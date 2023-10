Universcience lance un appel à projets sur le thème « l’Intelligence artificielle à notre service »

Universcience lance avec Paris&Co son troisième appel à projets innovants, sur le thème « l’Intelligence artificielle à notre service ».

Les appels à projets innovants organisés par Universcience depuis 2020 ont pour triple objectif de soutenir la création numérique dans les domaines des industries culturelles et créatives, de faire découvrir aux publics de la Cité des sciences et de l’industrie un produit, un service ou un procédé innovant mais aussi de faire participer les publics au processus de maturation des projets présentés, dans une démarche d’innovation ouverte et participative.

Cet appel à projets s’adresse aux startups, centres de recherche et universités, et plus généralement aux acteurs développant des technologies et des services.

Pour cette nouvelle édition, les projets candidats devront proposer un service d’intelligence artificielle innovant capable de faire évoluer nos pratiques quotidiennes (pratiques culturelles et de loisirs, pratiques professionnelles et citoyennes etc.

Les projets soumis seront évalués selon les critères suivants :

→ le caractère innovant du produit, service ou procédé lié à la technologie exploitée

→ la plus-value apportée par la présentation du produit aux publics d’Universcience

→ le caractère innovant dans l’approche participative du projet

→ la viabilité économique du projet et la prise en compte des impacts environnementaux et sociétaux.

Les lauréats se verront remettre la somme de 10 000 € TTC à l’issue de la sélection par un jury. 10 000 € TTC supplémentaires seront remis à chaque projet lauréat à la finalisation du dispositif.

Calendrier de l’appel à projets innovants n°3 :

→ 31 octobre 2023 : clôture des candidatures

→ Novembre 2023 : présélection de 10 projets

→ 13 décembre 2023 : sélection des lauréats par le jury

→ Janvier à juin 2024 : conception et fabrication des dispositifs pour la Cité des sciences et de l’industrie

→ Juillet 2024 à janvier 2025 : présentation au public des dispositifs

Dossier de candidature à télécharger sur : www.universcience.fr/appelaprojetsinnovants