Les Créateurs d’habits de papier

Les artisans d’art, à travers le monde, consacrent leur vie à devenir maîtres artisans et œuvrent en faveur d’un nouveau mouvement culturel autour des valeurs essentielles à leur travail. L’importance de l’artisanat d’art est cruciale pour le tissu économique et culturel des différents pays depuis des siècles, à la fois héritage d’une valeur incontestée et avantage dans un contexte de concurrence. La Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship a décidé de rendre hommage à ces créateurs de génie avec une exposition en ligne dédiée aux « Créateurs d’habits de papier » que sont les artistes Asya Kozina et Dmitriy Kozin.

D’après le dernier bilan de l’enquête en ligne du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), 95 % des artisans sont impactés par la crise du coronavirus. Pour ce qui est des artisans d’art, Ateliers d’Art de France (AAF) vient de lancer sa deuxième enquête en ligne visant à cerner au plus près les problématiques rencontrées par les professionnels des métiers d’art dans le contexte de la crise sanitaire. En mars, l’organisation professionnelle avait réalisé un état des lieux des conséquences directes du confinement. Cette étude avaient mis en exergue nombre de difficultés paralysantes pour les artisans d’art, en réel état d’urgence : annulation d’événements (salons, marchés, spectacles, …), ateliers fermés au public, problèmes d’approvisionnement, difficulté d’accès aux aides, etc.

Aussi, La Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship s’est donnée pour mission de rendre hommage et préserver l’artisanat d’art dans le monde, tout en œuvrant à renforcer ses liens avec l’univers du design contemporain. Ancrée dans une tradition de culture et d’excellence, consciente des réalités et des défis de l’économie mondiale actuelle, la fondation soutient ces hommes et ces femmes de talent. Elle présente sur son site le travail de deux génies des ciseaux et du papier.

Japanese & Yaruba Costumes, Asya Kozina et Dmitriy Kozin Artisans ©All rights reserved

Basés à Saint-Pétersbourg en Russie, Asya Kozina et Dmitriy Kozin forment un duo de création artistique qui s’attache à explorer les multiples possibilités de la sculpture contemporaine en papier. Fondé en 2007, le tandem travaille sur des projets de dimension internationale et expose ses créations à travers le monde, y compris au musée d’État des Jouets de Kiev, au musée des Arts de Sourgout, au musée d’Histoire de l’art de Domodedovsky ainsi qu’à la Conciergerie à Paris.

Sa fascination pour la mode et son histoire a fait naître chez Asya Kozina l’envie de se saisir de détails observés sur des habits et des accessoires d’époques révolues et d’autres cultures. Avec son époux Dmitriy Kozin, qui conçoit et dessine chaque pièce, ils forment un duo créatif et dynamique dont le travail ne passe pas inaperçu, que ce soit dans le monde de l’art du papier ou dans l’univers de la mode. Leurs mains et leur imagination sont à l’origine des exceptionnelles sculptures en papier contemporaines qui ont défilé sur les podiums, dont celui de Dolce&Gabbana, et qui s’exposent dans le monde entier.

Dans leur atelier situé en périphérie de Saint-Pétersbourg, Asya et Dmitriy transforment ce matériau ordinaire qu’est le papier en œuvres extraordinaires. Leur dernière collection se compose d’imposantes perruques baroques, surmontées de mondes miniatures finement travaillés qui mélangent symboles de la modernité et références historiques. À l’époque, les perruques étaient déjà agrémentées de fruits exotiques, de fleurs, voire d’oiseaux empaillés. Les réalisations en papier faites par Asya et Dmitriy restent fidèles à l’esthétique de cette période, tout en incorporant d’éléments plus inattendus comme des gratte-ciels, des navires ou des avions. Leur dernière œuvre est une perruque punk aux accents baroques qui ne manque pas d’attirer le regard.

Ces œuvres nous étonnent par leur souci du détail et par leur immense complexité. Elles deviennent d’autant plus remarquables lorsqu’on sait que les outils employés par les deux artistes se limitent à une simple paire de ciseaux et un scalpel. C’est grâce à l’immense habileté d’Asya et de Dmitriy que ces créations de papier fantastiques et futuristes prennent vie. Dessin, découpe, torsade, façonnage et collage… elles sont le fruit d’un ballet minutieusement répété de gestes précis, qui sont le signe d’une maîtrise acquise après des années de pratique.

« J’aime le sentiment de liberté créative que m’inspire la feuille de papier blanc. C’est un symbole de perfection et d’éternité », explique Asya Kozina.

Détail de création, Asya Kozina et Dmitriy Kozin Artisans ©All rights reserved

Le duo a créé des pièces sur mesure pour de nombreuses marques de renom : chevaux en guise de pièces pour un jeu d’échec grandeur nature ou déclinaisons de vêtements japonais traditionnels pour une prestigieuse maison de papiers peints afin de souligner le lien entre papier et textiles. Ils nous ont aussi enchantés avec leur propre collection de robes de mariée délicatement ouvragées, inspirées de costumes de la culture mongole traditionnelle. Les possibilités de création semblent infinies et les perspectives d’avenir sont, à n’en pas douter, aussi radieuses que le blanc immaculé de leurs chefs d’œuvre en papier.

L’objectif de la Fondation est de faire découvrir les artisans et les histoires singulières qui se cachent derrière leurs chefs d’œuvre uniques, grâce à une série d’initiatives qui seront bientôt relayées sur une plateforme réunissant grand nombre d’artisans d’art en Europe. Plateforme qui servira de guide et de but de voyages à organiser en fonction de ses propres centres d’intérêt et plonger dans l’univers de maîtres artisans, pour en apprendre plus sur leurs processus créatifs, leur studio, leurs outils et leur parcours individuel de créativité et d’artisanat : rencontres, visites d’ateliers, …à travers toute l’Europe.

