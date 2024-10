Le Pacte européen pour le Climat recrute ses nouveaux Ambassadeurs

Créé à l’initiative de la Commission européenne dans le cadre du Pacte Vert pour l’Europe, le Pacte européen pour le Climat vise à devenir pour tous les citoyens européens un espace ouvert, dynamique, inclusif pour partager des informations, proposer des solutions et agir face à la crise climatique. Dans chaque pays, il est incarné par ses Ambassadeurs, des citoyens engagés qui souhaitent s’investir davantage encore. L’appel à candidatures pour devenir en 2025 un nouvel ambassadeur du Pacte européen pour le Climat est lancé !

En motivant les autres, en établissant des liens avec des personnes partageant les mêmes idées et en travaillant sur des projets de l’UE sur le terrain, chacun peut contribuer à la lutte contre le changement climatique.

Les ambassadeurs du Pacte européen pour le Climat informent, inspirent et soutiennent la politique et l’action climatiques dans leurs communautés et leurs réseaux.

Les ‘’Ambassadeurs’’ du Pacte

Les Ambassadeurs du Pacte européen pour le climat sont des personnes venant de tous les horizons, agissant à titre personnel ou collectif, et sélectionnés pour leur respect des objectifs et des valeurs du Pacte.

Leur rôle est multiple :

· Donner l’exemple de leur engagement et leur implication en faveur de la lutte contre le changement climatique en prenant des mesures concrètes en faveur du climat et de l’environnement

· Inspirer les autres et encourager les citoyens et les organisations à s’impliquer dans l’action pour le climat et exhorter les décideurs politiques concernés à déployer des mesures et des mécanismes ambitieux pour accélérer les changements systémiques

· Partager les informations, en se connectant et faisant équipe avec d’autres personnes portant les mêmes idées, collaborer avec des parties prenantes de toute l’Europe et partager des informations sur les politiques et actions de l’UE pour le climat.

Les nominations des ambassadeurs du Pacte sont valables pour une période initiale d’un an, avec la possibilité de demander un renouvellement chaque année suivante.

Qui peut postuler au titre d’Ambassadeur du Pacte européen pour le Climat ?

Toute personne, réellement impliquée et désireuse d’agir concrètement contre le changement climatique peut devenir ambassadeur du Pacte.

Par exemple : Leaders d’opinion, journalistes, dirigeants d’organisations ou d’associations, leaders communautaires, dirigeants de groupes ou de mouvements informels, Maires, parlementaires, décideurs politiques ou autres titulaires de charges publiques, représentants d’institutions culturelles, éducatives ou de recherche…

Quelles sont les actions d’un Ambassadeur du Pacte européen pour le Climat ?

Sensibiliser aux causes et aux impacts du changement climatique

Promouvoir l’action climatique individuelle et organisationnelle dans leurs réseaux

Participer à des événements publics et privés, locaux, régionaux, nationaux ou européens, en tant qu’Ambassadeur du Pacte

Communiquer sur leur action et leur ambition en matière de climat et sur les activités du Pacte en général

Organiser des événements et des discussions en ligne et hors ligne, entre pairs

Organiser des activités liées à l’action climatique et environnementale (par exemple, plantation d’arbres, journées sans voiture, journées d’information et de sensibilisation)

Connecter les militants locaux du climat avec d’autres réseaux et parties prenantes concernés

Partager des connaissances grâce à l’apprentissage entre pairs

Tester des solutions climatiques afin qu’elles puissent être reproduites et diffusées

Quelles sont les obligations d’un Ambassadeur du Pacte européen pour le Climat ?

Être résident d’un État membre de l’UE

Agir pour le climat en indiquant au moins trois actions concrètes devant être entreprises tout au long de l’année, par exemple :

o Interagir avec un groupe au niveau communautaire (une école, une association communautaire, une association de jeunes, un réseau d’entreprises, un réseau de pairs)

o communiquer : sur un canal de communication local, national ou international ; donner une conférence ou une présentation ; organiser, héberger ou faciliter un événement, un atelier ou un groupe de discussion ; rédiger un article, un billet de blog ou un élément de communication sur un sujet lié au changement climatique/à la transition verte/à la sensibilisation au développement durable, au plaidoyer, à l’éducation ou au changement de comportement ; coordonner un projet/une campagne/une initiative d’action climatique.

o toucher les individus ou les groupes ayant un niveau de sensibilisation au climat plus faible

Partager ses réalisations comme les messages du Pacte et les campagnes de visibilité des ambassadeurs du Pacte via ses propres réseaux et canaux de communication

Respecter les valeurs du Pacte Climat

Pour plus d’informations et postuler :

https://climate-pact.europa.eu/get-involved/become-pact-ambassador_en

Les valeurs du Pacte européen pour le Climat :

Le Pacte européen pour le Climat doit être une initiative ouverte, inclusive et ambitieuse pour tous, dans le respect de ses valeurs.

1. Science, responsabilité et engagement : la participation au pacte impliquera une action positive en faveur du climat, qui inspirera ou encouragera d’autres individus ou organisations à le rejoindre. Les participants contribuent par des actions concrètes et fiables, fondées sur des données scientifiques, qui montreront des résultats précis et, dans l’idéal, mesurables permettant de prouver leur efficacité

2. Transparence : les participants au pacte s’engagent à partager avec les autres participants et avec le public les informations pertinentes concernant leurs actions, leurs méthodes et leurs résultats. Cette démarche aidera les participants et d’autres citoyens ou organisations à suivre les progrès effectués, à améliorer leur action, à apprendre ou à rejoindre d’autres initiatives. Elle permettra également de mieux comprendre l’effet global de l’action entreprise.

3. Pas d’«écoblanchiment» : les engagements des participants sont répertoriés de manière à démontrer qu’ils sont concrets, publics et transparents. La Commission met au point une méthode appropriée permettant de suivre les progrès réalisés, avec différents niveaux d’examen en fonction de la capacité des participants.

4. Ambition et urgence : pour atteindre les objectifs climatiques et environnementaux, il faut remettre en question les comportements et les postulats établis de longue date, et cette remise en question doit être rapide et décisive. Si la moindre avancée compte, les participants au pacte aspireront également à proposer des solutions porteuses de changement, notamment des projets visionnaires, des expérimentations, des méthodes innovantes en matière de coopération, et à respecter une saine concurrence en ce qui concerne les résultats.

5. Une action adaptée aux contextes locaux : les débats et les actions sont adaptés aux contextes locaux et aux groupes concernés. La capacité à être au plus proche de la réalité quotidienne des personnes est un élément crucial.

6. Diversité et inclusion : chacun(e), quel que soit son parcours ou sa profession, pourra y participer. Le pacte a pour objectif de faire tomber les obstacles entravant l’action en faveur du climat, y compris les obstacles résultant de caractéristiques personnelles, telles que le sexe, l’âge et les handicaps. Il aidera les participants au pacte à se placer au cœur de débats tels que ceux sur l’avenir de l’Europe. Pour élaborer le pacte, la Commission s’appuie sur la créativité et la diversité des points de vue qui émergeront des mécanismes démocratiques et participatifs.