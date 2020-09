La Démocratie – Entre défis et menaces, sous la direction de Jean-Vincent Holeindre – Editions Sciences Humaines, 3 septembre 2020 – 306 Pages

La démocratie désigne un régime politique, c’est-à-dire un mode d’organisation de la vie commune reposant sur des institutions. C’est aussi une forme de société constituée de deux piliers, la liberté et l’égalité. Toute expérience démocratique est indéterminée, ce qui est une force et une faiblesse. Si l’avenir est toujours ouvert, cette ouverture se double d’une incertitude qui peut se muer en inquiétude, voire en défiance réciproque entre gouvernés et gouvernants.

Cette tendance est aujourd’hui perceptible dans de nombreux pays. Certes, les aspirations démocratiques, à travers le monde, n’ont jamais été aussi fortes. Mais elles sont souvent réprimées par les pouvoirs en place et cohabitent avec une montée de la demande autoritaire que révèle le succès électoral des partis « populistes ». Dans les « vieilles » démocraties, le modèle libéral est mis en cause sur fond d’affaiblissement, perçu ou réel, du monde occidental : les mobilisations et les inquiétudes populaires s’expriment aujourd’hui, où tout semble différent. Au doute, né il y a une dizaine d’années avec la » crise de la représentation » et l’épuisement du modèle productiviste, entre autres, a laissé place la défiance et aux revendications la colère. Tout se passe comme si le modèle, longtemps attractif, incarné par l’Europe et les États-Unis, était devenu un repoussoir, faute de tenir ses promesses.

Toutefois, l’histoire doit nous inciter à relativiser ces menaces. La démocratie ne pourra sans doute jamais les faire disparaître, mais elle représente un dé sans cesse recommencé.

Ce livre, dirigé par Jean-Vincent Holeindre, facile d’accès, fait le point sur ce qu’est la démocratie aujourd’hui. Après un premier ouvrage sur le sujet il y a dix ans, il a fait appel à de nombreux spécialistes pour redéfinir ce que ce système politique est devenu après les multiples crises qu’il a rencontrées ces dernières années.

Jean-Vincent Holeindre est Professeur de science politique à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, directeur scientifique de l’Institut de recherche stratégique de l’école militaire (IRSEM).

