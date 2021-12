Gros fumeurs : comment s’orienter vers la bonne cigarette électronique ?

Si vous êtes une personne qui fume beaucoup (au moins un paquet par jour), et que vous avez déjà tenté d’arrêter de fumer, vous n’êtes pas sans savoir qu’il est plus que difficile d’arrêter le tabac. Bien entendu, il existe des substituts, mais ils leur manquent toujours un petit truc. Lequel ? Tout simplement le geste de fumer. C’est pourquoi, de plus en plus d’anciens fumeurs se tournent vers la cigarette électronique, il est toujours bon de se demander quelle est la meilleure cigarette électronique pour gros fumeur. Bonne nouvelle, on vous explique cela.

Les critères pour choisir une cigarette électronique pour gros fumeur

Si vous choisissez la première cigarette électronique que vous trouvez, vous prenez le risque d’être insatisfait de son rendement. En effet, chacune d’entre elles a son propre mode de fonctionnement : ce dernier dépend d’ailleurs de plusieurs éléments que nous allons voir immédiatement. Pour faire simple, une cigarette électronique pour gros fumeurs doit :

Disposer d’une batterie assez conséquente (car elle aura besoin de plus d’énergie)

Avoir un réservoir d’e-liquide supérieur à la moyenne

De surveiller le taux PG/VG du clearomiseur

D’avoir une résistance suffisamment puissante

Si vous respectez ces critères, vous serez en adéquation avec vos besoins pour la cigarette électronique. Ce qui est peut-être le plus important pour un gros fumeur, c’est la puissance du hit. Si vous ne connaissez pas, il est possible de résumer cela par la sensation que l’on ressent au fond de la gorge lorsque l’on inhale la vapeur de l’e-cigarette. On atteint cet objectif en ayant un e-liquide adapté, mais aussi un clearomiseur en conséquence. Enfin, il est recommandé également d’avoir un taux de nicotine assez élevé, sinon, l’ex-fumeur pourrait très bien retourner sur un paquet de cigarettes.

Comment la cigarette électronique peut casser la dépendance au tabac

Là où cela devient intéressant, que ce soit pour les gros fumeurs ou non d’ailleurs, c’est que la cigarette électronique peut aider à stopper la dépendance à la nicotine ! En effet, il est possible de doser au mieux le taux de nicotine présent dans l’e-liquide. Au début, on peut commencer entre 6 et 9 mg/mL de nicotine. Bien entendu, si vous étiez un gros fumeur, vous pouvez passer à 12, voire 15 ou même 18 mg/mL dans certains cas ! Ainsi, au fil des mois ou des années, tout dépendra du rythme du fumeur, il est possible de réduire jusqu’à atteindre, à terme, 0 mg/mL de nicotine dans chaque vape inspirée.

Nous passerons également le fait que les e-liquides sont bien moins nocifs que le tabac pour la santé : le nombre de substances toxiques est moins important. Enfin, et cela fera autant plaisir à votre entourage qu’à vous-même, sachez qu’il est possible de choisir des saveurs diverses, bien souvent sucrées. Grâce à cela, l’odeur du tabac ne sera plus qu’une histoire ancienne pour vous et vos proches ! De quoi passer un autre cap dans l’arrêt de la cigarette.

Bref, vous l’aurez compris, même si vous étiez un gros fumeur, il est possible de stopper la cigarette grâce à la vape : les effets pour la santé sont moins nocifs, l’odeur du tabac disparait, et vous gardez ce dont vous aimiez avec la cigarette : la nicotine et le geste de fumer ! Petite cerise sur le gâteau, votre impact sur le climat sera moindre, car, oui, fumer pollue également bien plus qu’on ne le pense…