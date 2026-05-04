La créativité des migrants climatiques

En 2024, les catastrophes climatiques ont contraint 9,8 millions de personnes à se déplacer — une augmentation de 27 % par rapport à 2023. À Chios, en Grèce, les murs jaunes de la réception centre Vial racontent l’une des faces les plus visibles de cette crise. Mais quelques kilomètres plus loin, à Izmir en Turquie, un tout autre récit prend forme. Dans les espaces de transition, loin des gros titres consacrés à la tragédie, des entrepreneurs migrants créent des plateformes numériques, rénovent des traditions artisanales avec la technologie 3D, construisent des systèmes d’accès aux droits. Ces initiatives ne relèvent pas de la charité. Elles sont des laboratoires d’innovation sociale où la nécessité rencontre la créativité — où la catastrophe devient matière à réinventer le monde.

Alors que les catastrophes climatiques déplacent des millions de personnes chaque année, une autre réalité, plus discrète, émerge dans les marges : celle d’une créativité inattendue. De la mer Égée aux villes turques, des migrants transforment l’urgence en innovation, inventant des solutions économiques, sociales et environnementales là où les politiques publiques peinent encore à répondre.

La migration climatique est souvent racontée comme une tragédie : celle de populations contraintes de fuir des territoires devenus inhabitables, prises dans des crises humanitaires et juridiques qui les dépassent. Cette lecture est réelle — et nécessaire — mais elle est incomplète. Car à côté de ces récits de vulnérabilité, une autre dynamique se développe, moins visible mais tout aussi essentielle : celle de l’adaptation.

Dans les zones de transit, dans les camps, dans les villes d’accueil, des migrants ne se contentent pas de survivre. Ils créent, expérimentent, reconstruisent. Leur expérience du déplacement devient une ressource, leur précarité un terrain d’innovation. À mesure que la crise climatique s’intensifie, ces initiatives dessinent les contours d’un phénomène encore sous-estimé : la migration comme laboratoire d’invention sociale.

Une crise mondiale qui redessine les mobilités

En 2024, les catastrophes climatiques ont contraint 9,8 millions de personnes à se déplacer, soit une augmentation de 27 % par rapport à l’année précédente. Derrière ces chiffres, les pertes économiques mondiales atteignent 242 milliards de dollars. Mais au-delà des statistiques, c’est une transformation profonde qui est à l’œuvre : l’une des plus grandes réorganisations humaines depuis l’après-guerre.

La migration liée à l’environnement n’est pas nouvelle. Depuis toujours, les sociétés humaines se déplacent pour s’adapter aux changements de leur milieu. Ce qui change aujourd’hui, c’est l’échelle et la vitesse. D’ici à 2050, plus de 216 millions de personnes pourraient devenir des migrants climatiques internes. Ces déplacements ne concernent pas seulement des individus : ils impliquent des savoir-faire, des cultures, des économies entières qui se déplacent et se recomposent ailleurs.

Pourtant, cette réalité se heurte à un vide juridique majeur. La Convention de 1951 ne reconnaît pas les facteurs environnementaux comme motif de protection. Celui qui fuit une sécheresse ou une inondation n’a pas de statut international. Quelques cadres régionaux existent, comme la Convention de Kampala en Afrique, mais ils restent limités. Cette absence de reconnaissance crée une vulnérabilité structurelle — mais elle ne résume pas toute l’histoire.

La migration comme stratégie d’adaptation

Changer de perspective permet de saisir une autre dimension du phénomène. Aujourd’hui, plus de 304 millions de personnes vivent hors de leur pays d’origine, dont 168 millions pour des raisons professionnelles. Loin d’être marginale, la migration est un moteur économique global.

Dans ce contexte, les migrants ne sont pas uniquement des victimes. Ils sont des acteurs qui cherchent des solutions, qui déplacent des compétences, qui contribuent à des économies souvent en manque de main-d’œuvre. La migration apparaît alors comme une stratégie d’adaptation face aux crises environnementales.

Cette capacité d’adaptation s’observe particulièrement dans les trajectoires migratoires elles-mêmes. Beaucoup commencent par des déplacements internes, testant des solutions locales avant de franchir des frontières. Ce processus produit non seulement des coûts, mais aussi des opportunités : les migrants acquièrent une expérience de la reconstruction, une capacité à naviguer dans l’incertitude, et une vision du monde façonnée par la nécessité.

Chios, entre crise visible et potentiel invisible

Sur l’île de Chios, en Grèce, cette tension entre vulnérabilité et potentiel est particulièrement visible. Le centre de réception de Vial, ancien site industriel reconverti, incarne la gestion d’urgence des flux migratoires. Depuis le pic de la crise en 2015-2016, où près d’un million de personnes ont transité par la Grèce, la situation s’est stabilisée. En janvier 2026, environ 400 demandeurs d’asile y étaient encore présents.

Cette baisse s’explique par l’accélération des procédures d’asile et par des politiques de « décongestion », souvent critiquées pour leur dimension restrictive. Mais au-delà du camp, une autre réalité existe. Des migrants vivent et travaillent sur l’île, notamment dans l’agriculture, cultivant le mastic dans le sud.

