Capitale française de la Biodiversité : colloque, webinaires et concours

Le concours « Capitale Française de la Biodiversité » 2024 sur le thème « Sobriété & Biodiversité » est ouvert jusqu’au 31 janvier 2024. Depuis 2010, ce concours identifie et valorise les actions exemplaires des communes et intercommunalités françaises en faveur de la biodiversité.

Initié dans le cadre d’un programme européen, le concours Capitale française de la Biodiversité réunissait dès la première année de nombreux partenaires nationaux et régionaux. Dix ans plus tard, le bilan parle de lui-même : 55 lauréats, une centaine d’ateliers organisés partout en France y compris outremer, 90 visites de terrain, plus de 500 actions exemplaires publiées au fil des 10 recueils thématiques annuels, et disponibles en ligne sur le site du concours.

Conçu comme un outil pédagogique d’auto-évaluation pour les participants, le questionnaire du concours a inspiré de nombreux collectifs régionaux pour élaborer leur dossier de candidature à la reconnaissance « Territoire engagé pour la nature », dont le concours devient un complément dès 2020 dans les régions où cette reconnaissance est déployée. Ce sont les actions exemplaires qui sont au cœur de Capitale française de la Biodiversité : en montrant ce que certains ont réussi à faire, comment ils l’ont fait et pourquoi, on démontre – preuve à l’appui – qu’agir pour la biodiversité est non seulement possible mais aussi facile, utile, et positif pour les territoires.

Ce concours permettra aux communes et intercommunalités de toutes tailles de témoigner de leurs réussites, de faire connaitre les solutions ou expériences qu’elles ont menées à bien afin de protéger ou restaurer la biodiversité sous l’angle de la sobriété :

Sobriété foncière, en limitant l’artificialisation voire en renaturant des espaces artificialisés, ou en concevant les aménagements urbains en faisant avec le patrimoine naturel existant (sols, végétation, hydrologie…)

Sobriété dans la consommation d’énergies fossiles, par exemple en restaurant une trame nocturne par l’extinction de l’éclairage public superflu, mais aussi via le développement de circuits courts agricoles favorables à la nature

Sobriété en eau et en ressources végétales ou minérales dans les espaces verts urbains…

Rendez-vous sur www.capitale-biodiversite.fr pour en savoir plus sur le concours et sur les modalités de participation.

Colloque « Les territoires agissent pour les arbres, le bocage et la forêt »

Le Colloque de restitution de la 12e édition du concours « Capitale Française de la Biodiversité » sur le thème « Arbres & forêts » se tiendra le lundi 20 novembre 2023 de 13h30 à 18h, au ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires, auditorium de la Tour Sequoia, Paris-La Défense.

Communes et intercommunalités lauréates du concours Capitale française la Biodiversité témoigneront de leurs actions réussies qui associent connaissance et protection des arbres sous toutes leurs formes (arbres isolés ou remarquables, haies, bois ou forêts), et dans de nombreux milieux (naturels, agricoles, forestiers, urbains…). Ces réalisations concrètes illustrent les liens des arbres avec l’ensemble du cortège d’espèces de faune, flore ou fonge qui leurs sont associés et pour lesquels ils constituent des macro ou micro-habitats, mais aussi le rôle fondamental des services écosystémiques auxquels les arbres participent.

Gratuit sur inscription

Programme et inscription

Pour accompagner les collectivités à élaborer leur dossier de candidature et identifier des actions exemplaires pour faire rimer biodiversité et sobriété, le CNFPT et les co-organisateurs du concours proposent un cycle de 5 webinaires thématiques d’octobre 2023 à janvier 2024.

Premier rendez-vous : mardi 17 octobre de 12h à 13h

1 – La sobriété, un atout pour la biodiversité : mardi 17 octobre 2023

2 – Planification et sobriété foncière : mardi 31 octobre 2023

3 – Conception sobre et favorable à la biodiversité lors des projets d’aménagements : mardi 21 novembre 2023

4 – Gestion sobre des écosystèmes urbains : mardi 16 janvier 2024

5 – Sobriété, biodiversité et transition écologique : mardi 30 janvier 2024

Gratuit, inscription obligatoire sur le site du CNFPT.