Projet « Compétence et métiers pour l’espace » – COMETES : 26 partenaires s’engagent dans un accord de consortium pour développer la formation dans la filière aéronautique, spatiale et défense

La Région Nouvelle-Aquitaine vient d’acter la signature de l’accord de consortium du projet COMETES comme « Compétence et Métiers pour l’Espace ». Il réunit 26 partenaires engagés à œuvrer conjointement pour le renforcement de la professionnalisation et l’amélioration de la visibilité de la filière aéronautique, spatiale et défense (ASD).

Ce projet s’est structuré au travers d’une réponse à un Appel à manifestation d’intérêts « Compétences d’avenir » du dispositif France 2030, dont il est lauréat depuis juillet 2024. Les 26 partenaires (représentants des institutions, de l’enseignement supérieur et des industriels) sont réunis autour du chef de fil qu’est l’université de Toulouse. Avant cela, un Diagnostic Espace Compétences Sud-Ouest (DECSO) a permis de mieux connaître le panorama des compétences actuelles et à venir dans le domaine aéronautique en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.

En Nouvelle-Aquitaine, la filière Aéronautique, spatiale et défense (ASD) représente plus de 40 000 emplois directs, dont un tiers dédié au spatial. La typologie d’acteurs est variée avec la présence de forces armées, de grands donneurs d’ordre industriels, constructeurs, motoristes et équipementiers (Dassault, Safran, ArianeGroup, STELIA Aerospace, Thales…) mais surtout une majorité de PME et sous-traitants. Cette richesse du tissu industriel dans le domaine de l’aéronautique s’accompagne d’un besoin croissant en compétences de pointe sur le territoire. C’est pourquoi la Région Nouvelle-Aquitaine a choisi de contribuer à l’appel à manifestation d’intérêts « Compétences d’avenir » avec COMETES.

« L’objectif affiché de la Région, via COMETES, est de faciliter l’orientation, l’insertion, notamment des jeunes mais aussi dans le cadre de la formation tout au long de la vie, de préparer les compétences aux emplois d’aujourd’hui et aux enjeux de demain, tout en favorisant le développement des activités de formation et de recherche au service de l’emploi et de la compétitivité du territoire », a précisé Françoise Jeanson, vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge de la Recherche, de l’enseignement supérieur et du transfert de technologies, lors de la séance plénière du Conseil régional des 19 et 20 décembre 2024.

La Région Nouvelle-Aquitaine soutient la filière Aéronautique, spatiale et défense via sa feuille de route « Plan Maryse Bastié »

La Région a décidé de faire de la Nouvelle-Aquitaine un territoire d’innovation, d’intégration et d’industrialisation pour une dizaine de filières dont la filière aéronautique, spatiale, défense. Cette politique dynamique et volontariste d’accompagnement et de soutien à la filière est définie dans une feuille de route nommée Plan Maryse Bastié. Ce dernier est structuré autour de 3 priorités : un accompagnement adapté au plus près des entreprises de la supply chain historique aux nouveaux entrants ; une offre de moyens de la recherche à l’industrialisation pour le développement des compétences et des solutions de demain ; un soutien pour attirer, orienter et former les talents pour répondre aux enjeux de recrutement et à l’évolution des métiers.

Pour répondre à cette ambition, la Région soutient différents projets dont le projet NanoNAASC, premier nanosatellite étudiant de Nouvelle-Aquitaine à vocation environnementale, sociétale et technologique avec le souhait d’une mise en orbite à l’horizon 2025 et Way4Space, centre d’inspiration et d’innovation spatiales basé à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), qui a pour objet de faire émerger et de transformer des idées pour de nouveaux usages dans le champ de la mobilité spatiale et des missions spatiales à des fins scientifiques, environnementales, commerciales ou de sécurité.