Ces travailleurs possèdent des compétences, des savoir-faire, un potentiel entrepreneurial. Pourtant, le cadre institutionnel fragmenté et restrictif ne permet ni leur formalisation ni leur développement. Chios devient ainsi un espace où la capacité existe, mais sans les conditions nécessaires pour s’exprimer pleinement.

Izmir, ou l’émergence d’un écosystème d’innovation

À quelques kilomètres de là, de l’autre côté de la mer Égée, Izmir offre un contraste saisissant. Dans cette ville portuaire, des initiatives portées par des migrants redéfinissent les possibilités.

L’une des plus emblématiques est Migport, créée par Berat Kjamili. Inspirée de son expérience des longues attentes administratives, la plateforme permet aux migrants d’échanger anonymement des informations, de partager des solutions et de s’entraider. Avec 500 bénévoles, Migport constitue un espace alternatif où la connaissance circule librement, sans médiation institutionnelle.

Dans un autre registre, le collectif Joon modernise l’artisanat traditionnel grâce à des technologies comme l’impression 3D ou le design laser. L’objectif n’est pas de remplacer les traditions, mais de leur ouvrir de nouveaux marchés. Chaque objet devient une hybridation entre héritage culturel et innovation contemporaine.

Ces initiatives ne sont pas isolées. Elles s’inscrivent dans un écosystème soutenu notamment par l’Organisation internationale pour les migrations, qui a développé des programmes d’accompagnement à l’entrepreneuriat migrant : formation, mentorat, financement et intégration dans des réseaux économiques.

Trois initiatives à surveiller en 2026 :

Migport (Turquie) : Plateforme numérique peer-to-peer pour migrants et réfugiés. 500 bénévoles. Accès anonyme à l’information. Impact : réduction de l’asymétrie informationnelle, autonomisation des migrants.

Joon (Turquie) : Collectif d’entrepreneurs réfugiés modernisant l’artisanat traditionnel via le design laser et l’impression 3D. Modèle : hybridation tradition + technologie. Impact : création d’emploi, accès au marché global pour l’artisanat migrant.

Projet Route De La Jacinthe D’Eau & Lampes Solaires (Afrique) : Initiatives environnementales créant des solutions durables (gestion des terres, éclairage solaire low-tech) tout en créant des opportunités d’emploi pour migrants et communautés locales.

L’innovation sociale au-delà de la charité

Ces exemples illustrent trois formes d’innovation qui émergent dans les espaces migratoires. D’abord, les hubs numériques, qui transforment l’information en bien commun accessible. Ensuite, les accélérateurs d’entrepreneuriat, qui permettent de formaliser des activités économiques souvent informelles. Enfin, les initiatives environnementales, où les migrants deviennent acteurs de solutions face aux crises climatiques.

Des projets comme la transformation de la jacinthe d’eau en ressource économique ou la création de lampes solaires à partir de matériaux recyclés montrent que la créativité peut émerger même dans les contextes les plus contraints. Ces innovations ne relèvent pas de la charité, mais d’une logique de création de valeur.

Des laboratoires invisibles mais décisifs

Ces dynamiques s’expliquent en partie par les conditions locales. En Turquie, une intégration relative — même imparfaite — permet aux migrants de vivre en ville, de travailler, de créer. À l’inverse, les environnements fermés limitent fortement ces possibilités.

Les zones de transit comme Cesme deviennent ainsi des incubateurs involontaires, où des réseaux économiques éphémères émergent. Même temporaires, ces initiatives démontrent une capacité constante à recréer des activités, à générer des revenus, à s’adapter.

Pourtant, ces innovations restent largement invisibles. Elles souffrent d’un manque de reconnaissance, de financement et de cadre d’évaluation. Le récit dominant continue de privilégier l’aide humanitaire, au détriment de ces dynamiques autonomes.

Une créativité entravée par des contraintes structurelles

Malgré leur potentiel, ces initiatives se heurtent à des obstacles majeurs. Le fossé entre innovation et politiques publiques est profond. Tandis que les migrants développent des solutions, les États renforcent souvent les restrictions. Des défis structurels persistent, comme le fossé entre innovation et politique : il existe un fossé abyssal entre la créativité qui émerge dans les zones de transit et les politiques publiques que les gouvernements mettent en place. Alors que Migport fournit de l’information et des solutions aux migrants, les gouvernements durcissent les contrôles aux frontières. Alors que Joon modernise l’artisanat, les politiques restrictives d’immigration rendent plus difficile pour les migrants de se formaliser en entrepreneurs. Alors que les projets environnementaux créent des solutions durables, les cadres juridiques restent prisonniers d’une logique d’exclusion.

Autre défi essentiel : l’innovation juridique devient cruciale. Le développement d’un statut international pour les déplacés climatiques, accords régionaux de mobilité, et cadres de protection temporaire sont essentiels.

L’accès au financement est le talon d’Achille : même avec l’appui de l’OIM, l’accès au capital reste limité pour les entrepreneurs migrants. Les microcrédits et les petites subventions des programmes d’entrepreneurship couvrent une fraction minuscule de la demande. La plupart des migrants restent enfermés dans l’économie informelle, non seulement par choix mais par nécessité.

