Innovation pédagogique : lancement de la chaire cinéma à Sciences Po

Sciences Po lance la Chaire Cinéma. Ce pari sur l’expérience du sensible devrait favoriser l’audace des étudiantes et étudiants et leur permettre de penser différemment les solutions aux défis auxquels doit répondre notre monde contemporain. Afin de renforcer les passerelles entre les arts et les sciences humaines et sociales, cette Chaire a été mise en place, venant compléter la chaire d’écrivain. Et si le dialogue entre les arts et les humanités stimulait l’audace et l’innovation ?

Claire Denis, première titulaire de la chaire cinéma

À l’occasion du lancement officiel de la Chaire Cinéma de Sciences Po, White Material de Claire Denis sera projeté sur le campus le mardi 21 février 2023. Avec Isabelle Huppert, Isaach de Bankolé et Christophe Lambert dans les rôles principaux, le film confronte une propriétaire de plantations de café installée en Afrique à l’éclatement d’une guerre civile.

La projection sera suivie d’une Masterclass menée par Claire Denis le jeudi 23 février 2023. Modérée par Jean-Michel Frodon, critique de cinéma et enseignant au sein du Master en arts politiques de Sciences Po, cette rencontre organisée en collaboration avec l’École d’Affaires Publiques sera l’occasion d’échanger autour de l’expérience créatrice de Claire Denis et des multiples enjeux, notamment politiques et historiques, qu’elle mobilise. Cette Masterclass sera la première d’une série de quatre rencontres s’échelonnant sur l’année avec Claire Denis en tant que titulaire de la Chaire. Suivez-là en direct sur YouTube.

Une cinéaste du vivant et de l’humain

Depuis son premier long métrage Chocolat, présenté en compétition officielle du Festival de Cannes de 1988, Claire Denis n’a cessé de renouveler son œuvre. Cinéaste du vivant et de l’humain, elle modèle les silences et les cadres pour mieux appréhender le dialogue des corps. Dans un univers âpre et tourmenté, des banlieues parisiennes à une Afrique qui lui est chère et où elle a grandi, Claire Denis a notamment dirigé Vincent Lindon, Béatrice Dalle, Juliette Binoche ou encore Robert Pattinson.

En 2022, elle reçoit l’Ours d’argent de la meilleure réalisation pour Avec amour et acharnement au Festival de Berlin et le Grand Prix du Jury pour Stars at Noon au Festival de Cannes.

