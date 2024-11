Prix de l’ESS 2024 : ESS France dévoile les deux lauréats nationaux

Organisés chaque année par ESS France à l’occasion de l’événement de lancement du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire, les Prix de l’ESS récompensent les initiatives remarquables des acteurs de l’ESS ancrés dans les territoires. Pour cette édition 2024, les prix « Utilité sociale » et « Transition écologique » ont été décernés.

Lauréat dans la catégorie « Utilité Sociale » : SNL-PROLOGUES, en Île-de-France Lauréat dans la catégorie « Utilité Sociale » : SNL-PROLOGUES, en Île-de-France

SNL-Prologues est une foncière solidaire agréée par l’État*, opérant sous la forme d’une coopérative en Union d’Économie Sociale, conformément à l’article 19 de la loi de 1947. Elle regroupe des associations d’insertion par le logement et des investisseurs solidaires. Son objectif est d’acquérir des bâtiments et logements pour les proposer aux personnes les plus précaires, notamment aux publics relevant du « 115 » sans logement ou dans un logement très dégradé. Dans l’esprit du « Logement d’Abord », SNL-Prologues offre de véritables logements, bien situés et de qualité, à des loyers très faibles, pour des personnes qui, autrement, seraient prises en charge dans des hôtels ou des centres d’urgence. SNL-Prologues dispose de plus de 1200 logements en Île-de-France (*foncière solidaire, MOI et ESUS).

🏆 Les membres du Jury ont décidé de récompenser SNL-Prologues pour sa réponse concrète et primordiale à la crise du logement en France, offrant des logements de qualité à des personnes en grande précarité. Par son modèle de foncière solidaire et son esprit « Logement d’Abord, » SNL-Prologues inspire un essaimage de son action pour encourager d’autres territoires à s’engager dans des solutions pérennes et solidaires.

Plus d’informations en vidéo

Ont été nommés dans la catégorie : la Fondation Arc en Ciel et Acces Educs.

Lauréat dans la catégorie « Transition écologique » : Les Fermes Partagées, en Auvergne Rhône-Alpes

Et si l’ESS apportait des solutions face aux enjeux du secteur agricole ? Face aux défis de la transmission des fermes, de l’attractivité des métiers de l’agriculture, et aux nouvelles aspirations professionnelles, Les Fermes Partagées soutient l’émergence, le développement et la pérennisation des fermes collectives et coopératives SCOP et SCIC en agroécologie. En agriculture, ces structures permettent de mettre en place des fermes diversifiées, plus facilement transmissibles, bâties sur l’entraide et la résilience, tout en assurant une protection sociale pour les paysannes et paysans.

🏆 Les membres du Jury ont souhaité récompenser Les Fermes Partagées pour soutenir leur engagement dans la transmission durable des fermes, une question cruciale pour l’avenir de l’agriculture en France. Un projet structurant et inspirant en matière d’agriculture et d’alimentation durables qui coche de nombreuses cases : innovation, essaimage sur d’autres territoires, et impact social et environnemental.

Plus d’informations en vidéo

Ont été nommés dans la catégorie : Veloop et Distro.

Des initiatives remarquables de l’ESS récompensées en région

Les Chambres Régionales de l’économico-sociale et solidaire récompensent également, à l’échelle régionale, une initiative remarquable. Toutes les structures lauréates sont référencées dans le guide des initiatives remarquables à retrouver sur cette page.

A propos d’ESS France

Présidée par Benoît Hamon, ESS France est reconnue comme l’association représentative des acteurs et réseaux de l’économie sociale et solidaire (ESS) en vertu de la loi du 31 juillet 2014. ESS France porte la voix de référence de l’ESS en tant que « mode d’entreprendre et de développement économique », rassemblant des organisations et entreprises qui fonctionnent selon des principes démocratiques, à lucrativité encadrée, et ayant pour finalité l’utilité sociale ou un intérêt collectif. Elle fédère les grandes familles de l’ESS, telles que les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations et les entreprises sociales.

Chiffres clés 2024 :

565 organisations ont candidaté à l’édition 2024 des Prix de l’ESS (515 en 2023)

28 candidatures soumises à un Jury National grâce à une sélection des Chambres Régionales de l’ESS (CRESS) via des Jurys régionaux

15 initiatives récompensées au niveau régional et 2 lauréats nationaux

Photo d’en-tête : © Joséphine Lefebvre