Marc Chagall a désormais son propre site en ligne

Marcchagall.com, site officiel consacré à Marc Chagall, à la valorisation et à la connaissance de son œuvre, est maintenant en ligne, depuis le 15 mars 2023. Première initiative d’une telle envergure vouée à l’artiste, le site dresse un panorama exhaustif de la création de Marc Chagall et permet la découverte ou la redécouverte de l’œuvre de cet artiste majeur du XXe siècle.

Sélections d’œuvres, retour sur les différents ateliers de Marc Chagall, documents d’archives, présentation des différentes techniques expérimentées par l’artiste : ce projet original, mené par l’Association des Amis de Marc Chagall, en partenariat avec la Réunion des Musées Nationaux, l’Institut national de l’audiovisuel et le Musée national Marc Chagall à Nice, invite à découvrir l’ampleur, la diversité et la richesse de l’œuvre de l’artiste, offrant un nouveau regard sur son travail, à travers ses diverses explorations.

Le catalogue raisonné online

Projet scientifique online, le catalogue raisonné ambitionne de recenser l’ensemble des œuvres créées par l’artiste tout au long de sa carrière, de 1906 à 1985.

Véritable outil scientifique pour les chercheurs, professionnels et amateurs d’art, le catalogue raisonné est le fruit d’un important travail de recherches fondé sur les archives, l’étude minutieuse de la correspondance, des documents administratifs et des albums photographiques d’œuvres, mené par l’Association des Amis de Marc Chagall avec les Archives Marc et Ida Chagall et la consultation du Comité Marc Chagall, dans le prolongement du premier travail de recensement sélectif réalisé par Franz Meyer et publié en 1961.

Depuis sa mise en ligne le 15 mars 2023, est publié le premier volume, consacré aux sculptures de Marc Chagall et recensant 97 sculptures exécutées entre 1952 et 1983. Le deuxième volume, prévu en 2024, sera consacré aux céramiques de l’artiste.

Découverte de l’Œuvre de Marc Chagall

Parallèlement à cette démarche scientifique, la rubrique « Découverte » du site permet une navigation à travers des sélections d’œuvres grâce à différentes approches : thématique, visuelle, sensorielle et documentaire. Ce projet invite le visiteur à découvrir la diversité des techniques expérimentées et la richesse de l’œuvre de Chagall.

Une mise en valeur inédite des Archives Marc et Ida Chagall, Paris

Les Archives Marc et Ida Chagall, réunissant plusieurs milliers de documents, constituent le fonds d’archives le plus important dédié à l’artiste Marc Chagall. Composé par la correspondance de Marc Chagall (1910-1985), le fonds est complété par de nombreux documents administratifs, photographies d’œuvres et ressources documentaires diverses, fruit d’un long travail de numérisation.

En collaboration avec la société Grahal, un travail d’inventaire et de recherches approfondies a permis de recenser plus de 55 000 documents offrant une lecture inédite de la vie et de l’œuvre de l’artiste, ainsi qu’une vision nouvelle de ses collaborations avec des figures emblématiques de l’histoire et des mondes de l’art du XXe siècle (Louis Aragon, André Breton, Blaise Cendrars, Robert Delaunay, Le Corbusier, Aimé Maeght, André Malraux, Diego Rivera, Philippe Soupault, Tériade, Ambroise Vollard…).

Ces documents sont accessibles aux chercheurs et amateurs de l’œuvre de Marc Chagall sur demande, par le biais du formulaire de contact disponible sur le site marcchagall.com.

Les ressources en ligne

La rubrique « Ressources » du site Internet comprend une bibliothèque online avec les références des ouvrages présents dans la bibliographie relative à chaque œuvre du catalogue raisonné. Elle sera enrichie au fur et à mesure de l’avancée des recherches et de la sortie des volumes du catalogue raisonné.

La vidéothèque et l’audiothèque offrent accès à une sélection d’émissions, provenant des riches ressources de l’INA et sous-titrées en français.

2023 : une année chagallienne

L’année 2023 sera marquée par de nombreux événements célébrant l’artiste Marc Chagall, parmi lesquels les expositions « Chagall : Paris-New York » à l’Atelier des Lumières à Paris et « Chagall : Politique » à La Piscine – Musée d’art et d’histoire André Diligent de Roubaix, notamment, ainsi que les cinquante ans de la création du Musée national Marc Chagall à Nice.

Un projet mené par l’Association des Amis de Marc Chagall

Créée en 2019 pour défendre et promouvoir l’œuvre et la renommée de l’artiste Marc Chagall, l’Association des Amis de Marc Chagall a actuellement pour principale mission la diffusion et le recensement de son œuvre, à travers la réalisation du catalogue raisonné officiel de Marc Chagall, avec le concours du Comité Marc Chagall et des Archives Marc et Ida Chagall, dressant un panorama exhaustif de la création et des techniques expérimentées par l’artiste.

L’Association des Amis de Marc Chagall est par ailleurs chargée de gérer les Archives Marc et Ida Chagall, mises à disposition par les ayants droit de Marc Chagall.

Marc Chagall, atelier de la villa Les Collines, Vence, 1959 © Luc Fournol / Photo12