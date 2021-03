Le biomimétisme, source d’inspiration pour les bétons et la ville du futur

Tous les ans, le SNBPE (Syndicat national du béton prêt à l’emploi) et CIMbéton organisent, à destination des écoles d’ingénieurs et des IUT Génie Civil, un concours d’idées. Pour cette 7ème édition, les étudiants sont invités à une réflexion sur le thème « Biomimétisme, source d’inspiration pour les bétons : à la conquête des villes du futur ».

Biomimétisme, béton et futur urbain

Le concept du biomimétisme vise à s’inspirer de la nature et des organismes vivants en observant leur fonctionnement pour faire évoluer les technologies vers plus de sobriété, d’efficacité, d’économie de ressources, de respect de l’environnement et de la biodiversité.

Le biomimétisme doit permettre d’exploiter la connaissance du vivant pour concevoir de nouveaux matériaux de construction et imaginer de nouvelles solutions architecturales et urbanistiques, en parfaite adéquation avec les attentes actuelles, les besoins des générations futures et les défis à relever dans les prochaines décennies.

Incontournable en raison de ses performances physiques et de sa durabilité, le béton est un matériau de prédilection dans le domaine de la construction, sachant s’ajuster aux contraintes et exigences techniques, économiques et environnementales des concepteurs et constructeurs mais aussi des utilisateurs finaux des infrastructures.

La ville est l’exemple idéal pour exploiter le concept du biomimétisme. Elle doit être aménagée comme un écosystème assurant des fonctions biologiques et offrir des services écosystémiques. Elle devra se développer et se densifier en harmonie avec la nature, offrir un cadre de vie agréable, produire son énergie, valoriser ses déchets, accueillir la biodiversité, purifier l’air et l’eau…

Un concours récompensant la réflexion et l’inventivité des futurs ingénieurs

En renouvelant, pour cette 7ème fois, leur concours d’idées auprès des écoles d’ingénieurs et des IUT Génie Civil, le SNBPE et CIMbéton réaffirment leur engagement pour la valorisation des bétons et l’optimisation des méthodes constructives tout en suscitant l’inventivité des futurs professionnels du secteur.

Les candidats, par équipe de 2 à 6 élèves, sont invités à concevoir leur dossier autour d’une double réflexion, au choix :

dresser un panorama d’innovations exploitant la logique de biomimétisme pour concevoir des projets architecturaux et urbanistiques à base de béton mettant en symbiose l’humain et la nature ;

imaginer des méthodes de construction et des solutions en béton innovantes, vertueuses et réalistes basées sur le biomimétisme qui pourraient être développées au cours des prochaines décennies pour créer la ville du futur.

Les projets pourront couvrir aussi bien la construction, neuve que la maintenance, la réparation ou la restructuration d’ouvrages en béton.

Le jury, composé de professionnels adhérents au SNBPE et de CIMbéton, ainsi que de représentants de l’enseignement du Génie Civil, s’attachera à noter l’inventivité des candidats, leur capacité à établir un projet qualitatif répondant à un socle technique réaliste, innovant et environnemental, tout en mettant en lumière la dimension universelle du béton dans une logique du mariage béton et biomimétisme.

A l’issue des délibérations du jury, deux équipes lauréates seront désignées, l’une dans la catégorie IUT Génie Civil, l’autre pour les écoles d’ingénieurs. La clôture de remise des dossiers est fixée au 3 septembre 2021 pour une remise des Trophées prévue fin septembre lors du Colloque Le Pont, lieu de rencontre incontournable du secteur Génie Civil… sous réserve de conditions sanitaires ! Au-delà d’une gratification de 1 500 euros, les lauréats bénéficieront d’une visibilité auprès de plus de 300 professionnels attendus au colloque et via la presse spécialisée.

Calendrier 2021*

Mars 2021 : lancement et appel à candidature

3 septembre 2021 : Clôture des dossiers

10 septembre 2021 : annonce des résultats

28/29 septembre 2021* : remise des trophées aux lauréats à l’occasion du Colloque Le Pont (Toulouse)

* Sous réserve des conditions sanitaires

Photo d’entête : Le futur Musée des collectionneurs tel qu’imaginé par le cabinet Steven HOLL / Franklin AZZI à l’occasion de l’appel à projets 2017 de la Ville d’Angers © Image cabinet Steven HOLL / Franklin AZZI

