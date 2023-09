Appel à contributions-Nouvelles saisons autoportrait d’un territoire

arc en rêve centre d’architecture, lance un appel à contributions pour construire une image composite des territoires où vivent 1 620 000 habitants.

À quoi ressemble un territoire à travers le regard de ses habitants ? Comment créer un portrait polyphonique d’une entité urbaine et périurbaine ? Comment saisir ce qui relie ensemble le centre et la périphérie ? Comment composer les représentations produites par les acteurs institutionnels avec celles des enfants, des adolescents, des retraités, des amateurs éclairés et des professionnels inspirés ? Comment combiner les intuitions rapides de certains avec le travail minutieux de description et de recherche d’autres ? Comment assembler toutes ces représentations pour composer la fresque d’un territoire ? Quels sont les paysages qui constituent l’expérience quotidienne des habitants ? Comment rendre lisibles les transformations en cours au sein d’une entité urbaine soumise à une intense croissance démographique ?

Les limites administratives ne permettent plus de faire tenir ensemble les hypercentres actifs et mobiles, les quartiers périphériques plus apaisés et les marges rurales de la métropole bordelaise. Autoportrait d’un territoire est pensé comme un récit démocratique et participatif qui montrera l’ampleur et la complexité d’un agencement territorial en mutation.

Nos imaginaires collectifs seront sollicités pour établir qui nous sommes, comment nous vivons et quels sont nos désirs pour l’avenir.

Photographie, arts visuels, architecture, installations, édition, recherche multimédia, littérature, performance, collections et souvenirs de famille, vidéos et films, ainsi que toute autre forme d’expression et d’engagement revendiquant la fonction de documenter un fragment ou un aspect de la métropole bordelaise et de la Gironde, peuvent être soumis à l’appel à projets. Tous les supports et formats sont les bienvenus. L’objectif est clair et ambitieux : produire une représentation collective d’un territoire.

Envoyez une note d’intention au format PDF (maximum 10 méga) contenant une à trois images et un texte de 100 à 300 mots à nouvellessaisons@arcenreve.eu avant le 30 septembre 2023.

Plus d’informations