L’Ukraine vient de franchir une nouvelle étape dans son rapprochement avec l’Union européenne. L’Agence européenne pour l’environnement (AEE) et son Réseau européen d’information et d’observation de l’environnement (Eionet) ont officiellement accueilli le pays comme huitième État coopérant. Au-delà d’un symbole politique fort, cette adhésion vise à renforcer les capacités de l’Ukraine en matière de surveillance environnementale, de partage de données et d’alignement sur les normes européennes, dans un contexte où la guerre continue de ravager son territoire et ses écosystèmes.

L’Ukraine rejoint officiellement la communauté environnementale européenne. Réuni ce jour, le conseil d’administration de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) a approuvé son statut de pays coopérant au sein de l’agence et du réseau Eionet, qui rassemble désormais 32 pays membres et huit pays coopérants à travers le continent. Aux côtés de la Moldavie et des partenaires des Balkans occidentaux, Kiev intègre ainsi un réseau stratégique chargé de la collecte, de l’analyse et du partage des données environnementales européennes.

Cette décision intervient dans un contexte particulièrement chargé de sens. Depuis le dépôt de sa candidature à l’Union européenne en février 2022, puis l’obtention du statut officiel de pays candidat quelques mois plus tard, l’Ukraine poursuit son alignement sur les politiques communautaires malgré les conséquences dévastatrices de la guerre menée par la Russie. Les destructions touchent autant les infrastructures que les ressources naturelles, les cours d’eau, les terres agricoles, la qualité de l’air ou encore les espaces protégés. Pour l’AEE, la reconstruction environnementale de l’Ukraine constitue désormais un enjeu qui dépasse largement ses frontières nationales.

« Aujourd’hui est un jour important pour l’Ukraine », a déclaré Oleksii Sobolev, ministre ukrainien de l’Économie, de l’Environnement et de l’Agriculture. Selon lui, cette adhésion intervient « à un moment particulièrement crucial », alors que le pays poursuit les négociations d’adhésion à l’Union européenne. Malgré « les défis considérables posés par l’agression russe », Kiev continue, affirme-t-il, à mettre en œuvre des réformes environnementales et à renforcer ses institutions. La coopération avec l’AEE permettra notamment « d’améliorer les systèmes de surveillance et d’information environnementales, de mettre en œuvre la législation environnementale de l’UE et d’approfondir l’intégration de l’Ukraine dans l’espace européen ». Le ministre a également salué « la confiance, la solidarité et le soutien constant » apportés par la Commission européenne, l’AEE et les États membres.

À Bruxelles, cette décision est présentée comme un prolongement naturel du processus d’intégration européenne. Pour Jessika Roswall, commissaire européenne à l’Environnement, à la Résilience de l’eau et à une Économie circulaire compétitive, « le chemin de l’Ukraine vers l’intégration européenne est l’une des plus fortes démonstrations des valeurs européennes que nous ayons vues ces dernières années ». L’accueil de l’Ukraine au sein de la famille AEE-Eionet constitue, selon elle, « un investissement concret dans la résilience environnementale de tout le continent ».

La commissaire souligne toutefois l’ampleur des défis qui restent à relever. Alors que les ressources du pays sont lourdement affectées par le conflit, « une préparation rapide, le partage des ressources, une coopération plus étroite et l’intégration aux processus existants constituent un grand pas en avant ». Elle estime que la collaboration avec l’AEE renforcera « les processus fondés sur des données probantes et le renforcement des capacités institutionnelles », rappelant qu’« un pays qui poursuit son alignement sur les normes environnementales de l’UE tout en subissant les ravages de la guerre mérite notre plein soutien ».

Même constat du côté de l’Agence européenne pour l’environnement. Sa directrice exécutive, Leena Ylä-Mononen, rappelle que « les défis environnementaux ne connaissent pas de frontières et que la coopération est essentielle pour les relever efficacement ». L’AEE collaborait déjà avec les autorités ukrainiennes dans le cadre de la Communauté de l’énergie et de précédents projets régionaux. La nouvelle étape permettra d’intensifier ce travail, notamment sur « la surveillance, les données et l’évaluation », un domaine devenu prioritaire au regard des dommages environnementaux provoqués par la guerre.

Le président du conseil d’administration de l’AEE, André Weidenhaupt, voit dans cette adhésion une étape majeure vers la construction d’une véritable gouvernance environnementale paneuropéenne. « Nous nous rapprochons plus que jamais d’une véritable communauté environnementale européenne unie », affirme-t-il. Pour lui, la participation de l’Ukraine renforcera les efforts collectifs tout en apportant au pays « un soutien essentiel dans ses efforts pour protéger et restaurer son environnement, même face à des défis exceptionnels ». Il rappelle que le principe fondateur d’Eionet demeure le partage des connaissances afin d’élaborer « des politiques environnementales fondées sur des données probantes ».

Concrètement, ce nouveau statut permettra à l’Ukraine de participer progressivement aux activités scientifiques et techniques de l’AEE, de contribuer aux évaluations environnementales européennes et d’intégrer les systèmes de collecte et de diffusion des données du réseau Eionet. Une feuille de route accompagnera cette montée en puissance afin d’aider le pays à mettre en place les capacités institutionnelles nécessaires, à harmoniser la transmission de ses données avec l’acquis environnemental européen et à préparer son intégration complète dans les réseaux de connaissances de l’agence.

Au-delà de la coopération technique, cette décision traduit un message politique clair : l’environnement devient lui aussi un levier de l’intégration européenne de l’Ukraine. Dans un pays où la reconstruction devra aussi être écologique, l’accès aux outils, aux données et aux expertises européennes apparaît désormais comme un élément clé de la résilience nationale autant que de la préparation à une future adhésion à l’Union.

Source : CP de l’AEE, 18 juin 2026