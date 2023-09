« Lucioles » à l’Espace de l’Art Concret

L’Espace de l’Art Concret de Mouans-Sartoux propose pour cette rentrée 2023 une programmation multiple et variée, pour petits et grands avec une toute nouvelle exposition à découvrir dès le 30 septembre 2023 : Lucioles – lire et jouer avec les Trois Ourses dans la collection du Cnap.

Lucioles, signe le deuxième volet de la collaboration entre le Centre national des arts plastiques (Cnap) et l’eac. Les œuvres présentées témoignent de l’inventivité des approches plastiques ainsi que de l’exploration de la matérialité du livre par les artistes et graphistes.

Le Cnap a récemment fait entrer dans sa collection des ensembles importants ayant trait au design graphique, dont notamment le fonds de l’association des Trois Ourses autour du livre artistique pour enfants, ainsi que le programme d’animation touristique et culturelle pour les autoroutes de Jean Widmer. Fort des liens que ces deux ensembles tissent avec l’art concret, l’eac. a invité le Cnap à collaborer sur la conception de deux expositions, deux temps forts autour du graphisme et de la collection design graphique du Cnap à l’Espace de l’Art Concret de Mouans-Sartoux, dans les Alpes maritimes.

Après l’exposition Jean Widmer, Du concret au quotidien, c’est au tour du fonds des Trois Ourses d’être présenté, en regard d’œuvres de la collection design du Cnap.

L’association Les Trois Ourses (1988-2018) avait pour objet principal l’éducation artistique des enfants en mettant le livre au centre. Le livre entre alors en mouvement, rayonne, animé tantôt par la ligne du dessin (Lissitsky, Cvach, Komagata…), tantôt par un jeu de plis, de plans, voire de volume (Rodchenko, Bataille, Cox, Komagata…), tantôt encore par le bruissement des matières dont sont faites ses pages (Munari, Curtil…). Les propriétés matérielles du livre permettent d’affirmer le caractère cyclique d’ouvrages qui n’ont plus ni début ni fin, reliés par simple anneau (Mari, Cvach, Cox…) ou les plis des pages du leporello L’Altalena de Mari deviennent le point d’équilibre d’une balance soupesant quelques animaux…, pour ne citer qu’eux.

Par-delà les mots ou la lettre, l’objet livre se transforme en ouvrant des espaces sensibles par la composition (via la couleur, la typographie et le dessin), mais aussi par les qualités du papier lui-même (sa texture, son grammage, les percées qu’offrent découpes et transparences dans leur superposition…) et invite enfants et adultes à de multiples surprises.

Le parcours de l’exposition présente une sélection d’œuvres issues du fonds des Trois Ourses qui dialoguent naturellement avec d’autres œuvres de la collection design du Cnap, comme notamment la série d’affiches Dans la lune de Fanette Mellier qui, telle une frise, dévoile la lueur de la lune qui croît, puis décroît, et éclaire toute l’exposition.

L’exposition offre une plongée dans l’imaginaire créatif et merveilleux de cette collection riche de nombreux ouvrages.

Artistes : Ianna Andréadis, Marion Bataille, Mauro Bellei, Remy Charlip, Paul Cox, Louise-Marie Cumont, Sophie Curtil, Milos Cvach, Sonia Delaunay, Dobroslav Foll, Keith Godard, Tana Hoban, Coline Irwin, Elisabeth Ivanovsky, Ronald King, Katsumi Komagata, Vladimir Lebedev, El Lissitzky, Julien Magnani, Enzo Mari, Fanette Mellier, Bruno Munari, Kazumasa Nagai, Nathalie Parain, Alexandre Rodtchenko, Pierre Sala, Kurt Schwitters, Luigi Veronesi.

Commissariat : Sandra Cattini, responsable de la collection Design et Arts décoratifs au Cnap et Fabienne Grasser-Fulchéri, directrice de l’eac.

Exposition du 30 septembre 2023 au 19 mai 2024, à l’Espace de l’Art Concret Centre d’art contemporain /Donation Albers-Honegger – Château de Mouans – 06370 Mouans-Sartoux

www.espacedelartconcret.fr

Photo d’en-tête : Logo des 3 ourses ©Paul Cox