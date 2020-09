« Les Gens » : quand militer veut dire créer …

Léna et Isaline, deux jeunes membres du MFRB, ont réalisé un documentaire sur le revenu universel grâce aux témoignages des personnes qu’elles ont rencontrées l’année dernière lors du Tour de Base, un roadtrip, pour porter la parole des gens, sorte de laboratoire du monde de demain.

Ce film, « Les gens », qui vient de sortir ce 20 septembre, a pour but de rétablir la confiance en l’humain, en notre humanité, ses richesses et ses diversités, pour ouvrir les portes du changement vers un monde plus juste pour tous.

L’un des principaux freins à une progression sociale impliquant un changement de paradigme, comme celle du revenu universel inconditionnel, est celui de l’argumentaire concernant « les gens « .

« Les gens », cette masse difforme, confuse, obscure, sans visage, englobant toutes nos peurs et appréhensions au changement. Masquant toute confiance en ce qui pourrait advenir, empêchant toute avancée vers un monde nouveau. Un monde inexploré et prometteur avec des rapports différents au travail, à l’argent, au temps, et à la vie en général.

Ce film est un road movie poétique à la rencontre de ces “autres”, dont l’anonymat intrigue autant qu’il fait peur, que l’on pointe aisément du doigt comme un danger lorsqu’apparaît l’ombre d’un changement sur notre société. À travers quatre questions majeures, ce film se veut être un témoignage de l’altérité, un moyen de lui attribuer un visage et une parole, sur un sujet qui fait aujourd’hui parler de lui : le revenu universel, aussi appelé revenu de base. Un concept novateur et bouleversant, donc inquiétant, qui changerait pourtant nos manières de vivre individuellement et collectivement en faisant cohabiter les deux principes antinomiques que sont liberté et égalité.

En allant voir ces « gens », pendant le Tour de base, Léna et Isaline ont découvert sur leur route des individus singuliers avec des visages, avec des chemins de vies, des rêves, des aspirations, des rapports au monde uniques.

Le Tour de base, voyage à vélo de deux semaines du Mouvement Français pour un Revenu de Base, vise à débattre sur le sujet du revenu universel : une occasion de vivre une aventure collective, de militer tout en s’amusant, de découvrir une partie du territoire, de créer des rencontres inattendues dans l’espace public, d’avoir une idée plus claire de l’opinion des autres, de faire avancer l’idée d’un revenu de base dans la conscience française.

À travers ces échanges, Léna et Isaline ont pu noter un souci commun d’arriver à son bien-être, à participer à celui des autres, et à harmoniser nos manières de vivre ensemble. Car, contrairement à ce que laissent penser les discours et l’actualité sur sa soi-disant nature individualiste, l’humain est un être profondément social qui ne peut exister qu’en la présence et avec la collaboration de l’Autre.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Avec ce film, Léna et Isaline aimeraient inviter à développer un sens critique par rapport au langage politique et médiatique qui uniforme et simplifie, porter la parole et afficher la diversité, montrer les possibilités qu’amènerait le revenu universel inconditionnel de se réaliser en tant que personne et donc de réussir à vivre ensemble.

Un film de Léna Le Guay et Isaline Moulin – Images : Léna Le Guay – Isaline Moulin