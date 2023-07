L’Odyssée Sonore, un parcours-spectacle inédit dans le lieu multimillénaire du théâtre antique d’Orange

C’est un show hors-norme, au cœur d’un lieu qui berce le spectateur par ses spectacles depuis plus de 2000 ans qui attend tous les vacanciers cet été. Unique au monde, l’Odyssée Sonore, invite le public à un voyage multisensoriel inédit. Immergés dans une expérience monumentale, les visiteurs se retrouvent à la fois éblouis par des tableaux divins et fantastiques et enveloppés par le son à travers la musique contemporaine. Programme !

Durant 45 minutes, grâce à un vidéo-mapping généré par l’intelligence artificielle et projeté sur 5000 m2, prouesse technique créée par la startup IMKI, les Dieux romains reprennent vie dans cette « Odyssée sonore », une projection d’images spectaculaires autour de la mythologie. Le public déambule au milieu des pierres séculaires, des muses, des Dieux et démons de l’Antiquité qui prennent forme dans un ballet porté par une symphonie inédite.

Equipé d’un casque spatialisé et géolocalisé, le visiteur expérimente le son spatialisé en 3D, d’une incomparable qualité. Chaque expérience est donc unique, chacun vit sa propre odyssée, guidé par le son et les sensations. « Il s’agit d’un système qui permet de retranscrire dans les oreilles la direction de provenance des sons. Quand un son est à gauche, on l’entend à gauche, etc. Cela simule ce que fait l’oreille tous les jours », explique Alain Richon, designer sonore du projet « Odyssée sonore ». Un dispositif immersif qui entraîne les spectateurs dans l’univers de la mythologie.

Quand ?

En août : du 10 au 15, les 21 et 22, du 27 au 31 – 3 séances nocturnes par jour (21h10 / 22h05 / 23h)

Programme et réservation en ligne sur www.odyssee-sonore.com

Tarifs :

Billet à partir de 18€. Pass famille et billets combinés à tarif préférentiel avec le parcours de jour (visite des monuments : Théâtre antique, Musée d’art et d’histoire, Arc de triomphe).

Détails des prix sur demande.

Le POSITIV Festival & l’expo Richard ORLINSKI

Rendez-vous incontournable des amateurs d’électro, Le POSITIV Festival reprend ses quartiers d’été au Théâtre antique d’Orange, du 18 au 20 août, avec une programmation de grande qualité : Boris Brejcha en ouverture, suivi d’un plateau 100% French Touch avec Vitalic, Vladimir Cauchemar, I Hate Models, Billx. Un final en apothéose avec le nouveau pape de l’électro, Martin Garrix.

Grâce à la technologie de videomapping installée par Edeis pour l’Odyssée Sonore, chaque concert sera l’occasion d’un véritable show visuel sur le mur de scène du Théâtre permettant à l’artiste d’embarquer totalement le public dans son univers.

Quand ?

Les 18, 19 et 20 août. Programmation, réservation et tarifs sur www.positivfestival.fr

Visite du théâtre antique autrement

Les Kong de Richard ORLINSKI investissent le Théâtre antique

Après Courchevel, Paris, Miami, Londres, Dubaï, les oeuvres de Richard ORLINSKI vont prendre possession de l’enceinte romaine d’Orange ! L’iconique Kong de 2m30 trouvera sa place dans les vestiges du Temple, d’autres, tout aussi impressionnants de puissance, fusionneront avec les pierres du monument romain le mieux conservé au monde.

Quand ?

Du 2 août au 3 septembre de 9h à 19h.

Les Gardiens de l’Histoire vous racontent le Théâtre antique

Fort du succès rencontré en 2022, le Théâtre antique propose une nouvelle fois à ses visiteurs de partir à la rencontre des personnages clés de l’histoire du monument. Dispersés dans l’enceinte du Théâtre, ils viennent à la rencontre du public pour partager anecdotes et histoires en costume d’époque. De Marul lus à Sarah Bernhardt, en passant par Auguste Caristie, une occasion ludique de revivre les grands moments de la vie du Théâtre et de la ville d’Orange fondée il y a plus de 2000 ans. Cette année, le personnage de Tiburge fait son entrée. Cette femme remarquable de l’époque médiévale représentera la transition entre le comté d’Orange et la principauté.

Un contact humain auquel on peut s’adresser tout au long de la visite pour capter la curiosité des visiteurs et enrichir leur expérience.

Quand ?

Tous les jours, du 1er au 31 août, de 10h à 17h30.

À découvrir également : les ateliers pédagogiques (fibule, marelle, calligraphie, poterie).

Tous les jours de 10h à 17h30, du 1er au 31 août.

Tarifs :

Plein tarif : 13€ I Tarif réduit : 11€ I Offre famille : 42€ | Gratuit pour les moins de 7 ans.

Complément Visite virtuelle : 4€ | Complément Escape game : 5€ | Audioguides gratuits en 10 langues.

Théâtre antique d’Orange – Rue Madeleine Roch – 84 100 Orange – Ouvert tout l’été de 9h à 19h

www.theatre-antique.com