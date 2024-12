Renouvellement de la Chaire « Espace : sciences et défis du spatial »

L’École polytechnique et la Fondation de l’École polytechnique renouvellent la Chaire d’enseignement « Espace : sciences et défis du spatial » avec le soutien d’Ariane Group et de Safran

Le renouvellement a été annoncé par Kees Van der Beek, Directeur de la Recherche à l’École polytechnique et Vice-Président Recherche à l’Institut Polytechnique de Paris, Hervé Gilibert, Chief Technical Officer d’Ariane Group, Jean-Marie Bétermier, Vice-Président exécutif de la Global Business Unit Espace de Safran Electronics & Défense, et Jean-Paul Cottet, Délégué général de la Fondation de l’École polytechnique, lors d’une cérémonie le 17 décembre 2024.

Dirigée par Pascal Chabert, Directeur de recherche CNRS au Laboratoire de physique des plasmas et professeur à l’École polytechnique, la Chaire « Espace, sciences et défis du spatial » est soutenue par Ariane Group depuis sa création en 2019, et par Safran depuis 2024.

Cette Chaire soutient un programme d’enseignement complet et ambitieux, combinant enseignement théorique et projets pratiques. Pour ce faire, elle s’appuie sur l’énergie des élèves ingénieurs du Centre Spatial Étudiant de l’École polytechnique (CSEP), l’excellence académique de l’École polytechnique et de ses laboratoires, et l’expertise industrielle des deux entreprises mécènes. La filière industrielle contribue ainsi à l’excellence des acteurs académiques afin de répondre aux défis technologiques du spatial de demain qui devra être au service de la connaissance, de la connectivité, du climat et de la souveraineté.

Le programme contribue à deux années du cycle ingénieur polytechnicien, proposant des sujets de travaux pratiques à mener en groupe (appelés “Projets scientifiques collectifs” ou PSC) en deuxième année, et un Parcours d’Approfondissement (PA) spécialisé en troisième année également ouvert aux élèves d’ENSTA Paris. Ce dernier inclut des cours intensifs, des projets spatiaux encadrés, et une sélection de cours complémentaires, et s’adresse en particulier aux élèves souhaitant s’orienter vers les métiers du spatial.

La Chaire « Espace, sciences et défis du spatial » vise ainsi à former des expertes et experts se démarquant par leur polyvalence, capables de relever les défis du secteur spatial, tout en s’adaptant aux évolutions du domaine et aux besoins de l’industrie.

« Cette chaire a vu le jour en 2019 avec le soutien de Thales Alenia Space et Ariane Group et elle se poursuit aujourd’hui avec l’arrivée de Safran, avec qui nous avons monté le laboratoire COMHET sur le thème de la propulsion spatiale par plasma. Elle nous a permis de développer fortement la visibilité du spatial à l’École polytechnique et plus généralement à l’Institut Polytechnique de Paris, qui est maintenant un membre actif de l’Académie Spatiale d’Ile-de-France. Elle a contribué au formidable développement du Centre Spatial Étudiant de Polytechnique (CSEP) qui propose aux élèves un cadre unique pour des projets spatiaux ambitieux, le plus emblématique étant la mission IonSat, un CubeSat 6U qui sera lancé en orbite basse fin 2026. », précise Pascal Chabert, responsable du programme.

Source : CP École Polytechnique

Photo d’en-tête : Le Jaune et le Rouge X