Comment organiser ses vacances en Grèce facilement ? Notre guide !

Mer turquoise, ruines antiques, gastronomie généreuse, villages blancs accrochés aux falaises… Impossible de rester insensible face aux merveilles offertes par la Grèce. C’est ce qui explique pourquoi, chaque année, des millions de voyageurs décident d’y passer un séjour. Il y a donc des chances que vous soyez vous-même concerné et voici un guide pratique pour planifier votre séjour grec sans prise de tête.

Privilégier la Crète, une destination complète par excellence

Si vous n’êtes encore jamais allé en Grèce, nous vous recommandons de vous rendre en Crète. Vous pourrez alors combiner plages paradisiaques et richesse culturelle dans un seul et même voyage. Avec ses 1 000 km de côtes, l’île offre en effet des paysages littoraux d’une diversité rare. Nous pensons notamment aux plages de sable fin comme Elafonisi (qui dispose en plus de superbes eaux rosées sur le bord !) ou encore des criques sauvages accessibles uniquement à pied ou en bateau.

Côté culture, la Crète est aussi le berceau de la civilisation minoenne. Pour info, il s’agit de l’une des plus anciennes d’Europe puisqu’elle remonte à plus de 2 000 ans av. J.-C. Nous vous recommandons tout particulièrement d’aller visiter le palais de Knossos situé à quelques kilomètres d’Héraklion. Et si l’idée d’aller vous balader dans une ville antique vous séduit, il y a La Canée ou encore Réthymnon qui vous attendent !

Bon à savoir : vous pouvez réserver un séjour en Crète avec vol et hôtel en utilisant une plate-forme spécialisée. Cela vous simplifiera la vie et vous permettra même d’effectuer des économies si vous tombez sur une promotion !

Partir entre mai et octobre

Il n’y a pas qu’en Crète qu’il y a de superbes plages et il serait donc dommage de ne pas en profiter lors d’un voyage en Grèce. Pour rappel, le climat y est méditerranéen avec des étés chauds et secs. En partant de ce constat, trois périodes préférentielles s’offrent à vous :

De mai à juin si vous souhaitez profiter de plages relativement calmes dans des prix raisonnables. La température de la mer est de l’ordre de 20 degrés durant ces mois.

si vous souhaitez profiter de plages relativement calmes dans des prix raisonnables. La température de la mer est de l’ordre de 20 degrés durant ces mois. De juillet à août si vous recherchez un soleil radieux pour bronzer ou vous baigner sans arrière-pensées. Par contre, il faudra aussi composer avec des plages bondées.

si vous recherchez un soleil radieux pour ou sans arrière-pensées. Par contre, il faudra aussi composer avec des plages bondées. De septembre à octobre pour bénéficier d’une température de l’eau agréable (23 à 25 degrés) tout en rencontrant moins de touristes qu’en juillet-août.

Quelle que soit la période que vous choisissez, pensez à réserver suffisamment longtemps à l’avance (au moins 2 mois) pour bénéficier des meilleurs tarifs !

Choisir un club vacances pour l’hébergement

Nous avons évoqué précédemment la possibilité de réserver un vol et un hôtel en une seule fois. Sachez qu’en Grèce, on trouve aussi beaucoup de clubs proposant une formule tout compris. Cela veut dire qu’en plus de l’hébergement dans une chambre confortable, vous aurez droit à :

Trois repas inclus par jour (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) le plus souvent sous la forme d’un buffet.

(petit-déjeuner, déjeuner et dîner) le plus souvent sous la forme d’un buffet. Une piscine extérieure spacieuse dotée de bains à remous.

spacieuse dotée de bains à remous. Une salle de sport ainsi que des terrains multisports (tennis, football…).

ainsi que des (tennis, football…). Des animations tout au long de la journée.

Avec ce type de club, vous n’aurez alors pas besoin d’organiser vous-même des activités chaque jour. Plutôt reposant en famille !