Autre défi, celui de la violence structurelle des politiques d’accueil : derrière chacune de ces initiatives, il existe une violence structurelle qui les contredit. La migration irrégulière comporte des risques graves, avec plus de 5 500 décès et disparitions enregistrés en 2025. Nous célébrons Migport, Joon, les projets environnementaux. Et c’est juste. Mais il est aussi juste de reconnaître que ces initiatives émergent sur fond de catastrophe, de mort, de violation systématique des droits.

La créativité des migrants n’est pas une solution aux problèmes des migrations climatiques. Elle est une adaptation à ces problèmes. Et l’adaptation ne doit pas se substituer à la responsabilité politique. Il est essentiel de rappeler que cette créativité ne remplace pas les responsabilités politiques. Elle en est une réponse, parfois remarquable, mais contrainte.

De l’adaptation à la transformation – Ce que 2026 nous enseigne

En 2026, le monde accuse un retard de 10 ans sur la crise climatique. Les migrations augmentent. Les politiques se durcissent. Et paradoxalement, c’est dans ces interstices — dans les zones de transit, dans les camps fermés, dans les villes portuaires comme Cesme et Izmir — que la transformation réelle prend forme.

Les migrants climatiques ne sont pas des victimes attendant l’aide. Ce sont des créateurs produisant des solutions à partir de ressources limitées. Migport. Joon. Les lampes solaires en bouteilles plastiques. Le projet Route De La Jacinthe D’Eau. Ces initiatives n’attireront jamais les gros titres. Elles ne résoudront jamais, seules, le problème des migrations climatiques.

Mais elles illustrent quelque chose de fondamental : que l’innovation n’attend pas l’autorisation. Elle émerge dans les conditions adverses. Elle crée de la valeur à partir du vide. Et elle le fait avec une efficacité que les grandes organisations bureaucratiques n’égaleront jamais.

Vers un nouveau modèle ?

L’avenir de ces initiatives reste incertain. Elles pourraient être récupérées et institutionnalisées par les États, au risque de perdre leur autonomie. Elles pourraient aussi rester marginales, innovantes mais fragmentées. Ou bien, plus ambitieux, elles pourraient être intégrées dans un cadre global, reconnaissant les migrants comme acteurs du changement. Ce dernier scénario nécessiterait des transformations profondes : un cadre juridique pour les déplacés climatiques, des investissements massifs dans l’entrepreneuriat migrant, et une redistribution du pouvoir vers les initiatives locales.

L’urgence du moment n’est pas de créer de nouvelles initiatives. Elles émergent déjà. L’urgence est de créer le cadre politique et légal qui leur permettrait de s’épanouir à l’échelle. De passer d’initiatives éphémères à des systèmes durables. De reconnaître publiquement que la créativité des migrants n’est pas une exception — c’est la normalité de l’adaptation humaine face à la catastrophe.

L’OIM a lancé son Appel mondial 2026, chiffré à 4,7 milliards de dollars, afin de venir en aide à 41 millions de personnes contraintes de se déplacer et afin de renforcer les voies de migration sûres, ordonnées et régulières. Cet appel reconnaît le problème. Mais il reste centré sur l’aide humanitaire.

Ce qu’il manque, c’est un appel égal en faveur de l’innovation humanitaire — le financement, la formalisation, et l’institutionnalisation des solutions que les migrants créent pour eux-mêmes.

Transformer la crise en opportunité

En 2026, le monde accuse un retard face à la crise climatique, mais dans ses marges, des réponses émergent déjà. Les migrants climatiques ne sont pas seulement des victimes : ils sont des inventeurs, des bâtisseurs, des acteurs de solutions.

Le défi n’est plus de créer ces initiatives — elles existent — mais de leur permettre de se déployer à grande échelle. De reconnaître que cette créativité n’est pas exceptionnelle, mais constitutive de la capacité humaine à s’adapter.

Les villes comme Chios et Cesme, ces zones de transit qu’on imagine figées dans la crise, sont en réalité des laboratoires en mouvement. Elles génèrent des prototypes de résilience qui seront pertinents bien au-delà de la question migratoire. Comment organiser l’aide sans bureaucratie ? Comment transformer l’artisanat traditionnel sans le dénaturer ? Comment créer des solutions environnementales avec les ressources les plus limitées ?

Ce sont les questions que posent, chaque jour, les migrants climatiques. Et ce sont les questions que le monde va bientôt devoir résoudre, pas seulement pour eux, mais pour tous.

Dans des lieux comme Chios, Cesme ou Izmir, se dessinent déjà les réponses à des questions qui dépasseront bientôt la migration elle-même : comment innover dans la contrainte, comment reconstruire avec peu, comment transformer la crise en possibilité.

Car au fond, ces migrants ne font pas que survivre à la catastrophe. Ils expérimentent, déjà, le monde qui vient.

Photo d’en-tête : Des migrants arrivent sur l’île de Gavdos, le 19 décembre 2025 ©Reuters