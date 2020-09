Création de Hi! Paris, premier centre d’ambition mondiale dans le domaine de l’IA et des Sciences des données

HEC Paris et l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) annoncent la création de Hi! PARIS, un centre interdisciplinaire de recherche et d’enseignement consacré à l’IA et aux Sciences des données. Ce premier centre en Europe interdisciplinaire et interinstitutionnel, alliant éducation, recherche et innovation, a pour ambition de devenir un leader mondial du domaine d’ici cinq ans, en relevant les principaux défis liés à la transformation technologique et à son impact sur les entreprises et la société.

Le Centre s’appuiera sur les 300 chercheurs et sur les infrastructures d’IP Paris et HEC Paris dans ces domaines. Il s’inscrit dans le prolongement d’une collaboration dynamique intense entre les deux institutions qui partagent déjà une école doctorale et des diplômes de masters communs. Il est entièrement financé par des entreprises mécènes mobilisées autour des deux institutions académiques.

Se voulant un espace unique de rupture, de formation et d’innovation, d’élaboration et de transferts de technologie, Hi! PARIS interviendra dans des domaines d’applications clés tels que l’énergie et l’environnement, la défense et la sécurité, la santé, le retail et l’industrie du luxe, les télécoms, l’alimentation, la finance et l’assurance…

En renforçant les collaborations entre les Écoles d’IP Paris et HEC Paris, et en capitalisant sur leurs expertises couvrant un large spectre académique, Hi! PARIS aura un puissant impact à l’échelon européen et mondial en termes de recherches data-IA et de formations (ingénieurs, managers, jeunes chercheurs, formation continue), ressources aujourd’hui indispensables aux entreprises et aux laboratoires, publics comme privés.

Pour les professeurs Eric Moulines (IP Paris) et Thierry Foucault (HEC Paris), co-directeurs scientifiques du Centre, « Grâce à une équipe d’enseignants-chercheurs de rang mondial, Hi! PARIS a pour ambition de mener des projets qui permettront d’exploiter tout le potentiel de l’IA en recrutant 30 nouveaux professeurs et 150 doctorants parmi les meilleurs au monde, et de former la future génération d’ingénieurs et de managers qui construira une IA au service de tous, en triplant en 5 ans le nombre d’étudiants formés dans le domaine. »

Afin de soutenir ses ambitions mondiales, le Centre s’appuie sur une vision disruptive d’un mécénat d’entreprise basé sur des contributions financières importantes soutenant une recherche sur le long terme. Ces collaborations, essentielles pour devenir un champion international de l’enseignement supérieur et de la recherche en IA et en sciences des données, permettront de mettre en place un programme postdoctoral capable de rivaliser avec les plus grandes institutions dans le monde. Les financements, provenant des entreprises partenaires et des fondateurs académiques, permettront de recruter les talents dont les axes de recherche viendront compléter les thématiques déjà étudiées au sein de Hi! PARIS. Le Centre compte d’ores et déjà sur le soutien de cinq mécènes fondateurs : L’Oréal, Capgemini, TOTAL, Kering et Rexel.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Pour Eric Labaye, Président de l’Institut Polytechnique de Paris, « L’objectif est de créer un leader mondial dans le domaine de l’Intelligence Artificielle et de la science des données. Par l’excellence de notre recherche et de nos formations, ce centre travaillera aux frontières de la science afin de développer une Intelligence Artificielle et une science des données responsables et éthiques. Hi! PÄRIS contribuera au développement d’une souveraineté numérique de la France et de l’Europe, assurant la compétitivité de ses entreprises, l’efficacité de ses administrations, et la qualité de vie de ses citoyens ».

Selon Peter Todd, Directeur Général HEC Paris, « Le succès de notre projet est fondé sur le pari de la pluridisciplinarité au plus haut niveau, permettant la combinaison des expertises complémentaires et reconnues d’HEC Paris et de l’Institut Polytechnique de Paris, mais aussi sur le soutien d’acteurs majeurs du monde économique. Nous espérons que beaucoup d’entreprises rejoindront Hi! PARIS qui façonnera une nouvelle IA au service d’une économie durable et d’une société plus juste ».

www.hec.edu

www.ip-paris.fr