9 mai : deuxième édition des « Coqs d’Or de la Nouvelle Ruralité »

Bonne nouvelle pour les acteurs du changement, après une première édition réussie, les Coqs d’Or de la Nouvelle Ruralité sont de retour. Initié par The Land, ce concours met à l’honneur ces hommes et ces femmes qui démontrent par leur talent et leur esprit d’entreprendre que nos campagnes sont modernes et pionnières d’innovation. Pour cette deuxième édition, Stéphane Rotenberg, journaliste et animateur français (M6) sera membre du jury. Par ailleurs, l’événement sera parrainé par le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

Inspiré par ces personnes qui entreprennent pour créer aujourd’hui le monde de demain, ce concours a pour objectif de récompenser les initiatives, innovations, et entreprises remarquables sur les territoires ruraux autour de 4 thèmes : environnement, entrepreneuriat, lien social et culture.

La remise des prix se déroulera le 9 mai au Château des Pères, un lieu magique situé au cœur de la campagne bretonne à Piré Chancé, où se mêlent art, hôtellerie, potagers, une architecture du XIIème siècle qui côtoie un bâtiment de conception complètement avant-gardiste,… La gastronomie y figure également en bonne place avec le tout nouveau Chef étoilé, Jérôme Jouadé.

Le prix Coq d’Or destiné à la meilleure initiative, remportera du Mécénat de compétences, soit des ressources humaines ou matérielles mobilisables au sein de l’écosystème The Land pour une valeur maximale de 10 000 euros. Le vainqueur trouvera ainsi à sa disposition des locaux professionnels ou techniques, un accès à des dispositifs de formation, des accompagnements au lancement et développement d’une activité entrepreneuriale, des outils et services de communication…

Les gagnants des 4 catégories pourront bénéficier quant à eux d’une belle audience médiatique. Le but à terme sera de valoriser les sociétés et/ou projets naissants via un réseau de mentors, coachs, entrepreneurs et influenceurs qualifiés.

Le jury sera composé de différents acteurs/actrices et personnalités de la société et du monde rural : – Aurélie Rousseau (Directrice Générale de TVR), – Elena Maneru (Présidente de Femmes de Bretagne), – Jacques Delanoë (Président du Stade Rennais Football Club), – Jean-Luc Martin (Président du festival des Vieilles Charrues), – Loïc Henaff (président de Produit de Bretagne), – Jean Marc Esnault (Directeur général de The Land) et Sébastien Grosmaitre (Rédacteur en chef chez Ouest France).

Cette édition se fera en partenariat avec CER-France Brocéliande, France Active, Village by CA, BPI, la Banque des Territoires et le Château des pères.

