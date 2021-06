L’Institut Giacometti présente du 22 juin au 10 octobre 2021, une exposition inédite consacrée à la relation qu’Alberto Giacometti a entretenue, toute sa vie, avec l’art de l’Égypte antique. Réalisée en collaboration exceptionnelle avec le musée du Louvre, cette exposition propose un dialogue original entre des sculptures emblématiques de Giacometti et des œuvres millénaires issues des collections égyptiennes du Louvre.

Que ce soit à travers le dessin, la sculpture ou la peinture, l’art égyptien constitue pour l’artiste à la fois un répertoire de formes et une inspiration essentielle pour sa conception esthétique. À cette occasion seront également montrés de nombreux dessins inédits de Giacometti, réalisés d’après des sculptures égyptiennes.

L’Institut Giacometti, en collaboration avec le musée du Louvre, invite à prolonger et à approfondir cette relation du sculpteur à l’art égyptien. À partir de recherches inédites sur les sources utilisées par l’artiste, l’exposition propose un parcours thématique fait de dialogues entre des œuvres emblématiques de Giacometti et des figures égyptiennes, notamment celle du scribe, l’art de la période amarnienne ou encore les portraits du Fayoum.

En confrontant des sculptures, des peintures ainsi que de nombreux dessins inédits à une sélection d’œuvres issues des collections du musée du Louvre, cette exposition offre un regard renouvelé sur l’art de Giacometti à travers le prisme de l’Égypte antique, une source de l’art moderne qui reste encore à explorer.

Commissaires :

Thierry Pautot, attaché de conservation, responsable des archives et de la recherche

Romain Perrin, attaché de conservation, Fondation Giacometti

Marc Étienne, conservateur en chef, département des Antiquités égyptiennes, musée du Louvre

Exposition « Giacometti et l’Egypte ancienne » à l’Institut Giacometti, 5 Rue Victor Schoelcher – 75014 Paris – Du 22 juin au 10 octobre 2021

Image d’en-tête : Alberto Giacometti – D’après des sculptures égyptiennes : Têtes d’Aménophis IV – Vers 1920, Crayon sur papier, 29,9 x 38,4 cm ©Fondation Giacometti