2026 : l’année où le monde bascule dans l’ère des conflits permanents

En 2026, derrière les chiffres froids des statistiques, c’est une réalité profondément humaine qui s’impose : plus de 130 conflits armés déchirent simultanément la planète, un niveau jamais atteint depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des millions de vies sont prises dans des guerres qui s’étendent, s’entrecroisent et s’installent dans la durée, tandis que les États consacrent désormais davantage de ressources à se préparer à combattre qu’à protéger leurs populations. Cette montée de la violence n’est pas une succession de crises isolées, mais le signe d’un basculement profond : un monde où les repères s’effondrent et où l’incertitude devient la règle. 130 conflits simultanés, c’est la signature d’une dislocation de l’ordre géopolitique mondial.

Aux lendemains de la Guerre froide, une partie du monde intellectuel occidental s’était laissée gagner par une forme d’optimisme historique. Des penseurs comme Francis Fukuyama voyaient dans l’effondrement du bloc soviétique l’avènement d’un ordre durablement stabilisé, dominé par la démocratie libérale et marqué par une raréfaction des grands conflits idéologiques. Cette vision n’impliquait pas l’absence totale de tensions, mais elle postulait que la guerre, telle qu’elle avait structuré le XXe siècle, perdrait progressivement sa centralité .

Trois décennies plus tard, cette lecture apparaît profondément mise en défaut. L’invasion de l’Ukraine en 2022 a déjà marqué le retour assumé de la guerre interétatique en Europe, tandis que les conflits récents au Moyen-Orient — jusqu’à la confrontation ouverte impliquant l’Iran en 2026 — rappellent brutalement que la violence armée n’a jamais quitté le cœur du système international. Loin d’avoir disparu, la guerre s’est transformée, déplacée, recomposée, avant de revenir au premier plan sous des formes parfois plus diffuses, parfois plus directes.

Ce décalage entre les espoirs de l’après-guerre froide et la réalité contemporaine ne relève pas seulement d’une erreur d’anticipation. Il révèle une transformation plus profonde : la fin d’un moment historique où l’on pouvait encore croire à une stabilisation progressive du monde. En 2026, cette illusion s’est dissipée. Ce qui se dessine désormais n’est pas un retour pur et simple au passé, mais l’entrée dans une configuration nouvelle, plus instable, où les conflits ne sont plus des exceptions mais des éléments structurants de l’ordre international.

2026, l’année où les crises deviennent système

Le monde en 2026 enregistre le nombre le plus élevé de guerres depuis 1945. Plus de 130 conflits armés sévissent simultanément, de la Corne de l’Afrique au Moyen-Orient, de l’Asie-Pacifique à l’Amérique latine. La Corne de l’Afrique se tient au bord d’une conflagration régionale, le Moyen-Orient reste en flammes après les séquences de 2024-2025, tandis que l’Asie-Pacifique se militarise sous l’effet de la compétition sino-américaine. Dans le même temps, l’Amérique latine est secouée par des chocs géopolitiques inédits.

Un fait frappe particulièrement : pour la première fois depuis la Guerre froide, les dépenses militaires mondiales dépassent les dépenses sociales. Cette évolution n’a rien d’accidentel. Elle résulte de la dislocation simultanée de trois grands systèmes : le système énergétique, marqué par la fin du pétrole bon marché ; le système de sécurité, avec l’érosion de l’unilatéralisme américain ; et le système technologique, dominé par la guerre autour de l’intelligence artificielle et des semiconducteurs. Les crises visibles ne sont que les symptômes d’une restructuration plus profonde et encore largement invisible.

L’année 2026 constitue ainsi un tournant. Les tensions accumulées entre 2020 et 2025 deviennent des crises aiguës. Les trois grands réservoirs de tension — énergie, sécurité, technologie — commencent à entrer en collision. Le contexte immédiat est révélateur : tensions indo-pakistanaises à des niveaux inédits depuis des décennies, annexions au Congo, opérations militaires américaines en Amérique latine, escalade technologique entre grandes puissances. Mais l’enjeu dépasse ces événements : il concerne la capacité même du système international à survivre à cette phase de turbulence. 2026 apparaît comme une année pivot.

