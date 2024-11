Prix IMT – Académie des sciences : les lauréats 2024

Le Prix IMT – Académie des sciences récompense les mérites de personnalités scientifiques dont les contributions sont remarquables. En lien avec les thématiques stratégiques de l’Institut Mines-Télécom – l’industrie du futur responsable, la souveraineté numérique et la sobriété, l’énergie, l’économie circulaire et la société, l’ingénierie pour la santé et le bien-être – ces prix distinguent les chercheurs et chercheuses ayant apporté des avancées scientifiques reconnues ou une innovation majeure. L’édition 2024 met à l’honneur des travaux pionniers en cybersécurité et en traitement statistique du signal, avec des avancées notables dans l’analyse multiéchelle du trafic internet. Elle valorise également des recherches sur l’optimisation des systèmes de calcul et le stockage des données, des sujets clés pour la transformation numérique et énergétique.

Soutenu par la Fondation Mines-Télécom, le Prix IMT – Académie des sciences distingue un ou une scientifique ayant permis de faire progresser des problématiques issues du monde industriel, au service d’une économie durable, dans l’un des domaines scientifiques et technologiques concernés :

l’industrie du futur responsable ;

la souveraineté numérique et sobriété ;

l’énergie, l’économie circulaire et la société ;

l’ingénierie pour la santé et le bien-être.

Grand Prix IMT – Académie des sciences : Patrice Abry

Spécialisé dans l’analyse de signaux complexes, Patrice Abry étudie particulièrement les propriétés fractales (un objet mathématique présentant une structure similaire à toutes les échelles) et les dynamiques à invariance d’échelle. Expert en théorie des ondelettes (outil d’analyse du signal), qu’il explore depuis son doctorat en physique à l’université de Lyon I, ses recherches lui valent le Grand Prix IMT – Académie des sciences.

Directeur de Recherche au CNRS à l’École normale supérieure (ENS) de Lyon, Patrice Abry jouit d’une reconnaissance mondiale pour ses contributions théoriques et pour l’impact applicatif de ses travaux.

Il applique ses connaissances des fractales aux systèmes naturels – tels que les rythmes physiologiques (comme le rythme cardiaque du fœtus ou de l’adulte ou l’activité cérébrale macroscopique lente) – et artificiels, notamment le trafic internet. Dès 1998, il identifie avec Darryl Veitch, le caractère fractal du trafic internet, une découverte toujours pertinente aujourd’hui. Cette analyse pionnière révèle l’invariance d’échelle du trafic internet (paquets IP), ce qui permet d’optimiser le calibrage des serveurs ou d’éviter les interruptions de service.

Ses recherches ont également permis de détecter les cyberattaques en analysant les variations du trafic internet en combinant analyses d’invariance d’échelle à des techniques de projections aléatoires et de statistiques robustes. Plus récemment, il a exploré l’utilisation des réseaux de neurones pour prévoir l’occurrence d’événements météorologiques extrêmes, comme les canicules, grâce à des méthodes de prédiction probabiliste.

Patrice Abry a reçu de nombreuses distinctions, dont plusieurs prix pour ses publications, l’élection au grade de Fellow de l’IEEE en 2011 et de l’EURASIP en 2023, ainsi que le prix Michel Monpetit-INRIA de l’Académie des sciences en 2020. Certains outils qu’il a développés, comme les « wavelet leaders », sont librement accessibles sur la plateforme MATLAB et sont largement utilisés dans la communauté scientifique. Il a également encadré une vingtaine de thèses et post-doctorats, et depuis 2021, il dirige l’Institut Rhône-Alpin des systèmes complexes à l’ENS Lyon.

Le Grand Prix (Dotation de 30 000 €) est destiné à récompenser un ou une scientifique ayant contribué de manière exceptionnelle par un ensemble d’avancées scientifiques reconnues ayant permis de faire progresser des problématiques issues du monde industriel ou de l’entreprise, au service d’une économie durable, dans l’un des domaines scientifiques et technologiques ciblés par le prix.

Prix Espoir IMT – Académie des sciences : Elsa Dupraz

Le codage de canal, au centre des recherches d’Elsa Dupraz, est essentiel pour améliorer la transmission d’informations en télécommunications. En plus de son efficacité bien connue, Elsa Dupraz explore des applications inédites comme la compression de données ou le stockage sur ADN. Sa participation à des projets ambitieux, à l’intersection de plusieurs disciplines, lui vaut le Prix Espoir IMT – Académie des sciences 2024.

Diplômée du département Électronique, Électrotechnique, Automatique de l’École normale supérieure Paris-Saclay, Elsa Dupraz s’est spécialisée dans le traitement du signal. Après avoir soutenu sa thèse en 2013, elle a effectué un post-doctorat en France et aux États-Unis. Depuis 2015, elle est Maîtresse de conférences à IMT Atlantique et a soutenu son habilitation à diriger des recherches (HDR) en 2023.

Ses travaux actuels portent sur l’optimisation des systèmes de calcul et de stockage, en se concentrant sur la réduction de la consommation énergétique. Elle a notamment étudié les architectures de calcul en mémoire, qui permettent d’exécuter des calculs directement dans la mémoire, économisant ainsi l’énergie liée aux déplacements de données entre processeurs et mémoires.

Elsa Dupraz est également pionnière dans l’étude du stockage sur ADN, une solution émergente pour réduire la consommation énergétique des centres de données. Elle a développé des algorithmes de codage pour corriger les erreurs dans le séquençage de l’ADN.

Le prix Espoir (Dotation de 15 000 €) est destiné à récompenser un ou une scientifique de moins de 40 ans au premier janvier de l’année d’attribution du prix (cette limite pouvant être repoussée pour des parents, d’un an par enfant), ayant contribué par une innovation majeure à faire progresser des problématiques issues du monde industriel ou de l’entreprise, au service d’une économie durable, dans l’un des domaines scientifiques et technologiques ciblés par le prix.