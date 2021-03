Chimie et agriculture durable pour tous : 9 vidéos d’information pour le grand public

Dans la mémoire collective, chimie et agriculture ne font pas bon ménage. Aussi, la Fondation de la Maison de la Chimie met en ligne un cycle de vidéos donnant la parole à des scientifiques de disciplines différentes qui présentent des points de vue rationnels sur l’agriculture de demain.

Au XXIe siècle, face aux besoins planétaires en termes d’alimentation et aux risques qui pèsent sur notre environnement, il est urgent de développer une agriculture raisonnée qui limite la pollution des sols, des eaux et de l’air, qui préserve la biodiversité et qui consomme moins d’énergie.

Ces enjeux impliquent une information réelle du citoyen, et notamment des jeunes, sur les apports récents de la recherche et de l’innovation dans ce domaine.

Chimistes, agronomes, biologistes… cette série de vidéos donne la parole à des scientifiques de disciplines et de points de vue différents pour évaluer rationnellement l’agriculture de demain tout en tenant à distance les croyances et les partis pris idéologiques et financiers.

Chaque vidéo constitue une ressource utile pour le milieu éducatif (enseignants et élèves) mais aussi pour le grand public.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Visionner les différents thèmes abordés, comme « Quelle agriculture voulons-nous ? », « L’agriculture face à ses défis techniques, l’apport des technologies », « Bio-contrôle, chimie et protection des plantes, opposition et complémentarité »,… pour que chacun fasse sa propre opinion.

Visionner les vidéos