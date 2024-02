AgroParisTech et EDF signent un accord cadre de collaboration scientifique

Ce jeudi 1er février, Laurent Buisson, directeur général d’AgroParisTech et Bernard Salha, directeur technique Groupe et directeur de la R&D d’EDF, ont signé un accord cadre de collaboration dans le domaine de la recherche. Il s’agit du premier accord cadre qu’AgroParisTech signe avec une entreprise.

L’accord cadre signé jeudi 1er février, entre AgroParisTech, établissement d’enseignement supérieur et de recherche, qui oriente une partie importante de sa recherche pour soutenir les transitions agricoles, alimentaires et forestières, et EDF, va structurer la collaboration entre les deux établissements en matière de recherche et d’expertise.

L’accord vise notamment à amplifier les collaborations, dans le cadre de nouveaux projets de recherche ou d’études, de thèses, ou encore l’accueil et l’accompagnement d’étudiants afin de les former et de les sensibiliser au monde de la R&D.

Ce partenariat s’appuiera sur l’expertise des femmes et des hommes de la R&D d’EDF, ses 70 plateformes d’essais dont certaines uniques au monde ou en Europe et ses moyens de simulation. Il s’appuiera également sur l’historique de projets de recherche en commun et de formations de doctorants co-encadrés et sur l’opportunité qu’offre l’installation d’AgroParisTech sur son campus de Palaiseau.

Cet accord se structure autour de sept grands enjeux qui sont autant d’occasions pour EDF et AgroParisTech de répondre à des questions thématiques en mobilisant plusieurs champs disciplinaires alliant science de haut niveau et ingénierie :

l’efficacité énergétique dans les procédés agro-alimentaires ;

la décarbonation de l’agriculture ;

les évaluations environnementales ;

la dynamique de stockage du CO2 par les sols et gestion durable des forêts ;

l’écologie aquatique et terrestre ;

la modélisation hydraulique et hydrologique des bassins versants avec un focus sur les usages de l’eau et notamment l’agriculture ;

les sciences humaines et sociales : controverses sur la protection des espèces dans le contexte du changement climatique.

Pour Laurent Buisson, directeur général d’AgroParisTech, « cet accord permettra à AgroParisTech de consolider une collaboration déjà ancienne et de déployer l’éventail de ses compétences scientifiques et d’ingénierie pour répondre à des problématiques concrètes à très fort enjeu pour l’environnement, portées par un acteur majeur des transitions énergétiques. Les questions soulevées viendront nourrir les questions de recherche de l’établissement. Nos étudiants et nos doctorants y trouveront également un terrain propice à la mise en œuvre de leurs apprentissages et à leur formation par la pratique de la R&D ».

Pour Bernard Salha, directeur Technique Groupe et directeur de la R&D d’EDF, « cette collaboration, une première avec AgroParisTech, a toute sa place au cœur des grands enjeux de la transition énergétique auxquels le groupe EDF doit faire face. La proximité géographique dont bénéficie notre site d’EDF Lab Paris-Saclay avec cette grande école permettra également de favoriser les synergies entre les chercheurs et les étudiants, et renforcer ainsi les liens entre la recherche académique et la recherche industrielle. »

Photo d’en-tête : © AgroParisTech