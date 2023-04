L’École des Arts Décoratifs crée le NID, chaire des Nouveaux Imaginaires du Dessin

Dès octobre 2023, et pour une durée de trois ans, le NID, chaire des Nouveaux Imaginaires du Dessin, s’attachera à révéler et accompagner les nouveaux talents de l’art du trait : un engagement en faveur de l’enseignement et de la pratique du dessin pour les créateurs de demain. Ce dispositif pédagogique d’envergure s’adressera aux étudiantes et étudiants formés à l’École des Arts Décoratifs, ainsi qu’aux élèves de La Renverse, programme dédié aux talents éloignés des cursus académiques classiques.

Le NID s’organisera en deux volets complémentaires : renforcer la place et la pratique du dessin dans l’enseignement dès la première année d’intégration à l’École, et déclencher des vocations autour du dessin. Cette chaire déploiera chaque année un cycle de découverte et de création à Paris et hors-les-murs, des bourses d’études et de production du projet diplômant, ainsi qu’un programme de mentorat professionnalisant.

« Plus de 250 ans après la création de l’École des Arts Décoratifs comme école de dessin gratuite, le NID, chaire des Nouveaux Imaginaires du Dessin, a pour vocation de consolider et de développer cette pratique fondatrice au sein de la pédagogie. Grâce au mécénat de la maison Hermès, avec laquelle nous partageons des valeurs de transmission et de savoir-faire, nous avons les moyens de mettre en œuvre un ambitieux programme éducatif, qui viendra aussi en appui d’une politique d’ouverture sociale, avec un important volet de bourses. Catalyseur d’une pédagogie augmentée et de soutiens transformateurs dans le champ du dessin, le NID est pensé pour les étudiantes et étudiants comme un foyer incubateur d’expression à venir pour un monde en transition.» explique Emmanuel Tibloux, directeur de l’École des Arts Décoratifs

La coordination scientifique et artistique sera assurée par Alexandra Fau, commissaire d’exposition indépendante, critique d’art et enseignante en histoire de l’art.

École des Arts Décoratifs (ENSAD), – 31 rue d’Ulm, 75005 Paris

www.ensad.fr