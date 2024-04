L’École polytechnique lance le cours « Équilibres mondiaux, souveraineté et enjeux de défense »

L’École polytechnique lancera le 8 avril un nouveau cours intitulé « Équilibres mondiaux, souveraineté et enjeux de défense », à destination des élèves de première année du cycle ingénieur. Piloté par Marine Guillaume et Amélie Férey, professeures chargées de cours à l’X, ce nouveau cours magistral entièrement dédié aux enjeux de défense contemporains sera animé par 8 experts.

Dans un monde en évolution permanente, le nouveau cours « Équilibres mondiaux, souveraineté et enjeux de défense », proposé par l’École polytechnique, permettra aux élèves d’acquérir et maîtriser les concepts fondamentaux en relations internationales et études de la guerre.

Conçu autour de 8 séances thématiques, ce cours magistral proposera des analyses, une approche conceptuelle et un éclairage de terrain sur les bouleversements actuels en termes de souveraineté et d’équilibre des puissances. Animés par des grands témoins experts au cœur de ces enjeux, ces cours d’1h30 iront d’une introduction aux concepts fondamentaux, jusqu’aux rôles des organisations internationales aujourd’hui, en passant par la place des nouvelles technologies sur la souveraineté. Pluridisciplinaires, ces séances emprunteront à plusieurs domaines des sciences sociales, notamment la politique comparée, les relations internationales, la sociologie politique et l’économie.

Les experts qui ont accepté d’intervenir dans cette première session sont :

Guillaume Lasconjarias, Directeur des études et de la recherche à l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) pour le cours « Introduction aux équilibres mondiaux et aux défis de défense contemporains – les fondements théoriques » ;

Bénédicte Chéron, Maître de conférences à l'Institut catholique de Paris, pour le cours « Politique de défense et sociétés » ;

Louis Gautier, Procureur général près la Cour des comptes et spécialiste des questions internationales, stratégiques et de défense pour le cours « Enjeux stratégiques actuels et le retour de la guerre » ;

Alexandre Escorcia, Chef de service à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées, pour la séance sur le rôle que jouent les organisations internationales aujourd'hui ;

Alexandre Lahousse, Directeur de l'Industrie de Défense au sein de la Direction Générale de l'Armement (DGA), pour le cours « Politiques industrielles de défense et souveraineté » ;

Le Général de division COMCYBER Aymeric Bonnemaison pour le cours « Cybersécurité : la nouvelle conflictualité » ;

François Plais, Directeur des Opérations au Centre Interdisciplinaire des études pour la défense et la sécurité (CIEDS) et Patrick Aufort, Directeur de l'Agence Innovation et Défense, pour le cours « Nouvelles technologies, logiques d'innovation et souveraineté » ;

Mélanie Rosselet, Conseillère affaires stratégiques et Europe Continentale au cabinet du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, pour le cours « La politique de dissuasion nucléaire de la France ».

« L’École polytechnique, sous tutelle du ministère des Armées, œuvre à la souveraineté française et forme des ingénieurs d’excellence capables d’embrasser les grands défis de leur époque. Ce nouveau cours, leur donnera une approche systémique pour penser de manière critique et analytique les équilibres mondiaux précédents et actuels, s’approprier les enjeux de défense auxquels sont confrontés la France et L’Europe aujourd’hui et comprendre la place des sciences et des technologies dans ces enjeux de souveraineté », développe Laura Chaubard, Directrice Générale et Présidente par intérim de l’École polytechnique.

