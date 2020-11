« La démocratie au secours de l’environnement ?» – Forum mondial de la démocratie 2020/2021

Consacré aux réponses à la crise environnementale, le prochain Forum mondial de la démocratie sera officiellement lancé le 18 novembre et mobilisera intellectuels, politiques, militants, experts et jeunes du monde entier sur une année entière, jusqu’à la tenue du Forum à Strasbourg en novembre 2021.

En 2020, le monde a été confronté à un défi inattendu, mais alors qu’une bataille se joue contre la pandémie de covid-19 et ses conséquences, la plus grande menace pour la planète continue de croître. Les atteintes à l’environnement et le changement climatique sont toujours là.

Ce 9ème Forum sera lancé par la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, Marija Pejčinović Burić, la Ministre de la Transition écologique de la France, Barbara Pompili, le Président de la Région Grand Est, Jean Rottner, le Président du Conseil départemental du Bas-Rhin, Frédéric Bierry, et la Maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian (messages vidéo).

Il sera suivi d’une table-ronde de 14h30 à 15h30 (à suivre sur le site web du Forum), modérée par le journaliste Alex Taylor, qui donnera le coup d’envoi à la campagne « 12 mois, 1 question » axée sur un débat mondial permanent sur la démocratie et l’environnement autour d’un thème différent chaque mois :

Droits humains pour l’environnement (décembre 2020)

La démocratie délibérative pour le climat (janvier 2021)

Catastrophes, déplacements et changement climatique (février 2021)

Inégalités, démocratie et changement climatique (mars 2021)

L’action pour l’environnement au niveau local (avril 2021)

Défendre les défenseur(e)s (mai 2021)

Les enfants et les jeunes – leur lutte contre le changement climatique (juin 2021)

Environnement et Economie (juillet 2021)

Technologie, environnement et démocratie (août 2021)

Rendre les institutions démocratiques plus vertes (septembre 2021)

L’avenir énergétique (octobre 2021)

La démocratie au secours de l’environnement ? (novembre 2021)

La campagne est à suivre à partir du 18 novembre sur www.wfdemocracy.org

Du 13 au 18 novembre, la Ville de Strasbourg, la Région Grand Est, le Département du Bas-Rhin et l’ensemble des partenaires invitent les citoyens à participer en ligne à des conférences, des débats et des ateliers sur cette thématique (programme, actions du Département du Bas-Rhin).

Depuis 2012, le Forum mondial de la démocratie est devenu un rendez-vous annuel, offrant aux citoyens partout dans le monde l’opportunité de s’interroger sur la démocratie, d’en analyser les failles et les limites, mais aussi de faire émerger des idées nouvelles pour répondre aux défis auxquels la démocratie est confrontée.

