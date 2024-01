La libre évolution, « où la nature s’exprime de façon spontanée sans activité humaine extractive ou intrusive » est un concept central dans le projet de renaissance d’une forêt primaire en Europe de l’Ouest. Ce projet, mené par le Comité français de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), serait de mener rien moins que la plus grande et la plus longue expérience de libre évolution en milieu forestier en Europe de l’Ouest. Le Comité français de l’UICN publie une plaquette de présentation promouvant l’intérêt de la libre évolution.

Le séminaire sur la libre évolution organisé par le Comité français de l’UICN, en partenariat avec la Commission nationale française pour l’UNESCO, s’est tenu les 8 et 9 janvier 2024, avec une première journée de présentation et d’échanges, suivie d’une journée consacrée à des ateliers entre les gestionnaires d’espaces naturels.

Ce colloque, rassemblant près de 480 personnes, avait pour objectif de faire davantage connaître la libre évolution, de favoriser son application, et de créer des synergies au sein du réseau des gestionnaires d’espaces naturels et auprès d’un public non professionnel. Les riches retours d’expériences ont été l’occasion d’une réflexion collective sur un système de reconnaissance de la libre évolution à l’échelle nationale et sur la mise en œuvre de la libre évolution dans les espaces agricoles.

A cette occasion, la publication La libre évolution, une trajectoire de gestion des espaces naturels a été diffusée pour mieux en comprendre son importance et ses enjeux.

Lors de ce séminaire, une déclaration finale a été signée afin d’entériner les engagements pris par le Comité français de l’UICN et la Commission nationale française pour l’UNESCO concernant la libre évolution. Les signataires s’engagent à promouvoir la libre évolution comme mode de « gestion » des milieux naturels, à unir les parties prenantes et à diffuser plus largement cette pratique.

Ce concept de libre évolution reste pour le moment encore peu connu ou accueilli parfois avec des craintes : quels seraient les risques d’une non-intervention dans des forêts qu’on sait partout menacées par le dérèglement climatique ? Ses détracteurs, souvent motivés par des intérêts financiers extractivistes, la dépeignent comme une décision irresponsable et dangereuse.

Un nouveau rapport, appuyé par une communauté de chercheurs et publié par une institution prestigieuse dans le milieu de la conservation de la nature, vient tordre le cou aux idées reçues en abordant toutes les questions posées :

Qu’est-ce que la libre évolution ?

Pourquoi s’intéresser à la libre évolution ?

Quels sont les co-bénéfices de la libre évolution ?

À quels objectifs internationaux et nationaux peut contribuer la libre évolution ?

Comment favoriser et conforter la libre évolution ?

Quels sont les défis de la libre évolution ?

Où trouver des exemples de la libre évolution ?

Pour celles et ceux qui souhaiteraient approfondir le sujet, nous vous rappelons que l’association est membre de la Coordination Libre Évolution, qui rassemble des associations et des personnalités qui œuvrent concrètement en faveur de la libre évolution. Des documents et actualités sur le sujet peuvent se trouver sur le site de la CLÉ.