Une planète à 130 conflits : de l’anomalie à la norme

En 2025, selon le suivi de l’Organisation des Nations unies, la planète a enregistré 130 conflits armés simultanés, un niveau jamais atteint depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 80 ans de relative stabilité ont été remis en cause en quelques années seulement, et en 2026, cette dynamique s’accélère.

Ce chiffre ne traduit pas une simple accumulation de crises locales. Il révèle une mutation systémique. Dix conflits isolés pourraient s’expliquer par des intérêts divergents ou des rivalités régionales. Mais 130 conflits simultanés constituent la signature d’une désagrégation de l’ordre géopolitique mondial.

Trois systèmes majeurs s’effondrent en parallèle.

Le système énergétique, d’abord. Pendant 150 ans, le monde a reposé sur le pétrole bon marché, structurant les alliances, les rapports Nord-Sud et la stabilité interne des États. La transition vers les énergies renouvelables redessine cette géographie : les pays riches en lithium, en terres rares ou en ressources hydrauliques deviennent centraux. Les anciennes puissances pétrolières perdent de leur influence, tandis que les nouveaux gagnants ne maîtrisent pas encore leur pouvoir. Ces recompositions créent des vides de puissance, et ces vides engendrent des conflits.

Le système de sécurité, ensuite. De 1945 à 2020, les États-Unis ont assuré un rôle d’arbitre global, garantissant une forme de stabilité par leur supériorité militaire. Ce système s’érode entre 2020 et 2026 : Washington est surextendu, la Chine s’affirme, la Russie se repositionne, et les puissances régionales se réarment. L’absence d’arbitre clair encourage chaque acteur à tester ses limites, alimentant la multiplication des conflits.

Enfin, le système technologique. La compétition autour des semiconducteurs et de l’intelligence artificielle redéfinit les alliances et introduit une militarisation implicite. Le contrôle des technologies critiques devient un enjeu existentiel, notamment autour de Taïwan. Cette rivalité transforme la compétition économique en confrontation stratégique.

Lorsque ces trois systèmes vacillent simultanément, la planète entre en turbulence. Les 130 conflits ne sont pas des anomalies : ils en sont l’expression directe.

Les cinq foyers de crise qui redessinent le monde

Le premier foyer se situe au Moyen-Orient. La situation à Gaza reste non résolue, les tensions entre l’Iran et Israël s’intensifient, et la Cisjordanie connaît une escalade des violences. La région oscille entre une solution diplomatique fragile et le risque d’un conflit régional impliquant plusieurs puissances majeures.

Le deuxième foyer concerne l’Asie-Pacifique, aujourd’hui fortement militarisée. Les tensions entre l’Inde et le Pakistan atteignent un niveau inédit depuis des décennies. Taïwan demeure la principale ligne de fracture entre la Chine et les États-Unis. Les différends sino-japonais persistent, tandis que la Corée du Nord renforce discrètement ses capacités nucléaires. C’est la zone où le risque de conflagration est le plus élevé.

Le troisième foyer se trouve dans la Corne de l’Afrique. Le Soudan est plongé dans la guerre civile, et les tensions entre l’Éthiopie et l’Érythrée pourraient dégénérer en conflit régional. Bien que peu médiatisée, cette région est particulièrement fragile.

Le quatrième foyer concerne la République démocratique du Congo. Le président rwandais Paul Kagame a de facto annexé certaines provinces de l’est du pays, en violation du droit international. L’absence de réaction internationale en fait un test majeur pour le système global.

Le cinquième foyer est l’Amérique latine, où le Venezuela devient un terrain de confrontation indirecte. Les États-Unis ont mené une opération visant à capturer le président Nicolás Maduro, marquant un tournant vers des interventions militaires directes. Cette évolution alimente une nouvelle course aux armements régionale.

