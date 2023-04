Prix du Réseau des maisons de l’Architecture : appel à candidatures

Le RMA, en partenariat avec le Ministère de la Culture et le Conseil national de l’Ordre des Architectes, lance la première édition du Prix du Réseau des Maisons de l’Architecture sur le thème « Habitants et Espaces ? ».

Le Prix récompense, tous les deux ans, une action réalisée qui rappelle l’importance du rôle que joue l’architecture dans la construction, de notre société contemporaine et de demain. Il se veut extrêmement ouvert en saluant avant tout l’engagement dans la mise en œuvre d’un projet de société et s’adresse ainsi à un champ très vaste de candidatures : architecte, urbaniste, paysagiste, enseignants, auteurs, médiateurs, étudiants, militants mais aussi organisations collectives (institutions, collectivités, associations, etc.).

Le Prix du Réseau des maisons de l’architecture concerne tous les types d’actions et peuvent ainsi être primés : un projet bâti, un livre, un film, une exposition, une conférence, un mémoire d’étudiant, un atelier pédagogique, une rencontre, une résidence d’architecture, etc.

Le lauréat du Prix du Réseau des maisons de l’architecture se verra doter de la somme de 5 000 €. Des actions de valorisation et communication lui seront proposées. Ces actions incluront également la shortlist des 5 projets retenus pour l’étape finale de sélection des candidatures.

Afin d’aider les participants, quatre démarches permettent d’orienter l’inscription de leur action et vérifier son adéquation au regard des valeurs portées par le Prix du Réseau des maisons de l’architecture :

Démarche frugale / résiliente, Démarche de médiation / sensibilisation Démarche de participation / inclusion Démarche de cohésion / vivre ensemble

Trois conditions doivent être respectées pour candidater :

– L’action doit avoir été réalisée en France métropolitaine ou dans les Départements ou Régions français d’Outre-Mer et les Collectivités d’Outre-Mer (DROM-COM) au cours des deux dernières années.

– Elle doit s’inscrire globalement dans le thème « Habitants et Espaces ? »

– L’action doit s’inscrire dans une ou plusieurs démarches citées plus haut.

Candidatures avant le 30 juin

Plus d’informations

Photo d’en-tête : Iwona Buczkowska, logements du quartier Pierre-Sémard, 1986 – 1996, (« La Pièce pointue ») au Blanc-Mesnil (225 logements sociaux, commerces, ateliers d’artistes, parkings enterrés). DR