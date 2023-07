Sécheresse : Lancement de la plateforme Vigieau

Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, annonce aujourd’hui le lancement de la plateforme VigiEau qui permet d’informer les citoyens sur les restrictions sécheresse en cours.

En ce début d’été, la France accuse encore d’un trop grand déficit de recharge de ses nappes malgré des précipitations plus favorables au printemps. La sécheresse est déjà installée sur le territoire et afin de limiter son impact, les préfets fixent des règles qui limitent les usages de chacun en fonction de la ressource en eau disponible. Au 1er juillet, déjà 84 départements présentaient des mesures de restriction et 15 étaient sous vigilance.

Dans ce contexte, chaque geste compte pour préserver la ressource en eau. C’est pourquoi le Gouvernement présente la plateforme VigiEau qui permet de mieux s’informer sur la sécheresse et de connaitre les actions à mettre en œuvre afin d’économiser l’eau sur tout le territoire.

Les particuliers pourront ainsi se tenir informés des restrictions les concernant (arrosage des jardins, remplissage des piscines, etc) en fonction de leur adresse, et les ménages pourront y trouver des écogestes permettant de gagner en sobriété dans leurs usages tout en préservant l’eau à la maison.

Pour découvrir le site rendez-vous sur https://vigieau.gouv.fr/

Plus d’informations