Les dynamiques qui rendent le système explosif

Trois dynamiques rendent ces crises particulièrement dangereuses.

La première est l’absence d’arbitre global. Là où les États-Unis imposaient autrefois des limites, aucun acteur n’a aujourd’hui la capacité de réguler les conflits. Les puissances régionales testent leurs marges de manœuvre, ce qui alimente l’escalade.

La deuxième est l’interdépendance fragile. L’économie mondiale étant profondément intégrée, chaque conflit régional a des répercussions globales. Une guerre autour de Taïwan affecterait les chaînes de semiconducteurs, un conflit au Moyen-Orient ferait flamber les prix de l’énergie, et une crise en Afrique provoquerait des tensions alimentaires. Cette interdépendance empêche la neutralité et élargit les conflits.

La troisième dynamique est la compétition technologique. La course à l’intelligence artificielle et aux semiconducteurs transforme chaque incident en enjeu de sécurité nationale, intensifiant les rivalités entre grandes puissances.

Pourquoi les solutions existantes ne suffisent pas

Face à cette montée simultanée des conflits et à la désorganisation des équilibres internationaux, plusieurs pistes sont avancées en 2026. Pourtant, chacune d’entre elles se heurte à des limites structurelles qui empêchent, pour l’instant, toute stabilisation durable.

La première repose sur un retour à la multilatéralité, incarnée notamment par l’Organisation des Nations unies et les formats diplomatiques internationaux (processus de paix, conférences type Petersberg). L’idée est de reconstruire un cadre collectif capable de réguler les crises. Dans les faits, cette approche souffre de faiblesses bien identifiées : lenteur des négociations, fragmentation des intérêts, et surtout absence de mécanismes coercitifs efficaces lorsque des puissances majeures refusent de coopérer. Le blocage récurrent du Conseil de sécurité illustre cette impasse. Comme le souligne le rapport du Stockholm International Peace Research Institute, « les institutions internationales peinent à suivre le rythme et la complexité des conflits contemporains ».

La deuxième option consiste à imaginer un retour à une forme d’hégémonie stabilisatrice, souvent associée à une « Pax Americana » renouvelée. Certains analystes estiment qu’un leadership clair des États-Unis pourrait réintroduire de la prévisibilité dans le système. Mais cette hypothèse apparaît de plus en plus irréaliste. Les États-Unis font face à des contraintes internes (endettement, polarisation politique) et externes (surextension militaire, concurrence stratégique avec la Chine). Le Council on Foreign Relations note ainsi que « la capacité des États-Unis à agir comme garant unique de la sécurité mondiale s’est considérablement érodée depuis deux décennies ». Autrement dit, même si Washington le souhaitait, il n’est plus certain qu’il en ait les moyens : la fiabilité des États-Unis comme garant de la sécurité internationale est désormais sujette à doute, comme le soulignent plusieurs analyses stratégiques récentes.

La troisième voie avancée est celle d’un ordre multipolaire assumé, dans lequel plusieurs grandes puissances — États-Unis, Chine, Inde, Russie, Europe — coexisteraient comme pôles d’équilibre. Cette vision correspond davantage à la réalité actuelle, mais elle pose une difficulté majeure : comment gérer les conflits lorsque ces pôles ont des intérêts stratégiques incompatibles ? Sans mécanisme d’arbitrage commun, le risque est celui d’une compétition permanente, voire d’affrontements indirects. Comme le montrent les analyses de l’International Institute for Strategic Studies et d’autres rapports stratégiques récents, une multipolarité non régulée — marquée par la compétition entre grandes puissances — tend à accroître les divisions et l’instabilité du système international.

Ces trois approches ont en commun de proposer des réponses partielles à une crise systémique. Elles ne prennent pas pleinement en compte le fait que les tensions actuelles ne relèvent pas uniquement de rivalités politiques, mais d’une transformation simultanée des systèmes énergétique, sécuritaire et technologique. C’est précisément cette superposition des crises qui rend toute solution difficile à mettre en œuvre.

