela implique donc de penser des espaces pour pouvoir se déplacer et d’adapter l’environnement urbain en ce sens. Sens de circulation, élargissement des trottoirs, voies piétonnes et cyclables : donner de l’air à un espace sans voitures est aussi une formidable opportunité d’y accueillir tout individu en situation de handicap.

Certains vont même encore plus loin, comme l’architecte italien Stefano Boeri qui, à la faveur de la pandémie de Covid-19, prône le retour des populations dans les petites villes et les villages. Il parle ainsi de développer les transports publics dans ces lieux. Plus de trains, des bus, des navettes, pour permettre aux gens de se déplacer vers les grandes cités urbaines et les métropoles. Une idée qui permet en même temps d’avancer sur la question climatique et sur celle de l’accessibilité. En effet, développer les transports en commun dans les petites villes et villages favorise également la mobilité des personnes en situation de handicap et leur accès à l’emploi.

Un aménagement éco citoyen pour une ville engagée verte et handicap

Quelles que soient les décisions prises, l’urbanisme joue un rôle capital. Il ne saurait se concevoir sans ses implications sociétales profondes. Certains l’ont bien compris en mettant urbanisme et biodiversité au cœur de leurs préoccupations. Il est temps d’aller plus loin en y ajoutant le handicap.

