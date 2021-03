Participer à la transition agroécologique des territoires et résilience alimentaire

La Fondation Léa Nature / Jardin BiO lance un nouvel appel à projets pour stimuler/accélérer la transition des territoires en matière agricole et alimentaire. Un appel à projets dans la lignée du succès de l’appel à projets commun de la Fondation Terre de Liens et la Fondation Léa Nature / Jardin BiO en 2020 pour préserver le foncier agricole et la biodiversité afin de maintenir une agriculture écologique, paysanne, génératrice d’emplois locaux et d’aliments sains.

À travers cet appel à projet, la Fondation Léa Nature / Jardin BiO, en partenariat avec la Fondation Ekibio, souhaite soutenir, encourager et accompagner l’émergence et la performance de projets agroécologiques et alimentaires à l’initiative des acteurs d’un territoire pour innover, amorcer, accélérer ou pérenniser la transition agroécologique et la résilience alimentaire.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 juin 2021.

Pérenniser la transition écologique et la résilience alimentaire

La transition des territoires en matière agricole et alimentaire est devenue un enjeu majeur de la sécurité alimentaire. Plus généralement, elle contribue à un développement responsable et structurant pour l’ensemble de ses filières afin de préserver les ressources et limiter les impacts sur l’environnement.

Le plan de relance mis en place pendant la crise sanitaire favorise l’émergence de Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) comme outil de structuration de projet, faisant le lien entre les acteurs des différentes parties-prenantes de l’Ecosystème d’un territoire : du producteur au consommateur.

Par ailleurs, de nombreuses initiatives citoyennes, parfois innovantes, ont émergé pendant la crise et méritent d’être pérennisées (engouement des consommateurs pour les circuits courts, innovations sociales et solidaires pour lutter contre la précarité alimentaire…). C’est dans ce contexte bousculé mais créatif que nous pouvons collectivement agir pour conforter la transition de nos territoires vers un modèle d’agriculture vertueuse qui respecte et qui assure sa fonction essentielle : nourrir sainement et localement les populations, même les plus précaires.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Marina Poiroux, Directrice Fondation Léa Nature / Jardin BiO – 1% Planète, explique : « Notre programme philanthropique poursuit des objectifs ambitieux tant par les moyens d’action déployés dans la durée que par son approche, sa dynamique de soutien aux organisations qui œuvrent pour la transition. Les territoires sont un levier important pour la transition agroécologique et la résilience alimentaire. Pour nous, la transition agricole et alimentaire est plus que nécessaire pour enrayer les enjeux climatiques et les enjeux de santé, de liens et de coopérations. Cet appel à projet répond aux nombreux défis actuels, aggravés par la crise Covid. »

Des projets proposant des solutions innovantes

Cet appel à projets « transition agroécologique des territoires et résilience alimentaire » s’adresse à toute structure collective basée en France et Outre-mer et éligible au mécénat, de type :

Association Loi 1901, sans but lucratif et à gestion désintéressée

Fédération ou tête de réseau si et seulement si le projet est déployé opérationnellement sur les territoires

Autres structures type « organisations collectives d’acteurs » pouvant prétendre au Mécénat et justifiant des critères suivants : intérêt général, gestion désintéressée, sans but lucratif, et non concurrente au secteur marchand, exonérée des impôts commerciaux.

Les projets multi-acteurs et/ou co-portés par plusieurs structures seront valorisés.

Ses axes prioritaires sont :

L’animation et la valorisation des filières locales (hors événementiel) : agroécologie, agriculture biologique, permaculture, transformation locale, distribution en circuits courts…

Les formations initiales en agroécologie et les structures d’appui au montage de projets des professionnels (mise en place d’espaces test…)

L’animation de la sensibilisation, de la conscientisation et les initiatives d’expérimentation pour le grand public à une alimentation saine, saisonnière et locale

L’innovation sociale et solidaire en matière de production agricole, de transformation et de distribution alimentaire (y compris la lutte contre le gaspillage et les déchets)

Le soutien de la Fondation Léa Nature/Jardin bio est apporté sous forme d’un financement annuel pour des actions se déroulant jusqu’au 30 juin 2022.

Le financement peut couvrir jusqu’à 40 % du budget total du projet. Ce dernier doit être cofinancé par d’autres financeurs ou par un apport en fonds propres.

Le financement de projet peut varier de 2 000 € à 20 000 €. Une nouvelle dotation pourra être sollicitée, sur le même projet, les deux années suivantes (soit un financement triennal) sous réserve de présentation d’un rapport de réalisation. Ces demandes et leur montant seront soumis à une nouvelle commission d’attribution.

Calendrier :

15 mars 2021 : ouverture et diffusion de l’appel à projets

15 juin 2021 : clôture des demandes en ligne

Été 2021 : pré-sélection, instruction en jury

Septembre 2021 : Commission d’attribution des fonds

Déposer votre candidature : https://fondation-mecenat-leanature.org/fondation-lea-nature/appel-a-projets/