En l’état, aucune architecture internationale ne semble capable d’absorber ces chocs. Le monde de 2026 se trouve ainsi dans une zone grise : les anciens équilibres ne fonctionnent plus, et les nouveaux ne sont pas encore stabilisés. Cette absence de cadre clair alimente une instabilité durable, où chaque crise locale peut, à tout moment, devenir globale.

Une année pivot pour l’ordre mondial

Si 2026 apparaît comme une rupture, ce n’est pas seulement parce que le nombre de conflits atteint un niveau inédit depuis 1945. C’est parce que cette accumulation marque l’entrée dans une phase de transition dont l’issue reste profondément incertaine. Le système international ne s’effondre pas en un instant ; il se transforme par à-coups, à travers des zones de désordre où les anciennes règles continuent d’exister sans plus produire d’effets, tandis que les nouvelles ne sont pas encore stabilisées.

Dans cette zone intermédiaire, plusieurs trajectoires sont possibles. La première serait celle d’une fragmentation durable du monde en blocs régionaux plus ou moins autonomes. Faute d’arbitre global, les grandes puissances pourraient chercher à sécuriser leur environnement immédiat plutôt qu’à stabiliser l’ensemble du système. Cela se traduirait par une multiplication de sphères d’influence — en Asie autour de la Chine, en Europe autour de l’OTAN, au Moyen-Orient autour d’alliances fluctuantes — chacune fonctionnant selon ses propres règles. Ce scénario n’implique pas nécessairement une guerre globale, mais il institutionnalise une conflictualité permanente de basse intensité, faite de confrontations indirectes, de pressions économiques et de rivalités technologiques.

Une deuxième trajectoire, plus instable encore, serait celle d’un enchaînement de crises systémiques. Dans un monde fortement interdépendant, un choc majeur — rupture des chaînes de semiconducteurs, crise énergétique brutale, affrontement militaire mal calibré — pourrait déclencher des effets en cascade. Ce type de dynamique, déjà entrevu lors des crises précédentes, deviendrait structurel. Le risque n’est pas seulement celui d’un grand conflit, mais celui d’un système incapable d’absorber les chocs, où chaque crise fragilise davantage les capacités de gestion de la suivante.

Une troisième hypothèse, plus incertaine mais non impossible, serait celle d’une recomposition progressive des règles du jeu international. L’histoire montre que les périodes de désordre peuvent déboucher, à terme, sur de nouveaux équilibres. Cela supposerait l’émergence de mécanismes de coordination adaptés à un monde multipolaire : accords technologiques pour éviter une fragmentation totale des chaînes de valeur, cadres de sécurité régionaux capables de limiter les escalades, ou encore nouvelles formes de gouvernance énergétique. Mais un tel processus exigerait un degré de coopération stratégique qui fait aujourd’hui défaut, tant les rivalités sont structurantes.

Dans tous les cas, 2026 ne constitue pas une simple année de crise parmi d’autres. Elle agit comme un révélateur. Elle montre que la stabilité relative des décennies passées reposait sur des fondations désormais fragilisées. Elle met en évidence que les conflits actuels ne sont pas seulement des affrontements locaux, mais les manifestations visibles d’un réagencement global plus profond.

La question centrale n’est donc pas de savoir si le monde traverse une crise — cela est acquis — mais de déterminer quelle forme prendra l’ordre qui émergera de cette phase de turbulence. Un ordre fragmenté mais gérable, un système instable soumis à des chocs répétés, ou une architecture renouvelée capable d’intégrer les nouvelles réalités de puissance ?

À ce stade, aucune de ces trajectoires ne s’impose clairement. Et c’est précisément cette indétermination qui fait de 2026 une année pivot : non pas parce qu’elle clôt une époque, mais parce qu’elle ouvre un champ des possibles dont dépendra la configuration du monde pour les décennies à venir.