France 2030 : Lancement de l’Accélérateur des entreprises de services à la personne

Les 13 entreprises de cette 1ère promotion des Entreprises de Services à la Personne

AGE D’OR SERVICES – BMB SERVICES

BMB SERVICES est une entreprise de services à la personne ancrée sur le territoire stéphanois depuis 2005, à destination des personnes en perte d’autonomie. Elle propose une gamme complète de prestations, incluant l’aide à domicile, l’accompagnement pour les déplacements, le portage de repas, ainsi que des services de petit bricolage et jardinage. L’objectif est de favoriser le maintien à domicile et d’améliorer la qualité de vie des bénéficiaires avec un accompagnement humain et personnalisé. www.agedorservices.com

AGIDOM – DOM SERVICE ET DOMICILE

AGIDOM accompagne depuis 2007 les familles et les personnes en perte d’autonomie (âgées ou en situation de handicap) en leur proposant des solutions adaptées. L’offre de services s’articule autour de 3 pôles : l’aide à la personne, les services de la maison comme les travaux ménagers, le bricolage/jardinage et l’assistance informatique et la prévention avec les cours d’activité physique adaptée et de prévention des chutes www.agidom.fr

AXIOME – EPIONE SERVICE

Créée en 2017, l’objectif d’AXIOME est d’accompagner les clients ayant besoin de services à la personne tout en donnant un rôle primordial aux salariés. AXIOME a pour but d’améliorer le bien-être au quotidien de ses clients et de leurs familles, en leur apportant des services à domicile de qualité. www.axiome54.fr

DOMCONFORT

Créée en 2012, DOMCONFORT est une structure spécialisée dans l’aide et les services à domicile. Implantée en Occitanie, DOMCONFORT dispose de 5 agences de proximité réparties entre la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne. Elle propose une gamme de services variés : aide à la personne, entretien de logement, la garde d’enfants ou la surveillance de domicile. www.domconfort.com

FEEADOM

Depuis 2007, FEEADOM propose des services d’aide et d’accompagnement à domicile destinés aux seniors, aux personnes en situation de handicap (mental ou physique), ainsi qu’à celles en convalescence. Intervenant sur les secteurs d’Antibes, de Cagnes-sur-Mer et de Nice, FEEADOM s’engage à faciliter le quotidien de chacun. Convaincue de la valeur essentielle de l’aide à domicile et du rôle irremplaçable des auxiliaires de vie, FEEADOM aspire à une société plus solidaire, où chaque professionnel est respecté, reconnu et soutenu. www.feeadom.fr

HELPI

Depuis 2015, HELPI intervient sur les départements des Ardennes et de la Marne pour proposer des services à domicile comme du ménage-repassage, de la garde d’enfants à domicile, de l’accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ils accompagnent plus de 4500 familles grâce à une équipe de près de 550 professionnels. www.helpi.fr

ILS

SERENITE est une entreprise d’aide à la personne spécialisée dans la prise en charge à domicile. Fort d’une dizaine d’années d’expertise dans l’accompagnement personnalisé, destiné aux personnes fragiles, SERENITE fait preuve de professionnalisme, de savoir-être et de rigueur afin d’offrir un service de qualité́. www.serenite-esms.fr

JOKER LIBERTE

Le groupe JOKER propose des prestations haut de gamme de ménage et de repassage. Les intervenants de JOKER suivent toutes un cursus de formation de 2 mois que nous avons développé en interne. Ils sont en CDI et ils ont de nombreux avantages à travailler chez JOKER. Leur objectif est de pouvoir apporter une meilleure qualité de vie aux familles clientes tout en assurant le bien-être et la valorisation de leurs intervenants. www.jokerliberte.fr

LES DEMOISELLES DE COMPAGNIE

Les Demoiselles de Compagnie » est une entreprise spécialisée dans l’accompagnement des personnes âgées depuis 2014. Elle propose une gamme complète de services : aide à la vie quotidienne, maintien du lien social et coordination des soins. Deux entités complètent cette offre : un organisme de formation certifié Qualiopi, qui dispense des formations professionnelles. L’objectif est de former de nouveaux professionnels en amont du métier d’auxiliaire de vie, à l’accompagnement des personnes âgées fragiles autonomes. Et un cabinet de recrutement implanté à Paris, Nantes, Bordeaux et Lille, se spécialise dans le placement de personnel dédié à l’accompagnement des personnes âgées. www.les-demoiselles-de-compagnie.fr

TEAM ACTIV’ – MAIA VILLAGE

Maia Village est un groupe de crèches qui place la communauté au cœur de l’éducation des tout-petits. Inspiré par la collaboration entre familles, professionnels et partenaires locaux, ce modèle offre un accueil bienveillant, inclusif et ouvert sur le monde. Chaque crèche devient un véritable village, où diversité, coéducation et pratiques durables font ressortir l’épanouissement des enfants. Une approche humaine et engagée pour bâtir l’avenir dès la petite enfance. www.maiavillage.fr

SCOPAD

La SCOPAD est une coopérative ouvrière de production dans le domaine des Services à la Personne. Elle a été créée par douze anciens salariés de l’ARAST et elle a débuté son activité le 2 août 2010. Entreprendre autrement en favorisant une gestion démocratique, la mise en commun des compétences et des expériences ; la mise en avant de l’humain et du travail des salariés sont les principes fondateurs de la coopérative. www.scopad.fr

VITASSISTANCE

Spécialisée dans l’assistance aux personnes âgées et/ou en situation de handicap, Vitassistance propose une gamme complète de prestations adaptées aux besoins du quotidien, permettant ainsi à ses bénéficiaires de vivre chez eux en toute sérénité. L’entreprise offre des services d’aide humaine, tels que le lever, le coucher, l’aide à la toilette ou encore l’accompagnement pour les repas, ainsi que des prestations de confort, incluant l’entretien du logement, la gestion du linge et l’assistance administrative. www.vitassistance.com