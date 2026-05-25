Il est des livres qui ne se lisent pas seulement avec les yeux. Celui-là, on le sent dans les épaules, dans les bras tendus, dans ce léger creux au sternum quand la colonne d’air chaude soulève soudain la carcasse et que le sol bascule en contrebas. La possibilité d’une aile de Michel Mouze est de ceux-là : un livre qui donne envie de planer.

Paru le 6 mai aux éditions Actes Sud, ce livre nous a rattrapés comme une ascendance imprévue. À la rédaction de UP’, nous avons depuis longtemps la conviction que les grandes leçons écologiques ne viennent pas seulement des tribunes ni des rapports du GIEC — elles viennent parfois du ciel, portées par un vautour en spirale au-dessus d’un canyon. Parce que ce livre réconcilie la science et la sensibilité, parce qu’il rappelle avec une élégance rare que le vivant est notre professeur le plus patient, parce qu’il invite à lever les yeux plutôt qu’à courber l’échine, nous avons voulu en faire le portrait. Non comme un objet à chroniquer, mais comme une invitation à partager.

Un homme entre deux mondes

Il y a dans le parcours de Michel Mouze quelque chose qui tient de la métamorphose. Enseignant-chercheur à l’université de Lille, spécialiste du système nerveux des insectes — ces êtres de précision, d’acuité, dont les neurones fonctionnent comme des horloges suisses —, il aurait pu rester le savant penché sur ses dragonflies et ses synapses. Mais un été, au tournant des années 1970 et 1980, quelque chose l’a décollé du sol.

Ce fut le deltaplane. Cette aile souple et tendue, triangulaire comme une pensée géométrique, qui transforme un homme en oiseau de fortune. Mouze s’y est lancé en pionnier, dans ces années folles du vol libre où l’on apprenait encore à lire le ciel à tâtons. Et c’est là, dans les gorges de la Jonte (Lozère – Cévennes), en observant les vautours fauves fraîchement réintroduits tourner avec une grâce déconcertante au-dessus des falaises calcaires, qu’une question lui a fiché l’esprit : comment font-ils ?

Comment un oiseau de neuf kilogrammes, aux ailes déployées sur presque trois mètres d’envergure, peut-il passer des heures dans le ciel sans battre une seule fois de l’aile ? Comment lit-il l’air invisible, devine-t-il les colonnes thermiques, surfe-t-il sur les courants ascendants avec une précision que l’homme, malgré ses instruments, n’a toujours pas su égaler ?

Pour répondre, il fallait voler avec eux.

La science en habit d’aventure

Ce qui frappe d’emblée dans La possibilité d’une aile, c’est la façon dont Michel Mouze refuse de choisir entre la rigueur du chercheur et le souffle du récit. L’ouvrage est à la fois un traité de biophysique du vol plané et une narration incarnée, truculent comme un carnet de terrain, précise comme une thèse de doctorat.

Le lecteur pénètre d’abord dans les profondeurs du temps. Mouze remonte aux origines évolutives du vol plané, des millions d’années en arrière, quand les premiers planeurs de la vie terrestre — ces ancêtres ailés dont les oiseaux actuels ne sont qu’une élégante conclusion provisoire — apprenaient à convertir la gravité en trajectoire. Il y a là une ivresse intellectuelle communicative : comprendre que l’aile n’est pas seulement un organe, mais une réponse au problème du monde, une solution que la vie a trouvée pour habiter l’air.

Puis vient la biophysique proprement dite, et Mouze est ici dans son domaine. Il dissèque avec jubilation les mécanismes du vol à voile : les thermiques, ces colonnes d’air chaud qui montent des champs et des pierres chauffées au soleil ; les ascendances dynamiques, créées par le vent brisé contre les reliefs ; le rapport portance/traînée qui détermine la finesse d’un planeur vivant. Chaque concept est expliqué avec une clarté pédagogique qui doit beaucoup à ses années d’enseignement, sans jamais alourdir ni assécher le propos. Les équations restent dans les coulisses, mais leurs effets — le glissement parfait, la spirale montante, la mise en vitesse vers la prochaine ascendance — sont rendus palpables, presque sensuels.

Jules, le vautour et son double humain

Au cœur du livre vit un vautour fauve que l’on apprend à connaître comme un personnage de roman. Mouze l’observe, le suit, l’accompagne dans les airs pendant ses expéditions en deltaplane au-dessus des gorges de la Jonte. Il y a dans cette relation quelque chose d’inédit dans la littérature naturaliste française : non pas un ornithologue qui observe de loin, carnet en main, mais un homme qui partage le même espace aérien, qui fait face aux mêmes défis physiques, qui cherche les mêmes colonnes thermiques et affronte les mêmes désillusions quand la masse d’air se dérobe.

