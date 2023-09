Le Collège de France et Radio France unis pour la connaissance

Le Collège de France et Radio France ont signé ce 21 septembre 2023 une nouvelle convention pour élargir la mise à disposition gratuite et pour tous des enseignements du Collège de France. A l’ère de la défiance et de la désinformation, le service public de l’information et de la culture et la grande institution du savoir qu’est le Collège de France estiment essentiel de renforcer l’accessibilité et la transmission de ces connaissances et de cultiver le plaisir de savoir.

Via la plateforme numérique de Radio France (site et application), les citoyens-auditeurs pourront plonger dans la richesse et la variété des savoirs du Collège de France, issues de la grande majorité des chaires d’enseignement et de recherche de l’Institution, et donc recouvrant un très grand nombre de disciplines : des mathématiques à l’étude des grandes civilisations en passant par la physique, la chimie, la biologie et la médecine, la philosophie et la littérature, les sciences sociales et l’économie, la préhistoire, l’archéologie et l’histoire…

Cette initiative s’inscrit dans la vocation du Collège de France depuis plus de cinq siècles : être à la fois le lieu de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement ; être ouvert à tous, sans aucune condition d’inscription.

Cet idéal d’accessibilité et de démocratisation des savoirs les plus exigeants, résonne avec les missions de service public de Radio France. Très prochainement, une vaste sélection de productions audios du Collège de France sera ainsi disponible sur la plateforme Radio France, venant compléter un catalogue recensant déjà plus de 2 millions de podcasts. Elles bénéficieront ainsi d’une visibilité exceptionnelle auprès des 25 millions de visiteurs mensuels de la plateforme. Disponible dans un espace dédié, ce réservoir de savoirs sera aussi intégré dans des recommandations thématiques permettant aux auditeurs de profiter d’une approche scientifique et universitaire des sujets qui agitent notre monde.

Ce partenariat historique entre le Collège de France et France Culture se poursuit également avec une sélection inédite de cours à retrouver chaque été à l’antenne avec des épisodes diffusés quotidiennement en journée afin de permettre au plus grand nombre d’en profiter.

Pour Sibyle Veil, présidente directrice générale de Radio France : « En tant que service public, nous sommes conscients du rôle que nous pouvons jouer pour démocratiser les savoirs. Des connaissances nécessaires à la compréhension du monde d’aujourd’hui. Pour y parvenir Radio France aspire à constituer une grande Alliance pour la Connaissance avec toutes les Institutions de référence, au premier titre desquelles le Collège de France. Ensemble, nous partageons ce même objectif autour de notre plateforme conçue comme une encyclopédie audio accessible à tous. »

Pour Thomas Römer, Administrateur, président de l’assemblée du Collège de France : « Le Collège de France, fidèle à sa mission, a été pionnier dès 2006 dans la diffusion numérique des savoirs. L’intégralité des enseignements qu’il dispense est aujourd’hui gratuitement mis à la disposition du public, par divers canaux numériques. Cela représente un formidable catalogue de plus de 14 000 vidéos et 10 000 audios. Le partenariat avec Radio France nous permettra de progressivement mettre à disposition des auditeurs et utilisateurs de l’application Radio France nos 140 flux de podcasts, et de retrouver à l’antenne chaque été nos auditeurs fidèles. Il s’agit d’une nouvelle étape majeure dans la diffusion de nos contenus, que le Collège de France est heureux de franchir en partenariat avec le service public de la radio, média tout à la fois populaire et savant, mais aussi émancipateur. »