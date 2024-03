Un MOOC pour réconcilier agriculture et biodiversité

La LPO lance ce 1er mars une nouvelle formation en ligne qui aide à décrypter de façon ludique et pédagogique les liens d’interdépendance entre agriculture et biodiversité, et explique pourquoi il est impératif de les réconcilier.

Gratuit et ouvert à tout public, le MOOC « Agriculture et biodiversité » propose un parcours d’auto-formation d’une durée totale d’environ 2 heures, segmenté en plusieurs modules indépendants permettant de mieux comprendre les enjeux et les solutions à mettre en œuvre pour limiter l’impact de certaines pratiques agricoles sur la nature.

Pour Allain Bougrain Dubourg, Président de la LPO : « Dans un pays où plus de la moitié du territoire national est consacrée à l’agriculture, opposer préservation de la nature et production alimentaire est un dangereux non sens. Notre seule option est de faire converger ces deux objectifs vitaux à travers une approche constructive rassemblant tous les acteurs ».

Le MOOC Agriculture et biodiversité décrypte les liens d’interdépendance entre agriculture et biodiversité, et vous explique pourquoi il est impératif de les réconcilier. En 40 ans, l’Europe a perdu 800 millions d’oiseaux, et la France 800 000 agriculteurs. Ces deux effondrements démographiques concomitants sont étroitement liés. En favorisant les monocultures mécanisées sur des surfaces gigantesques traitées aux pesticides, l’agriculture intensive a en un demi-siècle bouleversé les paysages ruraux et engendré une profonde crise sociale, économique et écologique.

Comment garantir à la fois la souveraineté alimentaire de la nation, la sécurité sanitaire des consommateurs et des producteurs, des revenus dignes pour les paysans et la sauvegarde des écosystèmes naturels ?

Alors que s’est achevé un Salon de l’Agriculture sous tension, la LPO rappelle sa solidarité avec les paysans qui revendiquent de produire une alimentation saine et toucher des revenus dignes en préservant les écosystèmes et les paysages. L’association reste plus mobilisée que jamais pour renforcer les collaborations constructives afin d’accompagner le monde agricole dans sa transition écologique.

Dans le document « Une alimentation saine et une production durable ne se feront pas sans la biodiversité » publié le 23 février 2024, la LPO et d’autres ONG réunies au sein du collectif Cap Nature & Biodiversité, ont dénoncé la volonté de certains responsables politiques et syndicaux de faire de l’écologie le bouc émissaire de la crise agricole, en demandant l’élaboration concertée de solutions associant la protection de l‘agriculture à celle de l’environnement.

La LPO travaille sur le terrain depuis des décennies avec le monde agricole, dans les réserves naturelles dont l’association a la gestion, sur les différentes propriétés foncières ou encore dans le cadre des plans nationaux d’actions qui visent à préserver les espèces les plus menacées. Chaque été, des dizaines des bénévoles de la LPO collaborent ainsi avec les cultivateurs céréaliers pour sauver des milliers de busards, rapaces qui ont la particularité de construire leur nid au cœur des champs de céréales et peuvent être victimes des moissonneuses batteuses.

La LPO rappelle également qu’elle agit en lien étroit avec les agriculteurs pour la plantation des haies, la création de mares et plus globalement pour le développement des infrastructures agroécologiques dans leurs exploitations. Le 28 février, son partenaire Alexandre Bourry, éleveur bovin dans la Vienne, a remporté au Salon de l’Agriculture la médaille d’argent du concours national des pratiques agro-écologiques, dans la catégorie prairie pâturées et fauchées. Le jury a récompensé la richesse naturelle de son exploitation et son engagement dans la préservation des haies et des zones humides.

