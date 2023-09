Indice Normandie 2023 : Un indice pour évaluer les menaces à la paix et à la démocratie dans le monde

Outil permettant aux utilisateurs de comprendre les menaces globales et aux institutions d’être guidées dans leur action en faveur des pays du monde les plus vulnérables, l’Indice Normandie 2023 est présenté lors de la 6e édition du Forum mondial Normandie pour la Paix qui se tient à partir du 28 au 29 septembre à l’Abbaye-aux-Dames à Caen. L’Indice Normandie a été récompensé du prix European Social Awards 2023 par le magazine Forbes.

Avec le retour de la guerre sur le continent européen, il est plus important que jamais de mesurer le niveau des menaces pour la paix, la sécurité et la démocratie dans le monde – comme le fait l’indice de Normandie. L’indice annuel a été présenté pour la première fois à l’occasion du Forum Normandie pour la Paix en juin 2019, à la suite d’un partenariat noué entre le Parlement européen et la région de Normandie. L’indice a été conçu et préparé par le Service de recherche du Parlement européen (EPRS), en collaboration avec l’Institut pour l’économie et la paix et sur la base de données fournies par celui-ci.

L’Indice Normandie est un outil d’évaluation du niveau de vulnérabilité au conflit de 137 acteurs (136 pays des Nations Unies aussi bien que les 27 États membres de l’Union européenne, comptabilisés comme un seul acteur). Le projet a été porté par le Service de Recherche du Parlement Européen, acteur à part entière de la politique étrangère de l’Union européenne, comme le prévoit le Traité de Lisbonne. Il a pour mission essentielle de préserver et de consolider la démocratie et les libertés fondamentales à travers le monde.

L’Indice Normandie 2023 a été présenté lors de la sixième édition du Forum qui se tient du 28 au 29 septembre 2023 à l’Abbaye-aux-Dames à Caen.

Pour mesurer concrètement « la vulnérabilité de la paix » d’un pays, l’Indice Normandie prend en compte 11 niveaux de menaces définies dans la Stratégie globale de l’Union européenne : changement climatique, cybersécurité, processus démocratique, crises économiques, insécurité énergétique, États fragiles, homicides, liberté de la presse, terrorisme, conflits violents, armes de destruction massive.

Les régions et pays sont notés sur une échelle de 0 à 10 (0 = menace grave, 10 = absence de risques) sur la base des sources disponibles les plus fiables : ONU, Banque mondiale, etc. Ces 11 dimensions sont comparées à celles des pays de la même région, l’environnement régional jouant clairement un rôle dans la résilience des pays face aux menaces.

Le Service de Recherche du Parlement Européen (EPRS) a mis en place une carte interactive permettant de visualiser le taux de conflictualité pour chaque pays. Les dix nations les plus menacées selon l’Indice Normandie 2023 sont : l’Afghanistan, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, le Yémen, l’Irak, la Syrie, le Sud Soudan, le Mali, la Somalie et le Tchad.

Il ne s’agit pas d’un classement des pays en fonction de leur niveau de paix, mais d’un classement des menaces pesant sur la paix.

« La Région Normandie s’est tout naturellement associée à cette opération de par son patrimoine historique et ses initiatives consacrées à la paix comme le Forum mondial Normandie pour la Paix, où l’Indice a été présenté pour la première fois en juin 2019. L’indice Normandie est un outil essentiel pour identifier et comprendre les menaces, existantes et nouvelles, et permettre ainsi aux décideurs politiques de l’Union Européenne de cibler leurs actions vers les pays les plus fragiles. » indique Hervé Morin, Président de la Région Normandie.

« « La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent » est la première phrase emblématique de la déclaration Schuman. Plus de soixante-dix ans plus tard, il s’agit de la partie la plus importante de notre action. Je suis convaincue que l’indice Normandie de cette année fournira à nouveau des informations utiles et restera une source d’information et d’inspiration fiable pour la poursuite de cette action. » explique Roberta Metsola, Présidente du Parlement européen, Avant-propos de l’Indice Normandie 2023.

Exemples de pays présentés sur le Forum mondial Normandie pour la paix 2023

ARMÉNIE – 27ème place

L’Arménie occupe la 27e place de l’Indice Normandie. Le conflit entre le pays et son voisin azerbaïdjanais au sujet de la région du Haut-Karabakh se poursuit. L’Arménie reste fragile en matière de sécurité énergétique et de cybersécurité et elle est confrontée à un certain nombre de menaces hybrides, bien que des progrès aient été accomplis récemment dans les négociations de paix menées sous la médiation de l’Union et des États-Unis.

Menaces principales : Insécurité énergétique et Cybersécurité.

AZERBAÏDJAN – 70ème place

L’Azerbaïdjan occupe la 70e place de l’Indice Normandie. Pays dont les processus démocratiques sont faibles, il reste en proie à un conflit avec son voisin arménien au sujet de la région du Haut-Karabakh et il est confronté à un certain nombre d’attaques hybrides, bien que des progrès aient été accomplis récemment dans les négociations de paix sous la médiation de l’Union et des États-Unis.

Menaces principales : Conflits violents, Processus démocratiques et Changement climatique.

Débat sur le Forum : 29 septembre, 16h30 à 18h, « Arménie-Azerbaïdjan : les enjeux culturels d’un conflit qui dure »

CHINE – 46ème place

Depuis la dernière édition de l’Indice Normandie, la Chine a progressé de 22 places et se classe désormais à la 46e place ; elle n’est maintenant pas plus menacée que la moyenne Asie-Pacifique. (…) Il y a toutefois de plus en plus de signes indiquant que les défis structurels croissants auxquels est confrontée l’économie chinoise entraîneront une croissance (beaucoup) plus modérée à moyen terme.

Menaces principales : Armes de destruction massives, Résilience & Désinformation, Processus démocratiques

Débat sur le Forum : 29 septembre, 14h à 15h30, « Xi Jinping : quelle volonté de puissance ? »

INDE – 112ème place

L’Inde occupe la 112e place de l’Indice Normandie. Le pays est considéré comme plus vulnérable que la moyenne de l’Asie du Sud, excepté en matière de cybersécurité et de processus démocratiques. Les différends territoriaux non résolus avec la Chine et le Pakistan, deux puissances nucléaires, expliquent en grande partie le classement relativement bas de l’Inde.

Menaces principales : Conflits violents, Armes de destruction massives, Terrorisme.

Débat sur le Forum : 28 septembre, 16h30 à 18h, « Inde : nouvelle superpuissance mondiale ? »

IRAK – 133ème place

L’Iraq occupe la 133e place de l’Indice Normandie. Vingt ans après le début de l’invasion américaine en mars 2023, le pays se caractérise par des crises économiques, la corruption, des pénuries d’énergie et la montée du sectarisme et de la violence.

Menaces principales : Terrorisme, Criminalité, Conflits violents, Cybercriminalité, Changement climatique

Débat sur le Forum : 29 septembre, 16h30 à 18h, « L’Irak au-delà de la guerre »

