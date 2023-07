« Studio Cosmique »: Quand des artistes prennent la parole sur leur travail de création avec l’Espace

L’Observatoire de l’Espace, le laboratoire culturel du Cnes (Centre national d’études spatiales) soutient les artistes contemporains qui s’inspirent du milieu spatial ou de ses traces terrestres. Outre les expositions qu’il produit régulièrement dans et hors les murs, l’Observatoire de l’Espace du Cnes réalise un podcast conçu comme une plateforme d’expression de ces artistes. En 2022-2023, le poète et homme de radio David Christoffel a tour à tour accueilli à son micro, Véronique Béland, Erwan Venn, Stéphane Thidet, Sylvie Bonnot, Romain Sein, Élise Parré, Loïc Pantaly et Justine Emard.

Au fil de ces entretiens, David Christoffel explore avec ses invités la spécificité de la création inspirée par l’univers spatial au travers de leurs productions antérieures et de leurs pièces en cours de production avec l’Observatoire de l’Espace.

Il envisage avec eux des situations spéculatives, tel un accrochage dans une station orbitale. Chaque artiste saisit ainsi cette opportunité de s’exprimer sur des problématiques actuelles de l’art contemporain, de parler des processus qu’il ou elle met en œuvre dans son propre travail et de débattre autour des nouvelles formes plastiques à inventer avec l’Espace.

L’Observatoire de l’Espace, le laboratoire culturel du Cnes, invite les artistes, via sa politique de soutien à la création, à ouvrir des brèches dans les représentations de l’aventure spatiale et favorise l’émergence de nouveaux récits de l’Espace. Son objectif est de produire des œuvres dépassant le seul rapport de fascination au cosmos. Par son ancrage au sein du Cnes, l’établissement public chargé de mettre en œuvre la politique spatiale française, l’Observatoire est en mesure d’apporter l’assistance documentaire et technique essentielle à la création de pièces s’inscrivant dans cette approche. Il partage le résultat de ces expérimentations artistiques avec le public lors d’expositions et d’événements au siège du Cnes, à Paris, ou hors les murs.

La collection 2022-2023 du Studio Cosmique de l’Observatoire de l’Espace constitue ainsi un corpus de réflexion inédit sur l’art contemporain et son devenir dans un milieu extra-terrestre.

Ces entretiens sont en écoute libre sur le site de l’Observatoire de l’Espace du Cnes et sur les plateformes Deezer, Spotify et Ausha.

