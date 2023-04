Le postcast « Bestioles » revient avec 10 nouveaux épisodes

Le podcast Bestioles, les aventures du monde animal ! fête ses deux ans et accueille sa huitième saison. Dédié aux enfants de 5 à 7 ans et aux adultes qui les entourent, il cumule à ce jour près de huit millions d’écoutes. Un podcast à écouter ou réécouter dès le mercredi 5 avril 2023 sur l’application Radio France, franceinter.fr et sur le site du Muséum national d’Histoire naturelle.

Qu’ils soient immenses ou minuscules, la vie des animaux est souvent méconnue. Se nourrir, construire un habitat, s’occuper des petits… autant d’aventures au cœur de Bestioles, grâce auxquelles l’enfant part explorer un monde qu’il côtoie sans le connaître vraiment.

Le narrateur l’embarque ainsi à la découverte d’un animal, de son histoire et de ses caractéristiques scientifiques. En toute fin d’épisode, le jeune auditeur découvrira, grâce à un QCM, un mot de langue étrangère en rapport avec l’animal. Un mot qui résonne comme un objet exotique à ses oreilles et qui l’embarquera encore un peu plus dans le monde aventureux, singulier et plein de surprises de Bestioles.

Bestioles répond ainsi à un objectif essentiel : donner conscience de l’importance de la biodiversité aux enfants de manière ludique.

10 nouveaux épisodes disponibles dès le 5 avril 2023

1 – Le coucou gris : Un nid de perdu, 10 de retrouvés (Alice Butaud)

Le coucou gris ne construit pas de nid, ne couve pas ses œufs et n’élève pas ses petits. Non, mais il se débrouille pour que d’autres le fassent à sa place !

2 – L’élan : L’herbivore qui se la coule douce (Thibault Marthi)

Une bestiole herbivore qui broute dans l’eau, qui est plus grande qu’un cerf, qui vit sa vie pépère et qui peut survivre à ses prédateurs sans courir ? Qui a dit que ça n’existait pas ?

3 – Le puceron : La puceronne, la plus géniale des escrocs (Gwénaël David)

Insecte rudimentaire, symbole de fragilité pour les uns, tueur de roses de la pire espèce pour les autres, mais qui est réellement le puceron ? Promenons-nous sur la tige, tant que la coccinelle n’y est pas. Prédateurs et parasites rodent autour du troupeau qui pompe la sève, inquiet, mais notre mini-maligne n’est pas du genre à se faire avoir !

4 – La blatte : Pour vivre heureux, vivons cachés (Catherine Dabadie)

Dans une maison où elle n’est pas la bienvenue, une blatte fait de la résistance en tentant d’échapper aux pièges et aux attaques de ses occupants.

5 – L’araignée de mer : Une bestiole bien piquante ! (François Turquety)

Une araignée de mer, bien mal dans sa carapace doit absolument muer pour se retrouver bien dans sa peau. Mais ça n’est pas sans risques.

6 – Le piranha : Les dents tranchantes de l’Amazonie (Julie Rembauville)

Avec ses crocs acérés, le piranha s’est taillé une réputation de fou sanguinaire dans toute l’Amérique du Sud. Coincée dans une mare pendant la saison sèche, une demoiselle piranha aimerait bien rejoindre le fleuve pour retrouver sa bande et s’offrir un festin. Le cadavre de puma, elle adore ça !

7 – Le Phasme : Un-deux-trois soleil ! (Gwénaël David)

Un vent de Sud souffle dans la nuit, les ronciers s’agitent, menaçants… Un petit bâton vert, phasme d’à peine 2 cm, résiste et brave, même, ces effroyables conditions. Mais une bourrasque terrible l’arrache de l’arbuste et l’emporte dans les airs. S’en sortira-t-il, sans aile, et surtout sera-t-il de retour avant le jour qu’il craint tant ? Un-deux-trois, en avant l’aventure !

8 – Le blaireau : A la table de l’intrépide maître des terriers (Fleur Daugey)

Après une bonne journée de sommeil au fond de son terrier, le blaireau à l’estomac qui gargouille. Mais il ne sait jamais ce qu’il va pouvoir se mettre sous la dent, ni quel danger le guette au détour d’un buisson ! Pour le blaireau, la nuit n’est pas de tout repos !

9 – Le mérou : Poisson-roi hermaphrodite (Bénédicte Rivière)

Ne vous fiez pas à la bonne bouille du mérou ! Malgré son air sympathique, c’est un chasseur redoutable et insatiable, qui fait la loi chez les poissons. Certes, il ne pense qu’à manger, mais sa personnalité se révèle beaucoup plus complexe…

10 – Le ténia : un glouton dans le ventre de l’humain (Marie Treibert)

L’être humain peut être parfois contaminé par des parasites, dont le ténia du bœuf. Ce petit locataire désagréable peut atteindre plusieurs mètres de long et pondre des œufs dans notre corps. Si vous vous sentiez un peu seul, avec le ténia vous ne le serez plus !

Une série de 90 épisodes (Durée : 8 à 10 minutes à destination des 5-7 ans)

À retrouver sur les sites et applications de France Inter, Radio France, ainsi que sur iTunes, Spotify, Deezer et le site du Muséum.

Le conseil scientifique du Muséum national d’Histoire naturelle : Bruno David, président du Muséum / Guillaume Lecointre, enseignant-chercheur et conseiller scientifique du président

L’équipe de Bestioles : Stéphanie Fromentin : productrice / Denis Cheissoux : narrateur / Brigitte Lecordier : voix des bestioles / Anne Lhioreau : réalisatrice / Fabienne Guevara : illustratrice