Cette proximité génère une empathie scientifique rare. Mouze ne se contente pas de décrire le comportement du vautour : il le comprend de l’intérieur, parce qu’il a lui-même éprouvé dans son corps ce que signifie chercher une ascendance, rater le départ d’une thermique, gérer son altitude comme un capital précieux à ne pas dilapider. Le vautour devient ainsi un maître, et l’homme son élève respectueux.

D’autres oiseaux traversent le livre en guest stars ailées : les mouettes, qui possèdent un sens infaillible pour repérer les ascendances que l’homme, avec tous ses instruments, ne sait toujours pas détecter avec une telle fiabilité ; les cigognes, ces voyageuses tranquilles qui ont fait du vol plané un art de vivre migratoire. Chacune apporte sa pierre à l’édifice d’une réflexion plus large sur l’intelligence du vivant, sur ces savoirs incorporés dans les corps animaux que notre espèce ne fait que commencer à déchiffrer.

Une humilité qui élève

Ce qui donne à ce livre une dimension philosophique discrète mais réelle, c’est l’aveu qui le traverse en filigrane : l’homme ne sait pas encore. Il ne sait pas repérer les thermiques aussi bien que la mouette. Il ne sait pas lire le ciel aussi précisément que le vautour fauve. Malgré ses capteurs, ses algorithmes, ses drones et ses modèles météorologiques, il reste un planeur médiocre comparé à ces animaux qui ont des millions d’années d’évolution pour eux.

Cette humilité n’est pas défaitiste — Mouze est trop passionné pour se désoler —, mais elle ouvre sur une question fondamentale de notre rapport au vivant. Combien de savoirs dormants dans les corps des bêtes, combien de solutions élégantes à des problèmes que nous n’avons pas encore résolus, et attendons-nous encore de découvrir ? Le ciel de la Jonte, vu de là-haut, devient une salle de classe à ciel ouvert où l’humain serait le dernier de la classe — et où cette place serait source d’émerveillement plutôt que de honte.

Conseiller scientifique de nombreux documentaires animaliers, collaborateur de Nicolas Hulot sur plusieurs projets, Michel Mouze a le talent de ceux qui ont appris à communiquer leur passion. Retraité désormais, installé au pied des Pyrénées à portée de regard de ses vautours, il signe avec ce livre un testament intellectuel d’une belle générosité.

Le style, ou la plume qui plane

Il serait injuste de ne pas parler de l’écriture elle-même. Mouze écrit avec vivacité, avec une truculence qui rompt heureusement avec la sécheresse de la littérature scientifique sans jamais verser dans la facilité vulgarisatrice. Il y a de l’humour dans ces pages — un humour de terrain, de celui qui a connu les vols ratés, les atterrissages manqués, les leçons du vent données sans ménagement. Il y a aussi une tendresse véritable pour les bêtes, une capacité à les rendre présentes dans leur singularité sans les anthropomorphiser naïvement.

On pense parfois, en le lisant, à Gaston Bachelard et à L’Air et les Songes — cette méditation sur la verticalité, sur le désir humain de s’arracher à la pesanteur. Mouze ne philosophe pas de façon explicite, mais son livre est habité par cette aspiration ancienne : l’envie de légèreté, de dissolution dans l’élément aérien, de compréhension par le corps et non par la seule abstraction intellectuelle.

La possibilité d’une aile paraît au printemps 2026, en pleine saison des thermiques. Son auteur sera en juin au festival Penser la Terre à Metz, pour continuer de partager cette leçon que le vautour lui a apprise : que comprendre le monde, parfois, demande de s’y jeter corps et âme, les bras en croix, le visage dans le vent.

Un livre pour tous ceux qui ont levé les yeux vers un rapace en spirale et ressenti, l’espace d’un instant, le vertige doux de l’envie de voler.

La possibilité d’une aile — Apprendre à voler comme un vautour, Michel Mouze – Editions Actes Sud, 6 mai 2026 – 388 pages

Enseignant chercheur à l’université de Lille, spécialiste du système nerveux des insectes, Michel Mouze se passionne aussi pour le vol animal et la technique du vol à voile des vautours. Il est l’auteur de nombreux articles de vulgarisation et conseiller scientifique de plusieurs documentaires animaliers, notamment avec Nicolas Hulot. Retraité, il vit au pied des Pyrénées.