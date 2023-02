Appel à projets de l’Observatoire de l’Espace du Cnes

L’Observatoire de l’Espace du Cnes lance un appel à projets pour la création d’une œuvre incorporant une pièce patrimoniale. Date limite de dépôt des dossiers le 3 avril 2023

Dans son appel à création intitulé « Les témoins », l’Observatoire de l’Espace, le laboratoire culturel du Cnes, invite les artistes à se saisir d’une pièce patrimoniale issue de l’histoire spatiale afin de l’incorporer à leur œuvre. Par cette intégration physique, la création a pour objectif de réactiver ces pièces, témoins de différentes étapes de l’aventure spatiale.

Cet appel à projets pour la création d’une œuvre soumet aux artistes une liste de six pièces patrimoniales – deux plans, deux objets techniques et deux photographies – qui témoignent de différentes étapes ou missions de l’aventure spatiale française. Issues du petit patrimoine spatial, ces pièces se situent loin des évidences du domaine spatial que sont les fusées, les satellites, les télescopes ou les archives des figures héroïques de cette aventure. Vierges de tout discours politique ou de communication, ces objets constituent des matériaux de création propices au développement d’un regard singulier. L’intervention artistique a pour ambition de réactiver ces objets tout en évitant toute forme de fétichisation ou de développement d’une symbolique mémorielle. Elle montrera ainsi que ces éléments, qui ont joué parfois un rôle minuscule dans l’aventure spatiale française, peuvent être sources de nouveaux récits artistiques. Cette démarche s’inscrit dans la construction d’une vision culturelle du domaine spatial menée par l’Observatoire de l’Espace du Cnes, notamment au travers de son programme de création artistique « Archéologie de l’Espace ».

Les projets sont à adresser, au plus tard, le lundi 3 avril 2023. Les œuvres lauréates seront présentées au public à l’occasion d’une exposition au siège du Cnes pour les Journées européennes du patrimoine 2023. Elles intégreront la collection d’art contemporain de l’Observatoire de l’Espace du Cnes, en dépôt aux Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse.

L’Observatoire de l’Espace du Cnes

L’Observatoire de l’Espace, le laboratoire culturel du Cnes, invite les artistes, via sa politique de soutien à la création, à ouvrir des brèches dans les représentations de l’aventure spatiale et favorise l’émergence de nouveaux récits de l’Espace dépassant le seul rapport de fascination au cosmos. Par son ancrage au sein du Cnes, l’établissement public chargé de mettre en œuvre la politique spatiale française, l’Observatoire de l’Espace est en mesure d’apporter l’assistance documentaire et technique essentielle à l’élaboration d’œuvres s’inscrivant dans cette approche.

Informations pratiques

L’appel à projets est téléchargeable sur le site internet de l’Observatoire de l’Espace du Cnes – www.cnes-observatoire.fr ou sur le site du CNAP

Les projets doivent être adressés par courrier ou en format numérique à l’Observatoire de l’Espace du Cnes avant le 3 avril 2023 à 16h.

Par mail : observatoire.espace@cnes.fr

Par courrier : Centre national d’études spatiales – Observatoire de l’Espace – 2, place Maurice Quentin 75039 Paris Cedex 01