Lancement du 1er laboratoire de biologie moléculaire spécialisé dans l’analyse de l’ARN salivaire

Yahya EL MIR, fondateur de ZIWIG, lance un nouveau laboratoire de biologie médicale moléculaire, spécialisé dans l’analyse de l’ARN salivaire, en Nouvelle-Aquitaine. Un jalon majeur pour l’innovation biomédicale française.

Ziwig Lab est le tout premier laboratoire de biologie médicale moléculaire spécialisé dans l’analyse de l’ARN salivaire, basé à Lyon. Il verra converger les prélèvements de salive Ziwig Endotest venus de toute l’Europe et du Moyen-Orient, avec une capacité initiale d’analyse de 4 500 tests par semaine, extensible jusqu’à 9 000. Les premières analyses ont déjà été réalisées en mars. Il possède une chaine de production entièrement robotisée et unique au monde, co-conceptualisée, fournie et soutenue par le leader mondial du matériel de mesure scientifique Perkin Elmer, dans le cadre d’un programme de recherche exclusif portant sur le séquençage de l’ARN.

Le premier test diagnostic développé, Ziwig Endotest, concerne l’endométriose, une des maladies chroniques qui a fait l’objet d’une stratégie nationale de lutte annoncée par Emmanuel Macron en janvier 2022 et qui peut toucher en France 1,5 à 2 millions de femmes contre 180 millions dans le monde. L’une des principales caractéristiques de cette maladie était jusqu’ici l’insuffisance des moyens de détection disponibles, particulièrement invasifs (IRM ou échographies pelviennes, parfois insuffisantes).

L’efficacité de performance diagnostique du Ziwig Endotest a été validée par le New England Journal of Medicine en juin 2023, et son introduction sur le marché français, dans le cadre d’un forfait innovation, a été confirmée par la Haute Autorité de Santé en janvier 2024, avec un remboursement prévu pour 2025, annoncé par la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités le 7 mars 2024.

L’intérêt de ces tests salivaires c’est qu’ils contiennent des informations sur les états physiologiques de l’organisme. Comme le sang, la salive contient de nombreuses protéines (plus de 1 000) et des molécules d’ARN, notamment d’ARN messager, la molécule qui joue le rôle d’intermédiaire entre un gène et la protéine qu’il code. La salive est beaucoup plus facile à recueillir que le sang et n’expose pas les professionnels de santé aux maladies transmissibles par le sang. Plus simple à manipuler, elle ne coagule pas.

Ziwig Endotes est donc un outil de diagnostic innovant, non invasif, basé sur l’analyse des micro ARN salivaires par Séquençage à Haut Débit (NGS) et Intelligence Artificielle (IA). Déjà disponible dans plus de 15 pays, ce test va mettre fin à l’errance diagnostique subie par les femmes victimes de douleurs intenses et d’infertilité. De 7 à 10 ans en moyenne, cette errance pourrait passer à 10 jours, délai moyen entre le prélèvement et l’envoi du résultat au médecin prescripteur.

En complément des activités de recherche fondamentale et appliquée menées par Ziwig dans le premier laboratoire de R&D au sein de l’Institut du cerveau à la Pitié-Salpêtrière à Paris, le Ziwig Lab accueillera également un laboratoire de R&D. Le Ziwig Lab sera intégré à une maison de santé pluridisciplinaire, à proximité d’une micro-crèche sociale et solidaire, incarnant un engagement continu pour l’accès aux soins pour tous.